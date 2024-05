Những ai đang bị truy tìm liên quan vụ án Tịnh thất Bồng Lai?

Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, con gái của Lê Tùng Vân

Liên quan đến nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai, ngày 6.5, tin từ Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm 5 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Long An vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân để điều tra về hành vi loạn luân ĐỨC HÒA

Trong đó, người mới nhất bị Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm là Lê Thanh Kỳ Duyên (nữ, 31 tuổi). Lê Thanh Kỳ Duyên bị truy tìm do tình nghi đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án loạn luân mà ngày 19.4 cơ quan này đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Mặc dù trong lý lịch tư pháp, Lê Thanh Kỳ Duyên tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An không xác định được người cha, nhưng dựa vào bằng chứng khoa học về di truyền tại kết quả giám định ADN đối với Kỳ Duyên và 26 người khác trong Tịnh thất Bồng Lai thì bà Kỳ Duyên là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Lê Thanh Kỳ Duyên có 2 người con trai và trong giấy khai sinh của 2 người con trai này cũng không xác định tên người cha.

Bà Lê Thanh Kỳ Duyên trong quyết định truy tìm của Công an tỉnh Long An BẮC BÌNH

Trong quá trình điều tra vụ án loạn luân, ngày 24.4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đến làm việc với Lê Thanh Kỳ Duyên tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, Lê Thanh Kỳ Duyên đã rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai từ trước đó và không ai biết người này đã đi đâu nên Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Truy tìm 3 luật sư

Cũng liên quan đến nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai, ngày 31.5.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra các quyết định truy tìm 3 người hành nghề luật sư (LS) thuộc Đoàn LS TP.HCM, gồm: ông Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi, ngụ P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức), ông Đào Kim Lân (56 tuổi, ngụ P.9, Q.6) và ông Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, ngụ P.15, Q.Phú Nhuận, cùng TP.HCM). Đây là 3 trong 5 LS tham gia bào chữa cho 6 bị cáo trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.

LS Đặng Đình Mạnh và ông Lê Tùng Vân trước cổng TAND H.Đức Hòa hồi tháng 7.2022 BẮC BÌNH

Về nguyên nhân truy tìm 3 người này, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, các luật sư kể tên trên có liên quan trong thông báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an).

Cụ thể, theo A05, 3 LS này đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành. Các nội dung phát tán có liên quan đến các vụ án xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.

Thực hiện theo thủ tục tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã phát thư mời, triệu tập các LS liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai nhiều lần nhưng những người bị triệu tập không đến làm việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp với công an phường, nơi cư trú của 3 LS trên, đã xác định họ không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được.

Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An vẫn truy tìm Võ Thị Diễm My

Trước đó, ngày 20.4.2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My (25 tuổi, nguyên quán Quảng Ngãi, đăng ký thường trú P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An truy tìm Võ Thị Diễm My nhiều năm nhưng vẫn chưa có kết quả

ĐỨC HÒA

Võ Thị Diễm My cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm vào ngày 1.5.2021 do có quan đến vụ án vu khống. Người tố giác Diễm My vu khống là ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My. Ông Thắng tố giác Võ Thị Diễm My vu khống bản thân ông trong khi Diễm My bỏ nhà đến ở cùng với nhóm người của ông Lê Tùng Vân tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.

Đến nay, những người bị Công an tỉnh Long An và Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hoạt động phạm pháp xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai vẫn chưa đến công an làm việc và cũng không ai rõ những người này đang ở đâu.

Hiện nay, Công an tỉnh Long An đang trong quá trình điều tra 2 hành vi hình sự theo đơn tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, đó là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân.