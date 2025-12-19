Nhóm kỹ sư trẻ với sáng chế vô cùng giá trị

T.Ư Đoàn vừa trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc" năm 2025, cho sản phẩm "Nền tảng quản lý dịch vụ phân tích video - Viettel IVA của Viettel Solutions". Đây là sản phẩm của một tập thể gen Y - gen Z đang trực tiếp làm chủ những bài toán công nghệ lõi.

Họ là những kỹ sư trẻ thuộc Phòng Thị giác máy tính và xử lý hình ảnh, Trung tâm AI, Viettel Solutions, do kỹ sư Thân Văn Quang (sinh năm 1995) làm trưởng phòng, cùng các thành viên Lê Đại Dương (sinh năm 1993), Nguyễn Tùng (sinh năm 1999) và Lương Đức Long (sinh năm 2000).

"Bộ não" AI cho hàng vạn camera tại đô thị và khu công nghiệp

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong (bìa phải) và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (bìa trái) trao tặng giải thưởng cho đại diện nhóm tác giả ẢNH: CTV

Theo kỹ sư Thân Văn Quang, có thể hiểu đơn giản Viettel IVA là một nền tảng phần mềm giúp biến các camera thông thường thành camera AI. Hệ thống có khả năng phân tích luồng video, tự động phát hiện sự kiện và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực, hỗ trợ con người giám sát và ra quyết định hiệu quả hơn.

Viettel IVA được ví như "mắt thần" thu thập, phân tích, xử lý hình ảnh cho các thành phố thông minh, giúp giám sát giao thông, an ninh trật tự và cả các vấn đề môi trường, cũng như hỗ trợ kiểm soát vào ra, thống kê lưu lượng nhân viên, giám sát an toàn lao động tại các khu công nghiệp.

Hiện tại, Viettel IVA đã được triển khai rộng rãi tại các địa phương và đơn vị quan trọng, như ứng dụng nhận diện khuôn mặt và đặc điểm người tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, ứng dụng giám sát an ninh tại tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) tại TP.Sóc Trăng (cũ) và Đà Nẵng...

Điểm khác biệt cốt lõi của Viettel IVA so với nhiều giải pháp trên thị trường nằm ở quy mô và khả năng mở rộng. Trong khi nhiều sản phẩm chỉ hoạt động hiệu quả với vài camera riêng lẻ, phần mềm có thể xử lý dữ liệu từ hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn camera trong cùng một hệ thống đô thị.

Kỹ sư Thân Văn Quang (ngồi trước máy tính) và các cộng sự trong nhóm nghiên cứu ẢNH: NVCC

Để đạt được điều này, đội ngũ kỹ sư đã giải quyết bài toán kiến trúc hệ thống có khả năng mở rộng theo chiều ngang, đồng thời đảm bảo giao tiếp thời gian thực với độ trễ thấp. Năng lực công nghệ của IVA từng được ghi nhận trên bình diện quốc tế, khi công nghệ nhận diện khuôn mặt của nền tảng Viettel IVA lọt top 10 bảng xếp hạng của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ (NIST).

Trong giai đoạn tiếp theo, IVA không chỉ dừng lại ở vai trò giải pháp giám sát an ninh mà được định hướng phát triển thành nền tảng Computer Vision toàn diện, theo hướng hệ sinh thái AI thị giác thống nhất, cho phép tích hợp linh hoạt với các hệ thống nghiệp vụ và ứng dụng bên ngoài, đáp ứng yêu cầu mở rộng, tái sử dụng và phát triển nhanh các ứng dụng AI thị giác trong thực tiễn.

Khi gen Z được trao quyền

Nói về sản phẩm này, kỹ sư Thân Văn Quang cho biết, thay vì áp lực lợi nhuận ngắn hạn, Viettel Solutions cho phép các nhóm kỹ sư trẻ làm chủ những bài toán công nghệ lõi, thay vì chỉ tham gia vào các công đoạn triển khai đơn lẻ.

"Chúng tôi được tin tưởng giao phó để xây dựng sản phẩm từ gốc, được "sống chết" cùng đứa con tinh thần qua nhiều phiên bản nâng cấp, coi đó như một dự án startup thu nhỏ của chính mình trong lòng tập đoàn", anh Quang chia sẻ.

Kỹ sư Thân Văn Quang cho biết, ở Viettel Solutions, các bạn trẻ được làm chủ những bài toán công nghệ lõi ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ về nguồn lực "khủng" cũng là một điểm cộng tuyệt đối. Để huấn luyện những mô hình AI phức tạp, Viettel đã đầu tư hệ thống máy chủ GPU mạnh mẽ cùng nguồn lực tài chính. Đây chính là "sân chơi" lớn với đầy đủ công cụ tối tân giúp các kỹ sư trẻ thỏa sức hiện thực hóa những ý tưởng đột phá nhất.

"Đối với những dự án đòi hỏi độ bảo mật và chính xác cao nhất, việc giao phó trọng trách này cho một đội ngũ gen Y và gen Z là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng và trao quyền của lãnh đạo tổng công ty", anh Quang bày tỏ.

Bệ phóng nuôi dưỡng những thế hệ kỹ sư công nghệ tài năng

Chia sẻ về môi trường quân đội với kỷ luật sắt tại Viettel, làm sao để nhóm có thể phát huy sáng tạo mà không sợ sai, anh Thân Văn Quang khẳng định: "Đây là môi trường sẵn sàng cho thử nghiệm và chấp nhận sai sót, cho chúng tôi khoảng thời gian đó để thử và sai, để điều chỉnh cho đến khi thành công".

Bên cạnh đó, yếu tố giữ chân nhân tài tại Viettel Solutions còn ở văn hóa đào tạo và chia sẻ. Các khóa đào tạo chuyên sâu của các chuyên gia quốc tế cũng như văn hóa "người đi trước dạy người đi sau" trong nội bộ đã tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ.

Đội ngũ Viettel IVA cho thấy người trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ bản lĩnh làm chủ công nghệ lõi. Và Viettel Solutions, với văn hóa "dám làm, dám sai" và chiến lược dài hạn, đang đóng vai trò là bệ phóng nuôi dưỡng những thế hệ kỹ sư công nghệ tài năng tiếp theo của Việt Nam vươn xa.