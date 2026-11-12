Những ai được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng từ công đoàn dịp Tết Đinh Mùi 2027?

Theo kế hoạch chăm lo tết vừa được LĐLĐ TP.Hà Nội ban hành, hoạt động hỗ trợ được triển khai trong khuôn khổ chương trình "Tết Sum vầy - xuân ơn Đảng", với mục tiêu bảo đảm mọi đoàn viên, người lao động đều có điều kiện đón tết vui tươi, đủ đầy.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, trao quà tới công nhân dịp tết 2026 ẢNH: N.D

Đối tượng được xem xét hỗ trợ 1 triệu đồng là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có người thân (vợ, chồng, con) mắc bệnh hiểm nghèo; những trường hợp bị tai nạn, ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

Chính sách cũng hướng đến người lao động bị giảm giờ làm, mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, thu nhập sụt giảm; người làm việc tại các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội hoặc không có thưởng tết.

Bên cạnh đó, công đoàn quan tâm đến người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người thuộc gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, những người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón tết. Các trường hợp phải ở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc trong dịp tết và cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng thuộc diện được xem xét chăm lo.

Tổ chức Chợ tết công đoàn tại 4 địa điểm

Cùng với hoạt động hỗ trợ bằng tiền mặt, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - xuân ơn Đảng" kết hợp "Chợ tết công đoàn - xuân 2027" tại 4 địa điểm trên địa bàn thành phố.

Trong đó, chương trình cấp thành phố dự kiến diễn ra ngày 22.1.2027 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, với khoảng 1.000 người tham dự. Đáng chú ý, chương trình dành sự quan tâm đến 800 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ba địa điểm còn lại gồm Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), sân vận động xã Thường Tín và khu vực vườn hoa Phùng Khắc Khoan (xã Thạch Thất), dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 18 - 25.1.2027.

Mỗi địa điểm có khoảng 100 gian hàng phục vụ đoàn viên, người lao động. Trong đó, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức 4 gian hàng "0 đồng" nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các mặt hàng thiết yếu.

Ở cấp cơ sở, công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc tết; tổ chức "Bữa cơm tất niên công đoàn" và hỗ trợ công nhân không có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình.

Đặc biệt, công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với doanh nghiệp công khai phương án trả lương, thưởng tết trước kỳ nghỉ ít nhất 20 ngày, giúp người lao động nắm bắt thông tin và chủ động sắp xếp kế hoạch đón tết.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực này, LĐLĐ TP.Hà Nội kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, sẻ chia với đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để mọi người đều được đón Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 vui tươi, an toàn và đầm ấm.