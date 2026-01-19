Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhu cầu tăng vọt, cửa hàng đắt khách dịp tết: Giới trẻ chen nhau tới thuê
Video Đời sống

Chung Phát
19/01/2026 05:30 GMT+7

Những tuần cận tết tại TP.HCM, dịch vụ cho thuê áo dài ghi nhận lượng khách trẻ tăng rõ rệt, khi nhu cầu chụp ảnh tết bắt đầu sôi động. Nhiều bạn trẻ lựa chọn thuê áo dài thay vì mua để vừa tiện lợi, vừa phù hợp với xu hướng mỗi năm.

Từ đầu giờ chiều đến tối giữa tháng 1.2026, một tiệm cho thuê áo dài trong hẻm 166 đường Hồ Bá Kiện (ở P. Hòa Hưng, TP.HCM) liên tục đón khách, nhiều khác đã phải đến sớm và xếp hàng đợi. Phần lớn là các bạn trẻ đến xem mẫu, thử đồ và chờ đến lượt thuê áo dài để chụp ảnh tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chị Liên Mỹ Dung, chủ tiệm áo dài chia sẻ, những ngày này, tiệm của chị đông khách hơn hẳn so với các tháng trước. Đặc biệt là cuối tuần, khách ra vào liên tục. Không chỉ có các bạn nữ đi lẻ, nhiều nhóm bạn trẻ, sinh viên cũng rủ nhau đến chọn áo dài để chuẩn bị chụp ảnh tết.

TP.HCM: Nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ thuê áo dài chụp ảnh tết - Ảnh 1.

Không chỉ có các bạn nữ đi lẻ, nhiều nhóm bạn trẻ, sinh viên cũng rủ nhau đến chọn áo dài để chuẩn bị chụp ảnh tết

ẢNH: CHUNG PHÁT

Chị Dung cho biết, khách hàng có thể đặt lịch trước hoặc đến trực tiếp thuê áo. Vào cao điểm cuối năm, tiệm liên tục bổ sung mẫu mới, đặc biệt trong dịp tết thì cập nhật hàng tuần để đáp ứng nhu cầu. Các mẫu áo dài tại tiệm khá đa dạng, từ nam đến nữ, đủ size, có cả big size và Việt phục. Giá thuê dao động từ khoảng 70.000 – 150.000 đồng/ngày đối với các mẫu thông thường, và từ 180.000 đồng trở lên đối với các mẫu thuộc dòng local brand (thương hiệu địa phương).

TP.HCM: Nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ thuê áo dài chụp ảnh tết - Ảnh 2.

Chị Liên Mỹ Dung, chủ tiệm áo dài chia sẻ, những ngày này, tiệm của chị đông khách hơn hẳn so với các tháng trước

ẢNH: CHUNG PHÁT

Là một trong những khách ghé tiệm thuê áo dài, chị Nguyễn Thị Mai Thi ở P.Bình Phú TP.HCM; chị Phương Thảo ở P.Tân Phú, TP.HCM cho biết đã rục rịch chuẩn bị cho việc chụp ảnh tết từ khoảng một tháng trước. Mấy khoản mua sắm khác gần như đã xong, chỉ còn thiếu mỗi áo dài. Theo chia sẻ, mỗi năm kiểu dáng áo dài đều thay đổi, nếu mua mới thì chỉ mặc một lần rồi cất tủ sẽ khá lãng phí.

Từ thực tế tại tiệm áo dài trong hẻm nhỏ trên đường Hồ Bá Kiện, có thể thấy dịch vụ cho thuê áo dài đang trở thành lựa chọn phổ biến của người trẻ mỗi dịp tết đến, xuân về, góp phần làm cho không khí chuẩn bị đón năm mới thêm rộn ràng và đậm bản sắc truyền thống.

Áo dài tết Bính Ngọ 2026
