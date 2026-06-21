Những bó hoa không ai ngờ tới: Rau củ lên đời thành quà tặng độc đáo

Rời TP.HCM đến Cần Thơ lập nghiệp

Giữa vô vàn cửa hàng hoa tươi truyền thống, những bó hoa rau củ của anh Chiến nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ngộ nghĩnh và khác biệt.

Anh Chiến với bó hoa được làm tỉ mỉ từ các loại rau củ quen thuộc ẢNH: DUY TÂN

Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với nghề cắm hoa, anh Chiến tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM rồi làm giáo viên dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non và tiểu học tại TP.HCM. Năm 2020, anh tham gia nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ, anh quyết định tìm một hướng đi mới để bản thân có thể tự do phát triển ý tưởng sáng tạo.

Những loại rau củ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong gian bếp đã được anh Chiến thổi hồn thành những bó hoa độc đáo ẢNH: DUY TÂN

Cơ duyên đưa anh Chiến đến với vùng đất Tây Đô khá đặc biệt. Trong một chuyến phượt từ tỉnh Long An (cũ) đến Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), anh dừng chân ở TP.Cần Thơ và bị cuốn hút bởi nhịp sống hiền hòa nơi đây. "Tôi thấy con người thân thiện, cuộc sống dễ chịu nên quyết định rời TP.HCM đến Cần Thơ lập nghiệp. Đó là một quyết định khá liều lĩnh nhưng đến nay tôi chưa bao giờ hối tiếc", anh Chiến chia sẻ.

Các biểu cảm ngộ nghĩnh được gắn lên rau củ giúp bó hoa trở nên sinh động, thu hút người xem ẢNH: DUY TÂN

Xuất phát từ mong muốn tạo ra sản phẩm riêng, không trùng lặp với thị trường, anh Chiến bắt đầu thử nghiệm những bó hoa làm từ rau củ quả. Theo anh, nếu hoa tươi có thể thay lời yêu thương trong những dịp đặc biệt thì rau củ, quả cũng có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho người nhận.

Mỗi sản phẩm đều được anh Chiến lựa chọn nguyên liệu kỹ lưỡng trước khi tạo hình và trang trí ẢNH: DUY TÂN

"Vào các dịp lễ lớn, giá hoa tươi tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường. Trong khi đó, giá rau củ khá ổn định. Nhiều khách hàng cũng chia sẻ rằng tặng hoa đã quen thuộc, họ muốn tìm một món quà lạ hơn. Từ đó tôi thử làm bó hoa từ trái bắp rồi dần phát triển thêm nhiều mẫu khác", anh Chiến cho biết.

Một bó hoa rau củ hoàn thiện với màu sắc bắt mắt và thiết kế khác biệt so với hoa tươi truyền thống ẢNH: DUY TÂN

Những bó hoa "có một không hai" thu hút khách hàng

Những ngày đầu, sản phẩm chưa thực sự gây chú ý vì đơn giản là sự kết hợp giữa rau củ, quả và vài hoa tươi. Không chấp nhận sự đơn điệu, anh tiếp tục mày mò, nghiên cứu và học cách tạo hình.

Toàn bộ kỹ thuật tạo hình sản phẩm đều do anh tự mày mò học hỏi qua mạng xã hội ẢNH: DUY TÂN

Điểm nhấn khiến các bó hoa của anh trở nên khác biệt chính là việc thổi hồn vào từng loại rau củ bằng những đôi mắt, nụ cười và biểu cảm đáng yêu được tạo từ các nhãn dán nổi. Qua đó, những trái bắp, củ cà rốt hay quả ớt chuông vốn quen thuộc bỗng trở nên sinh động, hài hước và đầy cảm xúc.

"Tất cả đều do tôi tự học qua hình ảnh, video trên mạng. Tôi chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về lĩnh vực này. Tôi nghĩ người khác làm được thì mình cũng làm được, chỉ cần kiên trì và cố gắng", anh Chiến nói.

Sản phẩm hoa rau củ của anh Chiến ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn trong các dịp sinh nhật, lễ kỷ niệm ẢNH: DUY TÂN

Hiện giá mỗi bó hoa rau củ dao động từ 180.000 - 600.000 đồng, tùy kích thước và nguyên liệu. Ngoài kinh doanh hoa rau củ, anh Chiến còn nhận trang trí hoa tươi cho các sự kiện và điêu khắc dưa hấu. Để quảng bá sản phẩm, anh thường xuyên đăng tải video quá trình thực hiện lên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh những bó hoa rau củ ngộ nghĩnh ra đời đã thu hút nhiều lượt xem, giúp sản phẩm tiếp cận ngày càng đông đảo khách hàng trong và ngoài TP.Cần Thơ.

Bó hoa với điểm nhấn là trái bắp được gắn biểu cảm, tạo hình ngộ nghĩnh ẢNH: DUY TÂN

Từng đặt anh Chiến làm bó hoa rau củ để tặng sinh nhật bạn thân, Nguyễn Thị Thanh Trúc (28 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), cho biết ban đầu chị khá bất ngờ khi nhìn thấy sản phẩm trên mạng xã hội. "Tôi thấy bó hoa rất dễ thương và hoàn toàn khác những kiểu hoa thông thường. Người nhận vừa có thể chụp ảnh lưu niệm, vừa mang rau củ về sử dụng nên không bị lãng phí. Bạn tôi nhận được món quà đã cười suốt cả buổi tiệc", chị Trúc chia sẻ.

Ngoài hoa tươi, nhiều khách hàng lựa chọn hoa rau củ bởi sự mới lạ, vui nhộn và có thể sử dụng sau khi trưng bày ẢNH: DUY TÂN





Trong khi đó, anh Trần Minh Quân (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) chọn bó hoa rau củ để tặng vợ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Anh cho biết: "Ban đầu vợ tôi nghĩ đó là bó hoa bình thường, đến khi nhìn kỹ mới phát hiện toàn là rau củ. Cả gia đình ai cũng thích thú. Tôi nghĩ đây là món quà mang tính sáng tạo cao, tạo được bất ngờ và để lại nhiều cảm xúc hơn những bó hoa truyền thống".



