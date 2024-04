Nhóm nhạc K-pop Tempest chọn TP.HCM ra mắt live concert đầu tiên trong sự nghiệp

Không như đa số các nhóm nhạc Hàn Quốc khác thường tổ chức live concert ra mắt tại quê nhà, Tempest là nhóm nhạc thần tượng ngoại lệ chọn TP.HCM trở thành điểm khởi động cho tour lưu diễn toàn cầu World Premier: The First Eve Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage], với mục đích mang hình ảnh và âm nhạc của nhóm đến gần hơn với khán giả và người hâm mộ.

Poster tour diễn World Premier: The First Eve Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage] BTC

Hơn 2 năm kể từ ngày ra mắt, Tempest đã cho ra mắt 4 EP và 1 đĩa đơn, góp mặt trình diễn tại nhiều sân khấu cũng như đạt nhiều thành tích ấn tượng tại những lễ hội âm nhạc, lễ trao giải quy mô quốc tế và sở hữu lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, tính đến nay, các chàng trai này vẫn chưa có tour lưu diễn quốc tế riêng. Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ của nhóm không khỏi chờ mong...



Thông tin Tempest xác nhận có tour lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm 2024 và chọn TP.HCM là nơi tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp, có thể nói, là món quà bất ngờ mà nhóm nhạc và ê kíp dành tặng cho khán giả Việt.

Là nhóm nhạc thần tượng K-pop hiếm hoi sở hữu thành viên người Việt gặt hái được nhiều thành công tại thị trường nội địa cũng như quốc tế, lựa chọn nói trên được đánh giá là quyết định thông minh từ phía công ty chủ quản và đơn vị tổ chức concert, với kỳ vọng sẽ đáp ứng được mục tiêu kép cả về nguồn thu lẫn hiệu ứng cộng đồng.

Theo lịch trình mới nhất, Tempest chỉ có một buổi diễn duy nhất tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM vào tối 15.6 tới. Đến nay, thông tin chi tiết về lịch trình hoạt động của Tempest tại Việt Nam, danh sách bài hát thể hiện, sơ đồ chỗ ngồi, hạng vé, giá vé và các quyền lợi đi kèm… vẫn được giữ bí mật và sẽ được ban tổ chức cập nhật đến khán giả trong thời gian sắp tới.

Vé của đêm diễn sẽ được mở bán vào ngày 11.5.

Tempest trình diễn tại HOZO 2023 BTC

Đây là lần thứ 2 Tempest đến Việt Nam. Lần đầu tiên là vào tháng 12.2023 tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO với vai trò headliner. Đêm trình diễn nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhóm nhạc này đã tạo nên nhiều cơn "rung chấn" giữa trung tâm Q.1 (TP.HCM), thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ cuồng nhiệt cùng âm nhạc.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và Beyond Entertainment & Communication (Beyond E&C) đã được công ty chủ quản của Tempest tín nhiệm, tin tưởng lựa chọn trở thành nhà sản xuất của live concert đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm tại Việt Nam. Anh cho biết: "Ý tưởng thực hiện đêm nhạc Tempest lần đầu tại Việt Nam được công ty quản lý hình thành dựa trên những quan sát, nhận biết về nhu cầu thực tế của khán giả Việt, thông qua sự hưởng ứng nồng nhiệt của họ dành cho nhóm nhạc nói chung và thành viên gốc Việt - Hanbin nói riêng tại HOZO 2023. Bản thân tôi và Beyond E&C rất tự hào khi được lựa chọn trở thành nhà sản xuất của sự kiện này giữa rất nhiều những cái tên trong nước khác".

Việc TP.HCM trở thành điểm bắt đầu cho live concert đầu tiên của một nhóm nhạc K-pop, theo nhạc sĩ Huy Tuấn, như là một lời khẳng định uy tín cho các nhà tổ chức biểu diễn trong nước, góp phần vào việc đưa Việt Nam trở thành một điểm đến nghệ thuật mới trong khu vực.

"Thông qua mô hình live concert bán vé, chúng tôi kỳ vọng góp một viên gạch tạo nên thói quen và nhu cầu cho khán giả Việt, qua đó góp phần chung tay xây dựng, kiến tạo một thị trường, một nền công nghiệp âm nhạc mạnh mẽ, tương xứng với sự phát triển, hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam", Huy Tuấn nói.