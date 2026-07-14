Nhóm ngành nào đang thu hút nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh 2026?

Thạc sĩ Phạm Quang Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) thông tin, tại SIU, trong mùa tuyển sinh 2026, các ngành học liên quan đến công nghệ thu hút thí sinh nhiều hơn như công nghệ thông tin, thiết kế vi mạch, thiết kế đồ họa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử…

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, thông tin tại Trường ĐH Mở TPHCM, một số ngành có tỷ lệ việc làm và thu nhập cao nhưng điểm đầu vào thấp hơn, ít cạnh tranh như nhóm ngành xây dựng, công nghệ sinh học, sinh học ứng dụng, thực phẩm… Trong khi đó, nhóm ngành ngôn ngữ Anh, Hàn, Nhật, Trung Quốc hay nhóm ngành kinh tế, công nghệ thông tin có số lượng đăng ký đông và điểm chuẩn cao.