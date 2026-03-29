Văn hóa

Nhớ Kinh Bắc - Thơ của Nam Thanh

Nam Thanh
29/03/2026 08:05 GMT+7

Nhớ Kinh Bắc - Thơ của Nam Thanh- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

Anh đang ở đâu đang đứng ở nơi nào?

Không con thuyền chở yếm thắm nón quai thao

Không ai trổ một làn quan họ

Sao lòng anh tiếng hát cứ bay vào

Sao tay anh vấn vít hương cau trầu

Sao mắt anh đậu mái đình say khóm trúc

Sao chỉ thấy bên áo the khăn xếp

Vành nón nghiêng e ấp chị hai

Nhớ sông Cầu nhịp chèo buông câu dân ca

Nụ cười quan họ đắm núm đồng tiền Kinh Bắc

Soi giếng làng Diềm mái đình cong khúc hát…

Mắt ai liếc anh

liêu xiêu chiều Kinh Bắc

Hồn lạc ở sông Cầu

Uống một canh quan họ

Mà suốt đời say nhau…

Tin liên quan

Em và Măng Đen - Thơ của Trần Cao Duyên

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
