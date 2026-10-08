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    Thời sự

    Nhóm thông báo lịch trình đi đảo Cồn Cỏ bị đổi tên thành 'Con ghét bố mẹ'

    Bá Cường
    Bá Cường
    Nhóm công khai của Trung tâm Dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ để thông báo lịch trình đi đảo Cồn Cỏ ở Quảng Trị đã bất ngờ bị đổi tên thành nhóm 'Con ghét bố mẹ'.

    Ngày 8.10, ông Trịnh Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ (Quảng Trị), cho biết vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng, thành viên liên quan thông báo về việc nhóm thông báo lịch trình đi đảo Cồn Cỏ của đơn vị đã bị chiếm quyền điều khiển và bị đổi tên thành nhóm "Con ghét bố mẹ".

    Nhóm thông báo lịch trình đi đảo Cồn Cỏ bị đổi tên thành 'Con ghét bố mẹ'- Ảnh 1.

    Trung tâm Dịch vụ và du lịch Cồn Cỏ thông báo cho các thành viên về việc nhóm bị chiếm quyền và đổi tên

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Cường cho biết vụ việc được phát hiện vào tối 7.10, nhóm Facebook "Thông tin lịch tàu đảo Cồn Cỏ" của đơn vị bị kiểm soát và đổi tên thành "Con ghét bố mẹ".

    "Nhóm này được chúng tôi thành lập từ năm 2018, đến nay đã có gần 3.000 thành viên nhằm thông báo lịch trình đi đảo đến với du khách. Kỳ lạ là nhóm này có 4 tài khoản cá nhân của 4 người nắm quyền quản trị viên, nhưng Facebook cá nhân của 4 người đó không bị kiểm soát, không bị hack, nhưng tên nhóm lại bất ngờ bị đổi", ông Cường nói.

    Cũng theo ông Cường, đơn vị đã làm công văn gửi chính quyền địa phương, lực lượng công an đồng thời thông báo cho các thành viên trong nhóm tạm thời rời nhóm để tránh tiếp nhận những thông tin không chính xác.

    Hiện tại, thời tiết trên vùng biển Quảng Trị đang có mưa, các chuyến tàu ra vào Cồn Cỏ cũng bị ảnh hưởng, việc đi lại bằng tàu ra đảo không thường xuyên. Nhóm "Thông tin lịch tàu đảo Cồn Cỏ" được thành lập để thông báo lịch trình cũng như các thông tin về ảnh hưởng thời tiết như trên.

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