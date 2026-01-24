Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

NHNN sẽ mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát để tăng cung vàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/01/2026 17:29 GMT+7

Đó là một trong những nội dung Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phản hồi cử tri TP.HCM về kiến nghị cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua - bán, đảm bảo minh bạch, không chỉ bán mà cần có kênh thu mua phù hợp.

Cử tri TP.HCM cho rằng về quản lý thị trường vàng, một số doanh nghiệp độc quyền mua - bán đã gây biến động lớn về giá, ảnh hưởng đến quản lý kinh tế của đất nước và quyền lợi nhân dân. Cử tri đề nghị NHNN cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua - bán, đảm bảo minh bạch, không chỉ bán mà cần có kênh thu mua phù hợp.

NHNN sẽ mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát để tăng cung vàng- Ảnh 1.

NHNN cho biết sẽ mở rộng quyền nhập khẩu vàng

ẢNH: NGỌC THẮNG

NHNN cho rằng bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30.5.2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025 ngày 26.8.2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, xóa bỏ cơ chế độc quyền nhà nước về sản xuất vàng miếng một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng, phù hợp với quan điểm chuyển từ "siết để kiểm soát" sang "mở để quản trị".

NHNN sẽ mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát để tăng cung vàng, đưa thị trường vàng vận động phù hợp với các nguyên tắc của thị trường vẫn đảm bảo có sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm sự minh bạch trên thị trường.

Ngoài ra, NHNN cũng có phản hồi kiến nghị của cử tri Hà Nội phản ánh thời gian vừa qua, thị trường vàng trong nước chênh lệch cao so với thị trường thế giới, mỗi lượng vàng chênh lệch từ 4 - 5 triệu đồng, có thời điểm chênh trên 10 triệu đồng. Đề nghị tăng cường quản lý, kết nối thị trường vàng trong nước với thế giới, hạn chế chênh lệch giá kéo dài gây mất ổn định. NHNN thông tin thêm Việt Nam không phải là nước khai thác vàng nên vàng tiêu thụ trong nước chủ yếu từ nguồn nhập khẩu. Do đó, giá vàng trong nước phụ thuộc vào diễn biến giá vàng thế giới. Thời gian qua, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng do nguyên nhân căng thẳng địa chính trị, ngoại giao, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang khiến nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất ở một số nước và dự trữ vàng của nhiều ngân hàng trung ương tăng mạnh… Như vậy, giá vàng diễn biến tăng cả trên thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam.

Theo luật Giá năm 2012 và luật Giá sửa đổi năm 2023, vàng không phải mặt hàng thiết yếu, không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Giá mua, bán vàng do các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng chủ động niêm yết theo quy định. NHNN chỉ thực hiện can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong trường hợp giá vàng biến động bất lợi ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ, tỷ giá, chính sách tiền tệ.

Khan hiếm cao độ, xuất hiện tình trạng mua bán bạc 'trên giấy'

Khan hiếm cao độ, xuất hiện tình trạng mua bán bạc 'trên giấy'

Sáng 24.1, người mua lần lượt đổ về các công ty kinh doanh bạc để mua khi giá tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Thế nhưng, hầu hết các công ty không có hàng giao ngay mà phải chờ qua tháng 4 và tháng 6 mới có hàng. Một số công ty chấp nhận mua bán bạc trên giấy.

