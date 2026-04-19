Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh phản ánh đúng chất lượng dạy học

Bích Thanh
19/04/2026 20:28 GMT+7

Chiều nay, 19.4, tại TP.HCM, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ bế mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho học sinh THPT toàn quốc lần thứ 4. Kết quả chung cuộc, đoàn Sở GD-ĐT Hà Tĩnh giành giải nhất toàn đoàn.

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc năm 2026 do UBND TP.HCM đăng cai tổ chức. Hội thao diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19.4 với sự tham dự của 250 cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, huấn luyện viên và 730 học sinh là vận động viên đến từ 34 địa phương trên cả nước tham gia ở 9 bộ môn.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Sơn La tại lễ bế mạc

Kết quả, đoàn Sở GD-ĐT Hà Tĩnh giành giải nhất; Hai giải nhì thuộc về đoàn Sở GD-ĐT Quảng Trị và Sở GD-ĐT Ninh Bình. Các đoàn Sở GD-ĐT Thái Nguyên, Sở GD-ĐT Vĩnh Long và Sở GD-ĐT Bắc Ninh cùng đoạt giải ba.

Học sinh nhận giải thưởng tại lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh kết quả phản ánh đúng chất lượng công tác dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường THPT trong thời gian qua, thúc đẩy phong trào thi đua học tập môn học này trong nhà trường.

"Những trải nghiệm và tình bạn, tinh thần thi đấu cao thượng là kỷ niệm đẹp, là động lực để các em phấn đấu và rèn luyện. Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, rút kinh nghiệm để những lần tổ chức hội thao sau tốt hơn", ông Thưởng nói.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu

Trước đó, tại lễ khai mạc vào ngày 14.4, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ thành phố vinh dự được chọn đăng cai tổ chức hội thao. Ông Cường nhìn nhận, giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. Việc triển khai hiệu quả nội dung này cũng là cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn tri thức với rèn luyện phẩm chất, đạo đức và ý thức công dân.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TP.HCM luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và rèn luyện thể chất cho học sinh, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Thành phố kỳ vọng đây sẽ là dịp để các địa phương, cơ sở giáo dục và học sinh giao lưu, học hỏi, đồng thời quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại, nghĩa tình.

Để chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc, TP.HCM đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối để hội thao diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

Gần 1.000 giáo viên, học sinh THPT cả nước thi giáo dục quốc phòng, an ninh

Sáng 14.4, tại Học viện cán bộ TP.HCM, UBND TP.HCM phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức lễ khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026.

