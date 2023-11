Nhóm nhạc Kpop có thành viên người Việt gửi lời chào fan trước đêm diễn tại TP.HCM

Tempest gửi lời chào đến fan Kpop tại Việt Nam nói chung, cộng đồng iE (tên fandom chính thức của nhóm) nói riêng trước buổi trình diễn chính thức của nhóm tại TP.HCM vào đêm 23.12 tới CẮT TỪ CLIP

Clip chào fan Việt của Tempest được đăng tải trên fanpage chính thức của Hozo Music Festival (Hozo Super Fest) 2023, chương trình mà nhóm sẽ tham gia biểu diễn khi đến TP.HCM. Trong video, họ xuất hiện với đội hình chỉ sáu người, Hwarang vắng mặt do chấn thương. Song, việc một mẩu của nhóm tạm ngưng hoạt động không khiến các chàng trai còn lại mất đi tinh thần hào hứng trước thềm đến TP.HCM.

Bằng chứng là ngay từ đầu clip, Tempest hô to khẩu hiệu đặc trưng và đồng thanh nói lời chào bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam! Chúng mình là Tempest". Sau đó, trưởng nhóm Lew bày tỏ bằng tiếng Hàn: "Chúng mình rất háo hức được thông báo đến các bạn rằng chúng mình sẽ có mặt tại TP.HCM trong Hozo Music Festival 2023 vào ngày 23.12 tới.". Đồng thời, anh cũng hứa hẹn nhóm sẽ mang màn trình diễn ấn tượng đến chương trình lần này.

Nhóm bày tỏ sự háo hức trước buổi trình diễn vào cuối năm nay ở TP.HCM

Thành viên người Việt duy nhất trong Tempest là Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) nhanh chóng tiếp lời bằng tiếng mẹ đẻ: "Các bạn iE (fandom Tempest) của chúng mình ơi! Đây là lần đầu tiên Tempest có mặt tại Việt Nam và được gặp mọi người tại Việt Nam. Thế nên, chúng mình rất là hồi hộp, bồi hồi và hạnh phúc nữa".

Mỹ nam gốc Yên Bái cũng không quên nhắn nhủ đến cộng đồng fandom của nhóm: "Chúng ta hãy cùng tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời tại Việt Nam nhé. Hẹn gặp lại các bạn ngày 23.12 tại Hozo Music Festival 2023". Đặc biệt, kết thúc video, nhóm nhạc nam Kpop đình đám một lần nữa đồng thanh "Tạm biệt và hẹn gặp lại!" bằng tiếng Việt.

Đây là lần đầu tiên nhóm đến Việt Nam

Đoạn clip ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ Tempest tại Việt Nam phấn khích. Nhiều fan không giấu được niềm vui sướng, hạnh phúc và thích thú trước cách phát âm tiếng Việt quá đáng yêu của các thành viên. Dân mạng Việt cũng mong ngóng ngày Tempest đến TP.HCM biểu diễn.

Tempest ra mắt vào tháng 3.2022, gồm 7 giọng ca sở hữu vẻ ngoài cùng tài năng nổi bật: Hanbin, Ahn Hyeong Seop, Koo Bon Hyuk, Lee Eui Woong, Hwa Rang, Eun Chan và Kim Tae Rae. Đặc biệt, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) là nam thần tượng Kpop người Việt Nam có lượng fan khá đông đảo.

Đây cũng là lần đầu Hanbin đặt chân đến TP.HCM sau khi trở thành thần tượng Kpop

Các chàng trai dần nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau hơn 1 năm hoạt động, họ đã phát hành các ca khúc Bad News, Can't Stop Shining, Young & Wild, Dragon… Tháng 9 vừa qua, Tempest trở lại với single album đầu tiên mang tên Into The Tempest cùng ca khúc chủ đề Vroom Vroom.

Hanbin sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội. Kể từ khi ra mắt đến nay trong vai trò một mẩu của Tempest, Hanbin nhiều lần quảng bá văn hóa, ẩm thực, âm nhạc Việt Nam đến những thành viên người Hàn Quốc còn lại trong nhóm, loạt sao Kpop và người hâm mộ quốc tế. Trong những buổi giao lưu trực tuyến với fan hoặc khi tham gia các chương trình, Hanbin cũng thường hướng dẫn nhóm Tempest nói tiếng Việt, chiếm cảm tình fan Việt Nam.