Nhóm sinh viên đi làm thêm nhặt được 30 triệu đồng, giao công an tìm người trả lại

Ngày 6.5, Công an phường Phú Xuân (thành phố Huế) đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu của số tiền 30 triệu đồng bị đánh rơi trên khu vực phía bắc cầu Trường Tiền. Số tiền này vừa được đơn vị tiếp nhận từ 3 nam sinh viên các trường đại học trên địa bàn.



Thời điểm 3 sinh viên bàn giao số tiền 30 triệu đồng nhặt được tại Công an phường Phú Xuân ẢNH: B.T

Trước đó, khoảng 1 giờ 20 sáng 4.5, cán bộ trực ban Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Huế tiếp nhận số tiền hơn 30 triệu đồng từ nhóm 3 em sinh viên đến nhờ hỗ trợ trả cho người đánh rơi. Theo thông tin từ 3 sinh viên này, số tiền trên do các em nhặt được tại khu vực phía bắc cầu Trường Tiền, gần đèn xanh đèn đỏ thuộc địa phận phường Phú Xuân, thành phố Huế. Ngay sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hỗ trợ 3 sinh viên bàn giao cho Công an Phú Xuân tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, 3 sinh viên trong câu chuyện trên là Võ Văn Thắng (20 tuổi), Võ Lê Trọng Tín (20 tuổi, cùng là sinh viên Trường đại học Luật, Đại học Huế) và Nguyễn Tấn Đăng (19 tuổi, sinh viên Đại học Phú Xuân).

Chia sẻ với phóng viên về hành động của mình, Võ Lê Trọng Tín cho biết thời điểm đó cả nhóm không hề đắn đo mà chỉ tập trung vào việc làm sao trả lại tiền cho người mất nhanh nhất có thể.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, các em đã chủ động hỏi thăm những người bán hàng rong xung quanh nhưng không ai rõ chủ nhân là ai. Với tâm thế mong muốn người đánh mất sớm nhận lại tài sản, cả nhóm đã nhanh chóng tìm đến lực lượng chức năng gần nhất đang làm nhiệm vụ để trình báo.

"Lúc đó chúng em không nghĩ nhiều, chỉ làm sao tìm người đánh rơi để trả lại cho họ nhanh nhất có thể", Tín bày tỏ.

Công an phường Phú Xuân thông báo đến người dân, nếu ai là chủ sở hữu hợp pháp của số tài sản trên, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để được hướng dẫn thủ tục nhận lại tài sản tại trụ sở Công an phường Phú Xuân (địa chỉ số 70 đường Phan Đăng Lưu, phường Phú Xuân, thành phố Huế).