Nhớ Kinh Bắc - Thơ của Nam Thanh

Anh đang ở đâu đang đứng ở nơi nào?
Không con thuyền chở yếm thắm nón quai thao
Không ai trổ một làn quan họ
Sao lòng anh tiếng hát cứ bay vào
Sao tay anh vấn vít hương cau trầu
Sao mắt anh đậu mái đình say khóm trúc
Sao chỉ thấy bên áo the khăn xếp
Vành nón nghiêng e ấp chị hai
Nhớ sông Cầu nhịp chèo buông câu dân ca
Nụ cười quan họ đắm núm đồng tiền Kinh Bắc
Soi giếng làng Diềm mái đình cong khúc hát…
Mắt ai liếc anh
liêu xiêu chiều Kinh Bắc
Hồn lạc ở sông Cầu
Uống một canh quan họ
Mà suốt đời say nhau…
