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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Giảm 10% vé tàu ra đảo Cồn Cỏ cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
Từ ngày 15.6 đến 28.8, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục tại Quảng Trị tham gia các đoàn từ 10 người trở lên sẽ được hỗ trợ giảm 10% giá vé tàu tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ nhằm kích cầu du lịch.

Ngày 16.6, Trung tâm Dịch vụ và du lịch đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công ty TNHH Chín Nghĩa Quảng Trị triển khai chương trình hỗ trợ 10% giá vé tàu tham quan đảo Cồn Cỏ dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Giảm 10% vé tàu ra đảo Cồn Cỏ cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Quảng Trị- Ảnh 1.

Một góc đảo Cồn Cỏ

ẢNH: THANH LỘC

Chương trình được thực hiện theo chủ trương kích cầu phát triển du lịch năm 2026 và đã được UBND đặc khu Cồn Cỏ thống nhất triển khai.

Chương trình áp dụng từ ngày 15.6 đến hết ngày 28.8 đối với các chuyến tàu hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, dành cho các đoàn do nhà trường hoặc công đoàn cơ sở tổ chức, có từ 10 người trở lên và đăng ký đi cùng một chuyến tàu.

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gồm cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Khi đăng ký, các đoàn phải cung cấp danh sách thành viên có xác nhận của đơn vị hoặc giấy giới thiệu để làm căn cứ xét hỗ trợ.

Mức hỗ trợ tương đương 10% giá vé tàu theo giá công bố tại thời điểm mua vé và được khấu trừ trực tiếp khi thanh toán đối với các đoàn đủ điều kiện.

Giảm 10% vé tàu ra đảo Cồn Cỏ cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Quảng Trị- Ảnh 2.
Giảm 10% vé tàu ra đảo Cồn Cỏ cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Quảng Trị- Ảnh 3.
Giảm 10% vé tàu ra đảo Cồn Cỏ cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Quảng Trị- Ảnh 4.
Giảm 10% vé tàu ra đảo Cồn Cỏ cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Quảng Trị- Ảnh 5.

Hiện nay, việc vào ra đảo Cồn Cỏ khá thuận tiện với các chuyến tàu khách

ẢNH: THANH LỘC

Chương trình áp dụng cho các chuyến tàu khách tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ và ngược lại do tàu ConCo Tourist và tàu Chín Nghĩa khai thác. Chính sách này không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi hoặc giảm giá khác, trừ trường hợp có thông báo riêng.

Theo lịch trình, tàu ConCo Tourist xuất phát ra đảo vào các ngày thứ hai và thứ năm, chiều về lần lượt vào thứ ba và thứ sáu. Trong khi đó, tàu Chín Nghĩa khai thác các chuyến ra đảo vào thứ ba và thứ năm, chiều về vào thứ tư và thứ sáu.

Trung tâm Dịch vụ và du lịch đặc khu Cồn Cỏ đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thông tin rộng rãi về chương trình để cán bộ, giáo viên và nhân viên biết, đăng ký tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch đảo Cồn Cỏ và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

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