Nhóm nổi dậy tuyên bố chiếm một thị trấn từ quân đội Myanmar

Nhiều cuộc giao tranh đã nổ ra khắp bang Shan của Myanmar kể từ khi 3 nhóm nổi dậy gồm Quân đội Arakan (AA), Quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) phát động cuộc tấn công chung chống lại quân đội vào cuối tháng 10.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14.12 tuyên bố quân đội Myanmar và liên minh ba nhóm nói trên đã đồng ý ngừng bắn tạm thời và duy trì đối thoại, thông qua các cuộc đàm phán hòa bình do Bắc Kinh làm trung gian, theo Reuters. Đã có những khoảng thời gian hòa bình ở các khu vực do MNDAA nắm giữ, nhưng đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực do TNLA và AA kiểm soát.

Trong đó, TNLA tuyên bố đã chiếm được thị trấn Namhsan trong ngày 15.12 sau khi phát động cuộc tấn công vào khu vực này cách đây hai tuần. "Chúng tôi đã chiếm được thị trấn", AFP dẫn lời thành viên TNLA Tar Bhone Kyaw. TNLA cũng đã đăng đoạn video lên Facebook, cho thấy các thủ lĩnh của nhóm đến thăm thị trấn Namhsan và nói chuyện với những binh sĩ thuộc quân đội Myanmar bị bắt làm tù binh.

Ảnh chụp ngày 13.12 cho thấy các thành viên của nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) chuẩn bị vũ khí lúc đụng độ với quân đội Myanmar tại thị trấn Namhsan thuộc bang Shan AFP

Phát ngôn viên quân đội Myanmar Zaw Min Tun ngày 16.12 cũng đã nói trên Đài MRTV rằng giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh Namhsan.

Cũng theo ông Tar Bhone Kyaw, quân đội Myanmar còn mất Khu Thương mại 105 Dặm, tuyến thương mại lớn ở biên giới giáp với Trung Quốc tại thị trấn Muse thuộc bang Shan.

Tính tổng cộng, liên minh ba nhóm tuyên bố họ đã chiếm giữ 422 căn cứ và 7 thị trấn từ quân đội Myanmar kể từ ngày 27.10, theo AFP.

Trong khi đó, đã có ít nhất 378 dân thường thiệt mạng và hơn 660.000 người phải sơ tán ở Myanmar kể từ cuối tháng 10, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA). OCHA cho biết thêm hơn 2,6 triệu người đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi quân đội Myanmar lên nắm quyền trong cuộc chính biến ngày 1.2.2021, theo Đài NHK.