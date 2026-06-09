Nhờ dòng điện ổn định, cuộc đời từng thành viên gia đình tôi bước sang trang mới

Trận cuồng phong khiến cây bạch đàn đầu ngõ ngã đổ, kéo sập cả đường dây dẫn vào xóm. Cả khu phố tối đen, tiếng mưa gào thét trên mái tôn như muốn xé toạc mọi thứ. Giữa lúc cả nhà đang co cụm vì lo sợ và lạnh lẽo, tôi chợt thấy những vệt sáng quét ngang qua cửa sổ.
Từ khe cửa, tôi thấy những bóng người mặc đồng phục màu cam, sũng nước dưới màn mưa trắng xóa. Họ leo lên những cột điện cao vút, giữa tiếng sấm sét đùng đoàng. Ba tôi đứng bên cửa, lầm bầm: "Trời đất, mưa gió thế này mà họ vẫn làm".
Khi ánh sáng đột ngột bừng lên, soi rõ gương mặt lấm lem bùn đất và nước mưa của những người thợ điện đang thu dọn đồ nghề dưới đường, mẹ tôi bỗng thốt lên một câu mà sau này trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ của tôi:
"Con nhìn xem, có những người phải thức trắng đêm trong bão bùng để nhà mình được sáng đèn".
Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng dòng điện chạy trong dây cáp kia không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng sự tỉnh táo giữa cơn buồn ngủ, bằng sự an toàn giữa hiểm nguy và bằng cả sự thầm lặng của những con người mà chúng ta hiếm khi nhớ mặt đặt tên.
Điện đã chắp cánh cho những giấc mơ của chúng tôi
Trong ký ức của một đứa trẻ lớn lên ở dải đất ven đô Nhà Bè những năm 1990, bóng tối không phải là một khái niệm trừu tượng. Nó có mùi. Đó là mùi khét nồng của dầu hỏa từ chiếc đèn hột vịt leo lét trên bàn học, là mùi mồ hôi chua nồng của ba sau một ngày bốc vác, và là mùi của những cơn nóng hầm hập phả ra từ vách tôn mỗi khi thành phố cắt điện luân phiên.
Năm tháng trôi qua, vùng ven đô lột xác. Những con đường đất đỏ sình lầy được trải nhựa, và quan trọng nhất, lưới điện đã len lỏi đến từng ngóc ngách sâu nhất.
Gia đình tôi không còn là "hộ nghèo bền vững" của xóm. Nhờ dòng điện ổn định, cuộc đời của mỗi thành viên trong nhà cũng bước sang một trang mới, rực rỡ hơn:
Mẹ tôi giờ đã có một tiệm tạp hóa nhỏ với chiếc tủ lạnh lớn lúc nào cũng đầy ắp kem và nước mát. Mẹ không còn phải tất tả đi mua đá cây mỗi sáng, cũng không còn phải lo thức ăn thiu, hỏng sau mỗi đêm mất điện.
Ba tôi mở một tiệm sửa xe ngay đầu hẻm. Tiếng máy nén khí, máy tháo vỏ xe chạy bằng điện vang lên giòn giã thay cho những lần ba phải dùng sức tay mệt nhọc.
Đứa em út của tôi bây giờ không còn phải khom lưng bên đèn dầu. Nó học online, tra cứu tư liệu trên máy tính, và những giấc ngủ của nó luôn dịu mát bởi chiếc máy lạnh chạy êm ru.
Thành phố mang tên Bác của chúng ta, sau 50 năm, không chỉ cao hơn về những tòa cao ốc, mà còn sáng hơn ở những bữa cơm gia đình.
Chiều nay, tôi trở về nhà khi phố xá đã lên đèn. Bước vào cửa, đập vào mắt tôi là cảnh tượng bình dị mà thiêng liêng: Dưới ánh đèn LED trắng sáng, mẹ đang xào nấu, ba đang ngồi đọc báo, và tiếng tivi vang lên bản tin thời sự buổi tối.
Bữa cơm hôm nay có cá kho, có canh chua và có cả sự mát mẻ từ chiếc quạt trần quay đều. Nhìn gương mặt rạng rỡ của ba mẹ, tôi chợt nhận ra ánh sáng trong căn nhà này không đơn thuần là quang năng.
Điện đã giải phóng sức lao động của ba, giải phóng nỗi lo của mẹ và chắp cánh cho giấc mơ của chúng tôi. Mỗi bóng đèn thắp sáng tối nay đều mang trong mình một phần mồ hôi của những người công nhân áo cam năm ấy - những người thợ vẫn âm thầm canh giữ dòng điện cho thành phố suốt nửa thế kỷ qua.
Tôi gắp miếng cá vào bát của mẹ, nhìn ngọn đèn trên trần nhà và mỉm cười. Hóa ra, giá trị của 50 năm ngành điện thành phố không nằm ở những con số tăng trưởng khô khan, mà nằm chính trong sự tĩnh lặng, an yên của mỗi mái ấm khi đêm về.
Thứ làm bữa cơm nhà tôi sáng hơn không chỉ là bóng đèn, mà là niềm tin rằng ngày mai sẽ luôn khá hơn, vì chúng tôi biết rằng ngay cả trong những đêm giông bão, vẫn luôn có những con người thức để giữ gìn ánh sáng cho nhân gian. Ánh sáng ấy, từ lâu đã không còn là một sự xa xỉ, mà đã trở thành nhịp đập, thành hơi thở, và thành hy vọng không bao giờ tắt của mảnh đất này.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.
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