Em và Măng Đen - Thơ của Trần Cao Duyên

Có xa xôi gì đâu em
Mây Măng Đen chiều bảng lảng
Chỉ cần với tay là chạm
Lụa mềm quyện khói sương giăng
Em gùi hoa rừng xuống phố
Nắng mai mướt tóc xuân thì
La đà mây thênh thang gió
Chùng chình mỗi bước em đi
Dừng chân hành hương Đức Mẹ
Nghe lòng quá đỗi trần gian
Ngàn thông nói gì khe khẽ
Áo em nghiêng vệt nắng tràn
Rượu sim em mời cạn chén
Môi mềm giọt mắt xôn xao
Mai về nhớ đèo nhớ thác
Xanh non ngực núi dâng trào
Phố xa chập chùng lên xuống
Tình ai chơi vơi Măng Đen
Một lời thôi mà luống cuống
Say trời say đất… say em.
