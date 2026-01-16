Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Những bệnh nhân nào ở TP.HCM được hỗ trợ tiền ăn, cao nhất đến 170.000 đồng/ngày?

Duy Tính
16/01/2026 13:31 GMT+7

TP.HCM hỗ trợ tiền ăn cho người mắc một số bệnh đặc biệt, mức cao nhất đến 170.000 đồng/ngày và 255.000 đồng dịp lễ, tết.

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản lưu ý về chế độ hỗ trợ tiền ăn và tiền ăn thêm vào các ngày lễ, tết trong năm cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện theo Nghị quyết 58/NQ-HĐND ngày 14.11.2025 của HĐND TP.HCM.

Theo quy định của Nghị quyết 58, mức chi hỗ trợ tiền ăn và tiền ăn thêm trong các ngày lễ, tết được áp dụng cho người bệnh bị phong, tâm thần, HIV/AIDS và lao kháng thuốc. Các bệnh nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện Bến Sắn trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Người bệnh của TP.HCM được hỗ trợ tiền ăn, cao nhất đến 170.000 đồng/ngày - Ảnh 1.

TP.HCM hỗ trợ tiền ăn cho một số người mắc các bệnh phong, tâm thần, HIV/AIDS và lao kháng thuốc

ẢNH: SYT

Riêng đối với người bệnh tâm thần đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu, diện được hưởng hỗ trợ tiền ăn gồm: người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có đăng ký thường trú trên địa bàn TP.HCM; người bệnh tâm thần không có người thân chăm sóc, bị bỏ rơi hoặc là đối tượng rối loạn tâm thần lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn TP.HCM do cơ quan công an đưa vào bệnh viện để điều trị nội trú.

Các trường hợp được hỗ trợ khác, bao gồm: người bệnh thuộc hộ gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo; gia đình có người bị khuyết tật nhưng chưa được hưởng trợ cấp xã hội; gia đình có người là lao động chính mất khả năng lao động.

Về chế độ hỗ trợ tiền ăn, Nghị quyết 58 quy định các mức cụ thể sau:

  • Người bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn được hỗ trợ 85.000 đồng/ngày/người.
  • Người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu được hỗ trợ 170.000 đồng/ngày/người.
  • Ngoài ra, trong các ngày lễ, tết trong năm, người bệnh nội trú tại các bệnh viện nêu trên sẽ được hỗ trợ thêm tiền ăn mức 255.000 đồng/ngày/người.

Nguồn kinh phí để thực hiện các chế độ hỗ trợ này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước, theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách.

bệnh phong Tâm thần HIV/AIDS Sở Y tế Tp.HCM TP.HCM
