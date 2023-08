Nhóm nhạc After School giờ ra sao?

‎Cuối năm 2018 - đầu năm 2019, ngôi sao Hàn 35 tuổi được công nhận là Nữ hoàng rating mới của truyền hình Hàn Quốc nhờ bộ phim Người duy nhất bên em đạt 48% rating (tỷ suất người xem). Trong phim, cô thủ vai nữ chính Kim Do Ran - một bà mẹ đơn thân. Sắp tới, UEE rục rịch trở lại màn ảnh nhỏ cùng Live Your Own Life. Trước đây, cô từng hai lần thừa nhận hẹn hò là với Lee Sang Yoon và Kangnam. Cả hai mối tình này đều kéo dài không quá 1 năm