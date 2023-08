Nhóm nghi phạm trong 3 tháng mở 33.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử

Ngày 31.8, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ xã Phú Diên, H.Phú Vang), Phan Văn Luân (27 tuổi, ngụ thôn Tây Hải, xã Quảng Ngạn, H.Quảng Điền, cùng Thừa Thiên - Huế) để làm rõ hành vi mua bán dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng trái phép.



Máy tính được các nghi phạm sử dụng để đăng ký và mở các tài khoản. NGUYỄN TÚ

Ngoài ra, có 9 nghi phạm khác được cho tại ngoại.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 28.8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an Q.Liên Chiểu ập vào một căn hộ ở chung cư The Ori Garden (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu), bắt giữ nhóm 6 nghi phạm do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu.

Nhóm Hiếu bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về CCCD của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng Internet, bán lại và thu lợi bất chính.

Khám xét căn hộ của các nghi phạm. NGUYỄN TÚ

Hiếu khai nhận thuê căn hộ trên từ tháng 6.2023, trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 nhân viên, trả lương theo tháng và cho ăn ở sinh hoạt tại căn hộ để làm việc cho Hiếu.

Hiếu dùng tài khoản mạng xã hội mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác, gồm 2 mặt CCCD, ảnh chân dung, 7.343 sim kích hoạt sẵn... rồi đưa toàn bộ dữ liệu này cho nhân viên mở các tài khoản trực tuyến của ngân hàng và ví điện tử.

Tang vật bị tạm giữ NGUYỄN TÚ

Khi bị bắt, nhóm Hiếu đã đăng ký được 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử để bán lại.

Cùng thời gian, lực lượng công an cũng ập vào căn hộ 11A14 nhà CT2 chung cư The OriGarden, bắt giữ 5 nghi phạm do Phan Văn Luân cầm đầu.

Luân (bên trái) và Hiếu NGUYỄN TÚ

Lực lượng công an tạm giữ máy tính, điện thoại di động của Luân, với 307 thông tin tài khoản ngân hàng. Luân khai nhận cũng đến thuê căn hộ cùng thời gian với Hiếu, đồng thời thuê 4 nhân viên.



Luân mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân, sim cho các nhân viên để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng và ví điện tử. Đến khi bị cơ quan công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.