Nhu cầu tiêu thụ vàng Việt Nam đứng thứ nhất khu vực Đông Nam Á

Tổng nhu cầu vàng Việt Nam năm 2021 ở mức 43 tấn, tăng 8% so với năm liền trước. Trong đó, trang sức là 12 tấn, cao hơn 11% so với con số 11 tấn của năm 2020; vàng thanh và tiền xu 31,1 tấn, tăng nhẹ so với 29,1 tấn của năm 2020. Đầu tư bán lẻ trong quý 4/2021 tại Việt Nam giảm 11% so với cùng kỳ xuống còn 6,1 tấn, trang sức giảm 12% so với cùng kỳ, xuống 2,5 tấn do thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Trong một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 72% người tiêu dùng cho rằng vàng là tài sản an toàn đầu tư và họ sẽ còn tiếp tục đầu tư vào vàng. Người Việt sở hữu vàng cao hơn người dân các nước khác vì có xu hướng dự trữ dài hạn, trong khi người tiêu dùng Thái Lan xu hướng ngắn hạn hơn.





Ông Andrew Naylor chia sẻ thêm nhu cầu vàng trên thế giới năm 2021 tăng 10% so với trước đây, vàng miếng và xu tăng trưởng 31% trong vòng 8 năm trở lại đây. Thị trường tiêu thụ lớn là Mỹ và Đức. Nguyên nhân do kinh tế phục hồi từ sau khi Covid-19 được đẩy lùi, lệnh phong tỏa tháo bỏ. Hơn nữa năm 2020, vàng có mức giá cao kỷ lục, qua năm 2021 hợp lý hơn giúp sức mua phục hồi. Lượng tiêu thụ vàng trong lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, thiết bị điện tử, dùng cho ngành công nghiệp tăng 9%, đạt mức cao nhất trong 3 năm là 330 tấn.

Trong 12 năm liên tiếp, các ngân hàng trung ương mua ròng vàng, tăng thêm 463 tấn, cao hơn 82%. Một nhóm ngân hàng trung ương đa dạng từ cả các thị trường mới nổi và phát triển đã bổ sung vào dự trữ vàng của họ, nâng tổng số vàng toàn cầu lên mức cao nhất gần 30 năm. Điều này bù đắp phần nào cho việc các nhà đầu tư đã rút vốn khỏi các quỹ đầu tư vàng ETF với khối lượng 173 tấn vàng vào năm 2021. Lý do đến từ việc nhiều nước triển khai vắc xin Covid-19, lãi suất tăng khiến việc nắm giữ vàng trở nên đắt đỏ hơn, đồng thời nhà đầu tư kỳ vọng chuyển hướng không đầu tư vào vàng.