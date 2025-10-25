Học sinh THPT tham gia ngày hội việc làm để khám phá nghề nghiệp

Sáng nay 25.10, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đã tổ chức Ngày hội việc làm - SIU Career Fair 2025 với chủ đề “Future Career: Your Next Step” (Sự nghiệp tương lai: Bước tiếp theo của bạn).

Điều đặc biệt là ngày hội việc làm lần này không chỉ dành cho sinh viên mà còn thu hút học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn TP.HCM, với khoảng 2.000 sinh viên và học sinh.

Doanh nghiệp Nhật mời sinh viên đi ăn trưa để… tuyển dụng ẢNH: MỸ QUYÊN

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết: "SIU Career Fair 2025 được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, công nghệ, truyền thông, thương mại, logistics, giáo dục… Sự kiện năm nay có quy mô mở rộng với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp trong và ngoài nước, bố trí tại các gian hàng tuyển dụng trực tiếp trong khuôn viên trường".

Theo thạc sĩ Tư, việc mở rộng đối tượng tham dự đến học sinh THPT góp phần giúp các em sớm tiếp cận xu hướng tuyển dụng, khám phá thị trường lao động, lắng nghe chia sẻ từ doanh nghiệp và quan sát quy trình tuyển dụng mô phỏng thực tế. "Đây là cơ hội để học sinh có thêm góc nhìn đa chiều khi lựa chọn ngành nghề và định hình lộ trình học tập phù hợp sau bậc phổ thông", thạc sĩ Tư chia sẻ.

Trao đổi về các vị trí việc làm ẢNH: MỸ QUYÊN

Tìm hiểu tại gian hàng về trí tuệ nhân tạo ẢNH: MỸ QUYÊN

Tham gia phỏng vấn tại chỗ ẢNH: Q.T

Trong khuôn khổ ngày hội việc làm, sinh viên và học sinh được tham gia nhiều hoạt động như giao lưu tuyển dụng trực tiếp giữa sinh viên và doanh nghiệp, tư vấn nghề nghiệp và tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển.

Bên cạnh đó là các hội thảo chuyên đề về kỹ năng nghề nghiệp, cách chuẩn bị hồ sơ xin việc, bí quyết ứng tuyển và xu hướng nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số như: các bước cần chuẩn bị khi đi xin việc, kỹ năng tương lai cho sự nghiệp toàn cầu với sự tham gia của các chuyên gia và nhà lãnh đạo nhân sự.

Nhân dịp này, Trường ĐH Quốc tế sài Gòn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp nhằm phối hợp đào tạo sát với nhu cầu tuyển dụng thực tế, hỗ trợ sinh viên trong thực tập - tuyển dụng, tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và chia sẻ chuyên môn.

Hàng trăm vị trí việc làm với mức lương khởi điểm từ 10 triệu đồng/tháng Tại ngày hội việc làm, rất nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng sinh viên vừa tốt nghiệp với mức lương khởi điểm từ 10-12 triệu đồng/tháng. Ông Huỳnh Hoàng Việt, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nam Á chi nhánh Quang Trung, cho biết đơn vị đang cần tuyển 10 chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân và 5 chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, mức lương ban đầu là 10-12 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chi nhánh này cũng tuyển 2 vị trí trên nhưng dành cho người có kinh nghiệm với mức lương khởi điểm từ 15-26 triệu đồng/tháng. "Chúng tôi không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm. Sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo thêm. Tuy nhiên các em cần có kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, hiểu công nghệ, có tính kỷ luật và chịu được áp lực", ông Việt chia sẻ. Trong khi đó, nhà hàng Yue Dian (TP.HCM) đang cần tuyển sinh viên tốt nghiệp ngành nhà hàng khách sạn, có kỹ năng nấu nướng, với mức lương ban đầu từ 12-15 triệu đồng/tháng. "Ngoài tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật, nếu giỏi tiếng Anh, tiếng Trung sẽ là một lợi thế", ông Andy, Giám đốc nhà hàng, cho hay. Công ty TNHH Starlightx, HD Bank, Familymart, Blue Galaxy Group... cũng đang tuyển nhiều vị trí việc làm toàn thời gian và bán thời gian dành cho sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp, mức lương trên dưới 10 triệu đồng/tháng tùy vị trí.



