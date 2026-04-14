Gần 1.000 giáo viên, học sinh THPT cả nước thi giáo dục quốc phòng, an ninh

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc năm 2026 do UBND TP.HCM được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức với sự tham dự của 250 cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, huấn luyện viên và 730 học sinh là vận động viên đến từ 34 địa phương trên cả nước

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo hội thao, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cùng đại diện các sở GD-ĐT, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên là học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ khai mạc

Hội thao diễn ra từ ngày 14 đến 20.4 bao gồm phần thi toàn đoàn và thi cá nhân theo từng nội dung của các khối lớp khác nhau. Cụ thể học sinh khối lớp 10 thi đội ngũ từng người không có súng, thi kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; Khối lớp 11 thi ném lựu đạn xa trúng đích; thi tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; Khối lớp 12 thi bắn đạn thật súng tiểu liên AK, thi vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động, thi chạy vũ trang.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh THPT là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào giảng dạy và học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh Qua đó góp phần kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn học này ở cấp THPT. Đồng thời phát hiện những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua học tập.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ khai mạc

Về phía địa phương, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ thành phố vinh dự được chọn đăng cai tổ chức hội thao. Ông Cường nhìn nhận, giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. Việc triển khai hiệu quả nội dung này cũng là cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn tri thức với rèn luyện phẩm chất, đạo đức và ý thức công dân.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TP.HCM luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và rèn luyện thể chất cho học sinh, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Thành phố kỳ vọng đây sẽ là dịp để các địa phương, cơ sở giáo dục và học sinh giao lưu, học hỏi, đồng thời quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại, nghĩa tình.

Để chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc, TP.HCM đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối để hội thao diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.