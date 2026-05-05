Sinh viên sẽ được miễn phí giáo trình và học phí giáo dục quốc phòng

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh. Dự thảo do Bộ GD-ĐT chủ trì soạn thảo.

Dự kiến từ năm học 2027 - 2028 sẽ miễn phí giáo trình và học phí môn học giáo dục quốc phòng và an ninh

Miễn phí giáo trình từ năm học 2027 - 2028

Theo đề xuất của Bộ GD-ĐT, từ năm học 2027 - 2028 thống nhất thực hiện miễn phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trên toàn quốc.

Nhà nước sẽ đầu tư mua sắm giáo trình môn học để trang bị cho thư viện các cơ sở đào tạo nhằm tổ chức cho người học mượn - trả sử dụng trong năm học.

Kinh phí thực hiện chính sách miễn phí giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị. Việc mua sắm giáo trình thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Giá giáo trình làm căn cứ lập dự toán và tổ chức mua sắm là giá bìa do đơn vị xuất bản kê khai, niêm yết hoặc giá do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về giá tại thời điểm lập kế hoạch mua sắm.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ nguồn lực để thực hiện chính sách cung cấp miễn phí giáo trình môn học này.

Theo Bộ GD-ĐT, số lượng sinh viên, người học tham gia học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến khoảng 750.000 người/năm. Tuy nhiên, tất cả không học cùng 1 đợt mà chia ra thành các đợt học khác nhau.

Do đó, dự kiến số lượng giáo trình cấp lần đầu (50% số lượng sinh viên, người học) khoảng 375.000 cuốn/tập. Tổng 2 tập khoảng 750.000 cuốn.

Với giá 1 cuốn giáo trình từ 150.000 đồng, dự kiến số tiền cần để cấp đủ giáo trình lần đầu khoảng hơn 56 tỉ đồng.

Dự kiến kinh phí để miễn phí học phí môn giáo dục quốc phòng và an ninh

Khoảng 2.589 tỉ mỗi năm để miễn học phí

Ngoài giáo trình, Bộ GD-ĐT còn đề xuất lộ trình miễn học phí môn giáo dục quốc phòng và an ninh.

Về lộ trình, năm học 2026 - 2027 sẽ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo môn học này làm cơ sở xác định kinh phí thực hiện chính sách miễn học phí để thống nhất thực hiện trên toàn quốc cho tất cả các đối tượng từ năm học 2027 - 2028.

Hằng năm, căn cứ vào quy mô người học thực tế và định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ sở đào tạo lập dự toán kinh phí cấp bù học phí môn học gửi cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp.

Ngân sách nhà nước thực hiện cấp dự toán hoặc hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cơ sở đào tạo theo phân cấp quản lý ngân sách.

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, Nhà nước hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cơ sở theo số lượng người học thực tế và định mức quy định để cơ sở thực hiện miễn học phí cho người học.

Bộ GD-ĐT ước tính kinh phí miễn học phí môn giáo dục quốc phòng và an ninh hàng năm khoảng 2.589 tỉ đồng.

Mức kinh phí này được lấy thực tế từ các cơ sở đào tạo, trung tâm giáo dục quốc phòng. Sau khi ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo môn học, con số sẽ thay đổi dự kiến ± 20%.