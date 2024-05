Nhóm sản phẩm chăm sóc da, sắc đẹp tăng cao

Ngày 30.5, DKSH cùng với LG Vina và hệ thống nhà thuốc An Khang công bố bắt tay chiến lược để mang lại thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp vào thị trường Việt Nam. Theo báo cáo của Inkwood, ngành chăm sóc da tại Việt Nam ước tính sẽ đạt hơn 1.344 triệu USD vào năm 2028. Sự tăng trưởng của ngành chăm sóc da được cho rằng đến từ hai yếu tố: nhu cầu gia tăng cho các sản phẩm dành cho da nhạy cảm, và sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe cá nhân của người tiêu dùng Việt.

DKSH cùng với LG Vina và hệ thống nhà thuốc An Khang bắt tay phân phối sản phẩm chăm sóc da tại Việt Nam CTV

DKSH đã chính thức trở thành đối tác của LG Vina cho dòng dược mỹ phẩm cao cấp Physiogel và phân phối thông qua chuỗi nhà thuốc An Khang cũng như sẽ mở rộng qua các kênh khác như nền tảng mua sắm trực tuyến. Ông Kim Kyung Hyo, Tập đoàn LG Vina cho biết thị trường sản phẩm chăm sóc sắc đẹp nói chung hay chăm sóc da của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Với sự hợp tác của DKSH, công ty này đặt mục tiêu đạt doanh số khoảng 200 tỉ đồng đối với dòng mỹ phẩm cao cấp Physiogel và hướng đến 300 tỉ đồng trong thời gian 5 năm tới.

Còn theo bà Phan Ngọc Đinh Lăng, Giám đốc ngành hàng, chuỗi nhà thuốc An Khang, cho hay thời gian qua, chỉ riêng các nhóm sản phẩm chống nắng, hệ thống này ghi nhận mức tăng gấp 3 lần. Mặc dù sản phẩm thuốc, y tế vẫn chiếm chủ đạo nhưng doanh số từ nhóm sản phẩm dược mỹ phẩm tại chuỗi nhà thuốc An Khang cũng liên tục tăng. Chính vì vậy, việc hợp tác với DKSH là yếu tố quan trọng giúp An Khang có thể đảm bảo được nguồn cung phong phú, ổn định cũng như nguồn gốc chính hãng của sản phẩm. Hiện tại, DKSH đang cung cấp cho An Khang các sản phẩm đa dạng thuộc nhóm thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng khác. Trong đó, các sản phẩm chăm sóc da đang là một trong số những nhóm hàng tiềm năng tại An Khang và đơn vị này sẽ tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng Việt nhiều hơn những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trên toàn thế giới.