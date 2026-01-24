NHNN nói gì khi cử tri yêu cầu biện pháp chặn đứng đà tăng giá vàng

Trả lời kiến nghị trên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết nguyên nhân của việc vàng tăng giá chủ yếu chịu tác động từ giá thế giới. Từ tháng 4.2025 đến nay, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng do căng thẳng địa chính trị, ngoại giao, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang (như giữa Nga - Ukraine, xung đột tại khu vực Trung Đông). Theo đó, giá vàng miếng SJC trong nước cũng tăng cao theo đà tăng của giá vàng thế giới.

NHNN phản hồi kiến nghị chặn đà tăng giá vàng của cử tri ẢNH: NGỌC THẠCH

Nhiều thời điểm, giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới đến từ việc giá vàng thế giới liên tục tăng cao và nhiều dự báo cho thấy giá vàng thế giới tiếp tục tăng khiến người nắm giữ vàng hạn chế bán ra. Trong khi các kênh đầu tư khác ở trong nước kém hấp dẫn như thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, bất động sản giá cao, mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp… đã làm tăng tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng. Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất vàng, do vậy nguồn cung vàng chủ yếu từ nhập khẩu. Tuy nhiên, nguồn cung vàng miếng nhập khẩu từ NHNN hạn chế do cần tập trung ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu hơn.

Thời gian qua, NHNN đã phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế. Trong đó, để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường, NHNN đã khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10.10.2025.

Nghị định số 232 đã bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30.5.2025 về xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng. Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

Ngoài ra, trên cơ sở phối hợp với các bộ, ngành, ngày 10.11.2025, NHNN đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc nghiên cứu, đề xuất thành lập Sở/Sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.