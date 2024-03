Những bóng hồng trên cung đường ánh sáng của VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Những bóng hồng xinh đẹp trên cung đường ánh sáng

Cô gái có biệt danh "nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục khẳng định phong độ với vị trí quán quân tại cự ly sở trường 42km. Về đích với thành tích 2 giờ 57 phút 58 giây, Hồng Lệ cũng là chân chạy nữ duy nhất đạt FM sub 3. Sau quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia, Hồng Lệ có cơ hội thi đấu liên tục ở các giải phong trào và ngày càng chứng minh năng lực của mình.

Doãn Oanh - nữ giáo viên thể dục ở Vĩnh Phúc gây bất ngờ khi vượt qua những chân chạy kỳ cựu để cán đích đầu tiên cự ly 21km sau 1 giờ 26 phút 02 giây. Cô đánh giá VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight là giải chạy rất đặc biệt, không khí lý tưởng khác với miền Bắc và cổ động viên, người dân rất nhiệt tình.

Đôi bạn thân Diễm My 9x - Nhã Phương tham gia giải chạy đêm TP.HCM mùa thứ hai ở cự ly 5km. Cặp diễn viên trang bị kính đổi màu, nổi bật tại vạch xuất phát.

Diễm My là gương mặt quen thuộc tại nhiều giải chạy cả trong nước và quốc tế đã nhiều năm nay. Cô cho biết rất ấn tượng về sự chỉn chu và chuyên nghiệp từ phía BTC. "Đối với My, đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị. My mong rằng qua giải chạy này sẽ giúp lan tỏa hình ảnh TP.HCM nói riêng và tầm vóc, con người Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế".

Nhã Phương lần đầu tham gia giải chạy đêm nhưng rất vui bởi có sự tham gia, cổ vũ của nhiều người lại được ngắm cảnh đẹp của TP.HCM về đêm. "Phương nghĩ rằng việc rèn luyện bản thân thông qua việc chạy bộ không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe mà còn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng, khuyến khích mọi người có lối sống lành mạnh và năng động" - nữ diễn viên xinh đẹp cho biết.

Trần Duyên - VĐV được cộng đồng chạy yêu mến gọi cái tên "cô giáo chạy bộ" cũng là gương mặt quen thuộc tại các giải phong trào. Trong trang phục khỏe khoắn, Duyên chinh phục cự ly 21km với thành tích 1 giờ 30 phút 27 giây, giành vị trí top 6 nữ.

Cung đường chạy đêm đầy ấn tượng

Từ 21h tối 2.3, những runner đầu tiên đã có mặt tại công viên Tao Đàn, bắt đầu khởi động để chuẩn bị sẵn sàng chinh phục đường đua. Đúng 0h, các VĐV cự ly 10km bắt đầu xuất phát. Đây là cự ly xuất phát đầu tiên của mùa giải năm nay.

Cự ly dài nhất là 42km xuất phát lúc 1 giờ còn 21km là 2 giờ 30. Việc sắp xếp hai cự ly dài bắt đầu muộn giúp VĐV hạn chế được nhiệt lượng tích tụ khi Sài Gòn vào mùa nắng nóng. Cổng xuất phát của cả 4 cự ly được đặt tại đường Trương Định, đi qua công viên Tao Đàn - một trong những địa danh mang tính "di sản" của TP.HCM.

Là thành phố không ngủ, càng về khuya, các tuyến đường càng náo nhiệt bởi tinh thần thể thao. Hơn 11.000 VĐV tranh tài trên cung đường qua những địa danh nổi tiếng Sài thành như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bến Bạch Đằng,...

Các VĐV khám phá sự trẻ trung, năng động của Quận 1 hay khu đô thị mới Thủ Thiêm và sau đó về đích tại đường Lê Duẩn, đoạn trước Thảo Cầm Viên. BTC năm nay đặc biệt chú trọng tới chất lượng ánh sáng trên đường chạy, bố trí phương án chiếu sáng đặc biệt nhằm đảm bảo trải nghiệm và an toàn cho VĐV chạy lúc giữa đêm.

Cung đường của VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) cấp chứng nhận đạt chuẩn về độ dài thi đấu cho cả 4 cự ly. Runner khi hoàn thành cự ly có thể dùng thành tích làm một phần tiêu chuẩn để đăng ký tham gia các giải marathon lớn nhất thế giới như Chicago, Tokyo, Boston...

VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight ghi dấu hai tên tuổi uy tín và kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận hành hệ thống các giải chạy lớn là VPBank và VnExpress Marathon trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, kiến tạo nên những sự kiện chạy bộ đỉnh cao, quy mô lớn dành cho cộng đồng yêu thể thao Việt Nam và quốc tế.