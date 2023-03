Nhóm phá hoại ủng hộ Ukraine đã cho nổ đường ống Nord Stream?

The New York Times ngày 8.3 đưa tin rằng các quan chức Mỹ sau khi đánh giá nguồn tình báo mới thu thập đã đưa ra giả thuyết người đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream năm ngoái có thể là đối thủ của giới lãnh đạo Nga.



Các quan chức Mỹ nói rằng còn nhiều điều về nhóm hung thủ mà họ chưa biết nên vẫn còn bỏ ngỏ nhiều khả năng. Tuy nhiên, các quan chức đã xem xét nguồn tình báo tin rằng những kẻ phá hoại nhiều khả năng là người Ukraine hoặc người Nga, hoặc cả hai, và không có người Mỹ hay người Anh nào liên quan.

Bong bóng khí từ đường ống Nord Stream 2 nổi lên biển Baltic hồi năm ngoái REUTERS

Các đường ống khí đốt Nord Stream được lắp ngầm dưới biển Baltic, dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu. Các đường ống bị hư hại sau các vụ nổ vào tháng 9.2022. Giới chức Mỹ đã gọi đây là hành động phá hoại trong khi châu Âu tin rằng đây là hành động có sự bảo trợ của yếu tố nhà nước.

Theo các quan chức Mỹ tiếp cận với nguồn tình báo mới, thuốc nổ nhiều khả năng đã được lắp đặt với sự hỗ trợ của các thợ lặn giàu kinh nghiệm, có vẻ không làm việc cho quân đội hay lực lượng tình báo nhưng từng được chính quyền huấn luyện đặc biệt.

Trong khi đó, theo tờ Die Zeit, các nhà điều tra Đức tin rằng vụ tấn công do một nhóm 6 người thực hiện. Nhóm người đã thuê thuyền của một công ty tại Ba Lan do 2 người Ukraine sở hữu. Thông tin này được chia sẻ cho các cơ quan tình báo châu Âu, theo The Guardian dẫn lại.

Vụ tấn công đường ống Nord Stream đã gây nên nhiều suy đoán về người chịu trách nhiệm, đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Một số ý kiến cho rằng Ukraine và đồng minh có động cơ hợp lý nhất để tấn công vì họ đã phản đối dự án này trong nhiều năm.

Tuy nhiên, các quan chức chính quyền và tình báo quân đội Ukraine tuyên bố nước này không hề liên quan và không biết ai đứng sau. Mới nhất, cố vấn Mykhailo Podolyak của tổng thống Ukraine đăng lên Twitter rằng Kyiv không liên quan đến vụ nổ tại biển Baltic và không có thông tin gì về các nhóm phá hoại Ukraine.

The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng họ không có bằng chứng về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine hay các trợ lý cấp cao liên quan vụ tấn công. Các quan chức cũng nói không có bằng chứng những kẻ tấn công hành động theo chỉ đạo của các quan chức chính quyền Ukraine.