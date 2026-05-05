Những cách tận dụng Bluetooth trên Smart TV

Tất cả các mẫu Smart TV mới đều được trang bị cổng HDMI, cho phép kết nối đa năng với nhiều tính năng bổ sung. Tuy nhiên, Wi-Fi và Bluetooth mở ra thêm nhiều tùy chọn kết nối, giúp người dùng dễ dàng chia sẻ màn hình máy tính, ghép nối tai nghe để thưởng thức chương trình yêu thích mà không làm phiền người khác, hoặc thậm chí chơi game qua hệ thống đám mây.

Để kết nối thiết bị Bluetooth với Smart TV, người dùng thường cần truy cập vào phần Cài đặt của hệ thống, chọn Bluetooth và đặt thiết bị vào chế độ ghép nối.

Chia sẻ màn hình từ thiết bị khác

Người dùng hoàn toàn có thể kết nối màn hình Smart TV với máy tính để tối ưu hóa trải nghiệm xem nhiều trang cùng lúc, cải thiện hiệu suất làm việc hoặc đơn giản là hiển thị hình ảnh và tài liệu từ máy tính. Thay vì sử dụng cáp HDMI, các mẫu TV Samsung mới cho phép người dùng chia sẻ màn hình PC hoặc Mac qua tính năng Screen Sharing và Screen Mirroring.

Đối với laptop Windows, hãy vào Settings > Multiple displays > Connect To A Wireless Display và chọn TV. Với máy Mac, chỉ cần kết nối cả hai thiết bị vào cùng một mạng và bật Bluetooth, sau đó vào Control Center để chọn TV từ danh sách phản chiếu màn hình.

Nhiều Smart TV và thiết bị phát trực tuyến khác cũng hỗ trợ tính năng này, cho phép người dùng phản chiếu hoặc mở rộng màn hình mà không cần cáp. Các thiết bị như Apple TV 4K hỗ trợ AirPlay giúp người dùng dễ dàng chia sẻ nội dung từ laptop hoặc điện thoại.

Sử dụng tai nghe không dây

Sử dụng tai nghe Bluetooth là một trong những cách tuyệt vời để thưởng thức nội dung trên TV mà không gây tiếng ồn. Việc kết nối tai nghe với TV cũng đơn giản như khi người dùng kết nối với smartphone. Nếu thích xem TV vào sáng sớm hoặc thâu đêm, việc sử dụng tai nghe không dây sẽ giúp người dùng không làm phiền người khác trong nhà.

Để thêm tai nghe không dây vào TV, người dùng chỉ cần vào phần cài đặt Bluetooth trong hệ thống TV và đảm bảo tai nghe đang ở chế độ ghép nối. Đặc biệt, nếu sử dụng Apple TV với AirPods, người dùng sẽ được trải nghiệm âm thanh chất lượng cao với hỗ trợ Dolby Atmos và nhiều tính năng khác.

Chơi game trên Smart TV

Nhiều nhà sản xuất TV như Samsung và LG cung cấp trải nghiệm chơi game tương tự như trên máy console mà không cần phải sở hữu thiết bị chơi game. Các TV này cho phép người dùng sử dụng ứng dụng Xbox để truy cập dịch vụ Cloud Gaming, cùng với các nền tảng khác như Nvidia GeForce Now và Amazon Luna.

Mặc dù trải nghiệm có thể không hoàn hảo như khi chơi trên máy console chuyên dụng, đây vẫn là một cách tuyệt vời để thưởng thức các trò chơi yêu thích mà không cần đầu tư hàng triệu đồng cho một máy chơi game. Người dùng chỉ cần kết nối tay cầm chơi game không dây với TV và bắt đầu trải nghiệm.

Kết nối các loa khác nhau

Soundbar là một lựa chọn phổ biến để nâng cao âm thanh cho TV, nhưng nếu muốn xây dựng một hệ thống rạp chiếu phim tại nhà hoàn chỉnh, việc kết nối nhiều loa với TV sẽ mang lại trải nghiệm âm thanh tốt hơn.

Người dùng có thể kết nối các loa ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà, từ phòng khách đến sân vườn, để thưởng thức âm nhạc từ các dịch vụ như Apple Music hay Spotify với chất lượng âm thanh vượt trội. Chỉ cần đặt loa ở chế độ ghép nối, vào cài đặt Bluetooth của TV và thêm thiết bị, người dùng đã có thể tận hưởng âm nhạc yêu thích mà không cần phải đầu tư thêm vào hệ thống âm thanh phức tạp.