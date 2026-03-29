Nhớ Kinh Bắc - Thơ của Nam Thanh

Anh đang ở đâu đang đứng ở nơi nào?

Không con thuyền chở yếm thắm nón quai thao

Không ai trổ một làn quan họ

Sao lòng anh tiếng hát cứ bay vào

Sao tay anh vấn vít hương cau trầu

Sao mắt anh đậu mái đình say khóm trúc

Sao chỉ thấy bên áo the khăn xếp

Vành nón nghiêng e ấp chị hai

Nhớ sông Cầu nhịp chèo buông câu dân ca

Nụ cười quan họ đắm núm đồng tiền Kinh Bắc

Soi giếng làng Diềm mái đình cong khúc hát…

Mắt ai liếc anh

liêu xiêu chiều Kinh Bắc

Hồn lạc ở sông Cầu

Uống một canh quan họ

Mà suốt đời say nhau…