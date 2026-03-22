Em và Măng Đen - Thơ của Trần Cao Duyên

minh họa: văn nguyễn

Có xa xôi gì đâu em

Mây Măng Đen chiều bảng lảng

Chỉ cần với tay là chạm

Lụa mềm quyện khói sương giăng

Em gùi hoa rừng xuống phố

Nắng mai mướt tóc xuân thì

La đà mây thênh thang gió

Chùng chình mỗi bước em đi

Dừng chân hành hương Đức Mẹ

Nghe lòng quá đỗi trần gian

Ngàn thông nói gì khe khẽ

Áo em nghiêng vệt nắng tràn

Rượu sim em mời cạn chén

Môi mềm giọt mắt xôn xao

Mai về nhớ đèo nhớ thác

Xanh non ngực núi dâng trào

Phố xa chập chùng lên xuống

Tình ai chơi vơi Măng Đen

Một lời thôi mà luống cuống

Say trời say đất… say em.