Nhờ chủ lò mổ đóng dấu kiểm dịch thịt lợn: 3 cán bộ thú y bị đình chỉ
Nhờ chủ lò mổ đóng dấu kiểm dịch thịt lợn: 3 cán bộ thú y bị đình chỉ

Đình Huy - Phan Hậu
14/05/2026 15:14 GMT+7

Chỉ sau 2 ngày kể từ khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt video và bài viết phản ánh lỗ hổng kiểm dịch thú y ghi nhận tại một số lò mổ, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội đã có kết quả xác minh nội dung, thông tin về tình trạng này.

Nhân viên bỏ ca trực, nhờ chủ lò mổ đóng dấu

Theo đó, các cá nhân Nguyễn Thị Hương và Phạm Văn Lâm (nhân viên Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật) được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư.

Bà Nguyễn Thị Hương (tại ca trực buổi trưa 20.4) và ông Phạm Văn Lâm (tại ca trực buổi trưa 22.4) đã rời chốt sớm, nhờ chủ lò mổ (người không có chức năng, thẩm quyền) đóng dấu hộ và phát biên lai thu phí kiểm soát giết mổ, vi phạm quy định về quy trình kiểm soát giết mổ.

Cạnh đó, Trạm đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương Giang (tổ trưởng) và 2 nhân viên, ngoài việc tạm đình chỉ công tác, phải nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo giải trình và tự nhận hình thức kỷ luật.

Cảnh giết thịt bò trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ

Về phần ông Nguyễn Bá Dư, chủ lò mổ cũng thừa nhận những phản ánh của Báo Thanh Niên là đúng. Ông Dư cho biết việc đóng dấu hộ, hỗ trợ phát biên lai thu phí kiểm soát giết mổ do nể nang khi được nhờ giúp đỡ, mà không phải là hành vi được thực hiện liên tục. Tuy nhiên, cơ sở đã nhận thức được đây là hành vi vi phạm quy định về quy trình kiểm soát giết mổ, ông Dư cam kết sẽ không tái phạm và thực hiện đúng vai trò, chức năng giám sát của chủ cơ sở giết mổ đối với công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở.

Xử lý nghiêm khắc vi phạm

Từ kết quả xác minh, làm việc trực tiếp với cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư, đại diện UBND P.Chương Mỹ và căn cứ báo cáo của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội khẳng định, thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên liên quan đến sai phạm trong công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ Nguyễn Bá Dư là đúng.

Bà Nguyễn Thị Hương và ông Phạm Văn Lâm đã vi phạm quy trình kiểm soát giết mổ động vật theo quy định tại điểm 2.1, khoản 2, điều 11, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CNTS&TY ngày 14.5.2025 của Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc chi cục; điều 65, luật Thú y.

Đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang, với vai trò là Tổ trưởng Tổ kiểm soát giết mổ khu vực Chương Mỹ đã chưa làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, để viên chức thuộc thẩm quyền quản lý không tuân thủ đầy đủ về thời gian làm việc, vi phạm quy trình kiểm soát giết mổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và chưa phát hiện kịp thời các sai phạm của viên chức để uốn nắn, chưa báo cáo kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết.

Đối với Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật là đơn vị có trách nhiệm quản lý trực tiếp đối với các cá nhân vi phạm, còn thiếu sót trong công tác quản lý nhân sự, chưa sâu sát, nghiêm khắc trong công tác kiểm tra, giám sát, dẫn đến nhân sự của đơn vị có hành vi vi phạm quy định, quy chế làm việc.

Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản Hà Nội yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương Giang cần kiểm điểm, xử lý theo quy định về việc thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm của nhân viên trong bộ phận của mình. Đối với 2 viên chức là bà Nguyễn Thị Hương và ông Phạm Văn Lâm, đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định trong thực hiện quy trình kiểm soát giết mổ, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của đơn vị, gây nguy cơ dẫn đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chi cục cũng chỉ đạo Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ động vật là đơn vị trực tiếp quản lý, ngoài việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 13.5 đối với 3 cá nhân nêu trên, cần thực hiện các thủ tục để có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với vi phạm của viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Không giấy phép, không kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh thú y - những 'ma trận' lò mổ trâu, bò tại tỉnh Phú Thọ ngang nhiên đỏ đèn, xẻ thịt mỗi đêm trên những nền đất đầy máu và chất thải. Đáng nói, những lô thịt không rõ nguồn gốc, thậm chí là bò mang mầm bệnh, lại dễ dàng vượt qua chặng đường 50 km, đổ xuống chợ đầu mối tại Hà Nội.

