Nhóm Kpop có thành viên người Việt biểu diễn tại TP.HCM

Fan Việt Nam mong chờ Tempest cũng như Hanbin (áo hồng) đến biểu diễn TWITTER NV

Ban tổ chức Hozo Super Fest 2023 công bố nhóm nhạc nam Tempest có thành viên người Việt Nam Hanbin sẽ tham gia sự kiện diễn ra vào ngày 23.12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Trên trang Twitter chính thức, nhóm cũng xác nhận thông tin này. Các chàng trai dự kiến đảm nhận vai trò headliner (biểu diễn chính, trình diễn cuối cùng) của chương trình. Đêm diễn hoàn toàn miễn phí.



Đặc biệt, Hozo Super Fest 2023 đánh dấu lần đầu tiên Tempest trình diễn tại Việt Nam qua hơn một năm ra mắt. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Hanbin có cơ hội tỏa sáng trước người hâm mộ nước nhà sau khi chính thức trở thành thần tượng Kpop.

Đây là lần đầu tiên Tempest đến Việt Nam TWITTER NV

Tin Tempest chuẩn bị đến TP.HCM biểu diễn nhanh chóng gây sốt mạng xã hội Việt Nam. Nhiều dân mạng, cộng đồng fan Việt Nam của Hanbin nói riêng và Tempest nói chung đều bày tỏ niềm phấn khích. Nhiều fan rục rịch chuẩn bị các món quà bất ngờ, mang nhiều tính đặc trưng vùng miền để gửi tặng đến thần tượng của mình.

Tempest ra mắt vào tháng 3.2022, gồm 7 giọng ca sở hữu vẻ ngoài cùng tài năng nổi bật: Hanbin, Ahn Hyeong Seop, Koo Bon Hyuk, Lee Eui Woong, Hwa Rang, Eun Chan và Kim Tae Rae. Đặc biệt, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) là nam thần tượng người Việt Nam có lượng fan khá đông đảo.

Hanbin có phong cách trình diễn cuốn hút với vũ đạo mạnh mẽ TWITTER NV

Hanbin sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội. Trước khi debut, anh có tiếng trong giới dancer Kpop Việt Nam với nghệ danh Hưng Bin, có cộng đồng người hâm mộ mạnh. Nam thần tượng từng đảm nhận vị trí leader của nhóm C.A.C, giành chiến thắng cuộc thi Vietnam Kpop random dance in public 2018.

Kể từ khi ra mắt đến nay trong vai trò một mẩu của Tempest, Hanbin nhiều lần quảng bá văn hóa, ẩm thực, âm nhạc Việt Nam đến những thành viên người Hàn Quốc còn lại trong nhóm, loạt sao Kpop và người hâm mộ quốc tế. Trong những buổi giao lưu trực tuyến với fan hoặc khi tham gia các chương trình, Hanbin cũng thường hướng dẫn nhóm Tempest nói tiếng Việt, chiếm cảm tình fan Việt Nam. Cộng đồng fan Việt của nam thần tượng cũng tạo thiện cảm khi có hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Chàng ca sĩ gốc Yên Bái nhiều lần quảng bá văn hoá, hình ảnh và ngôn ngữ Việt Nam đến khán giả toàn cầu. Những hành động thiết thực quảng bá văn hóa, nét đẹp quê nhà của Hanbin được nhiều người tán thưởng TWITTER NV

Về Tempest, nhóm dần nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau hơn 1 năm hoạt động, họ đã phát hành các ca khúc Bad News, Can't Stop Shining, Young & Wild, Dragon… Tháng 9 vừa qua, Tempest trở lại với single album đầu tiên mang tên Into The Tempest cùng ca khúc chủ đề Vroom Vroom.

Tempest gây ấn tượng với phong cách trình diễn tự tin, tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, những nam thần tượng Kpop này còn chiếm nhiều cảm tình với khiếu hài hước khi đi show giải trí, livestream trò chuyện cùng fan. Nhóm giành chiến thắng nhiều giải thưởng đình đám như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award (AAA) 2022, Hanteo Music Awards 2022, Seoul Music Awards 2023... EP đầu tay của nhóm It's me, It's we được Billboard lựa chọn là một trong 25 album Kpop tiêu biểu của năm 2022.