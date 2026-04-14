Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gần 1.000 giáo viên, học sinh THPT cả nước thi giáo dục quốc phòng, an ninh

Bích Thanh
14/04/2026 18:12 GMT+7

Sáng 14.4, tại Học viện cán bộ TP.HCM, UBND TP.HCM phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức lễ khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026.

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc năm 2026 do UBND TP.HCM được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức với sự tham dự của 250 cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, huấn luyện viên và 730 học sinh là vận động viên đến từ 34 địa phương trên cả nước

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo hội thao, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 cùng đại diện các sở GD-ĐT, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên là học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ khai mạc

Hội thao diễn ra từ ngày 14 đến 20.4 bao gồm phần thi toàn đoàn và thi cá nhân theo từng nội dung của các khối lớp khác nhau. Cụ thể học sinh khối lớp 10 thi đội ngũ từng người không có súng, thi kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; Khối  lớp 11 thi ném lựu đạn xa trúng đích; thi tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; Khối lớp 12 thi bắn đạn thật súng tiểu liên AK, thi vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động, thi chạy vũ trang.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh THPT là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào giảng dạy và học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh Qua đó góp phần kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn học này ở cấp THPT. Đồng thời phát hiện những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua học tập.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ khai mạc

Về phía địa phương, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ thành phố vinh dự được chọn đăng cai tổ chức hội thao. Ông Cường nhìn nhận, giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. Việc triển khai hiệu quả nội dung này cũng là cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn tri thức với rèn luyện phẩm chất, đạo đức và ý thức công dân.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TP.HCM luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và rèn luyện thể chất cho học sinh, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Thành phố kỳ vọng đây sẽ là dịp để các địa phương, cơ sở giáo dục và học sinh giao lưu, học hỏi, đồng thời quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại, nghĩa tình.

Để chuẩn bị cho Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc, TP.HCM đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối để hội thao diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

Trải nghiệm học tập mới mẻ với môi trường số

Công nghệ, trí tuệ nhân tạo đang khiến cuộc sống và học tập thay đổi hằng ngày, hằng giờ. Ở trường học, học sinh đang tiếp cận với những thay đổi trong từng tiết học, bài kiểm tra.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận