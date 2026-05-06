Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Nhóm sinh viên đi làm thêm nhặt được 30 triệu đồng, giao công an tìm người trả lại

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
06/05/2026 14:08 GMT+7

Vừa tan ca làm thêm lúc rạng sáng, nhóm 3 sinh viên tại Huế nhặt được cọc tiền 30 triệu đồng rơi giữa đường. Không chút do dự, các em đã mang toàn bộ số tiền đến cơ quan công an để nhờ tìm người trả lại.

Ngày 6.5, Công an phường Phú Xuân (thành phố Huế) đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu của số tiền 30 triệu đồng bị đánh rơi trên khu vực phía bắc cầu Trường Tiền. Số tiền này vừa được đơn vị tiếp nhận từ 3 nam sinh viên các trường đại học trên địa bàn.

Nhóm sinh viên đi làm thêm về nhặt được 30 triệu đồng, liền đưa đến công an- Ảnh 1.

Thời điểm 3 sinh viên bàn giao số tiền 30 triệu đồng nhặt được tại Công an phường Phú Xuân

ẢNH: B.T

Trước đó, khoảng 1 giờ 20 sáng 4.5, cán bộ trực ban Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Huế tiếp nhận số tiền hơn 30 triệu đồng từ nhóm 3 em sinh viên đến nhờ hỗ trợ trả cho người đánh rơi. Theo thông tin từ 3 sinh viên này, số tiền trên do các em nhặt được tại khu vực phía bắc cầu Trường Tiền, gần đèn xanh đèn đỏ thuộc địa phận phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ngay sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hỗ trợ 3 sinh viên bàn giao cho Công an Phú Xuân tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, 3 sinh viên trong câu chuyện trên là Võ Văn Thắng (20 tuổi), Võ Lê Trọng Tín (20 tuổi, cùng là sinh viên Trường đại học Luật, Đại học Huế) và Nguyễn Tấn Đăng (19 tuổi, sinh viên Đại học Phú Xuân).

Chia sẻ với phóng viên về hành động của mình, Võ Lê Trọng Tín cho biết thời điểm đó cả nhóm không hề đắn đo mà chỉ tập trung vào việc làm sao trả lại tiền cho người mất nhanh nhất có thể.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, các em đã chủ động hỏi thăm những người bán hàng rong xung quanh nhưng không ai rõ chủ nhân là ai. Với tâm thế mong muốn người đánh mất sớm nhận lại tài sản, cả nhóm đã nhanh chóng tìm đến lực lượng chức năng gần nhất đang làm nhiệm vụ để trình báo.

"Lúc đó chúng em không nghĩ nhiều, chỉ làm sao tìm người đánh rơi để trả lại cho họ nhanh nhất có thể", Tín bày tỏ.

Công an phường Phú Xuân thông báo đến người dân, nếu ai là chủ sở hữu hợp pháp của số tài sản trên, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để được hướng dẫn thủ tục nhận lại tài sản tại trụ sở Công an phường Phú Xuân (địa chỉ số 70 đường Phan Đăng Lưu, phường Phú Xuân, thành phố Huế).

Tin liên quan

Nhặt được cặp xách chứa 350 triệu đồng, nam thanh niên trình báo công an

Nhặt được cặp xách chứa 350 triệu đồng, nam thanh niên trình báo công an

Khi đang chạy bộ, anh Hoàng Huy Nguyên ở Quảng Trị phát hiện chiếc cặp xách, bên trong có 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ nên sớm bàn giao cho lực lượng chức năng để tìm lại chủ nhân.

Khám phá thêm chủ đề

sinh viên trường đại học luật Đại học huế nhặt được tiền Trả lại cho người đánh rơi Huế làm thêm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận