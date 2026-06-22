Những cái bắt tay đầy hy vọng ở A Vương

Mới đây, tại xã vùng cao A Vương (TP.Đà Nẵng), lễ ký kết chương trình kết nghĩa giữa Đoàn thanh niên xã Thượng Đức và Đoàn thanh niên xã A Vương đã diễn ra với chủ đề "Thắt chặt tình đoàn kết - Vững bước tương lai". Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về mặt tổ chức mà còn thể hiện tinh thần gắn kết, sẻ chia và đồng hành giữa tuổi trẻ 2 địa phương trên hành trình xây dựng quê hương.

Trong không gian nhà gươl truyền thống, đoàn viên thanh niên 2 xã đã có dịp gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau mở ra một chặng đường hợp tác mới. Những cái bắt tay thân tình và những cuộc trò chuyện cởi mở đã góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý, tạo nền tảng cho mối quan hệ đoàn kết lâu dài giữa thanh niên miền núi và miền xuôi.

Lễ ký kết chương trình kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên xã Thượng Đức và Đoàn Thanh niên xã A Vương ẢNH: NGỌC THƠM

Chị Lê Thị Long Viên, Bí thư Đoàn xã Thượng Đức, nhấn mạnh việc kết nghĩa là cam kết lâu dài trong việc đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau giữa 2 đơn vị. Thượng Đức sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức phong trào, khởi nghiệp thanh niên và công tác chuyển đổi số ở cơ sở để cùng A Vương phát triển.

Theo chị Viên, mỗi xã có một điều kiện khác nhau nhưng thanh niên thì luôn có chung một khát vọng: được cống hiến, được trưởng thành và góp phần xây dựng quê hương. "Tuổi trẻ hôm nay cần nhiều hơn những cơ hội để kết nối và học hỏi lẫn nhau. Tôi tin rằng, khi thanh niên miền xuôi và miền núi cùng đồng hành, cùng chia sẻ kinh nghiệm và khát vọng phát triển, sẽ tạo nên nguồn năng lượng rất lớn cho cộng đồng", chị Viên nói.

Anh Bling Vơn, Bí thư Đoàn xã A Vương, cho hay A Vương là xã vùng cao, điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng luôn mang trong mình tinh thần vượt khó, vươn lên. Việc kết nghĩa với Đoàn xã Thượng Đức là cơ hội quý báu để thanh niên địa phương học hỏi thêm nhiều mô hình mới, đặc biệt là trong phát triển kinh tế hộ gia đình, du lịch cộng đồng và kỹ năng số.

Bí thư Đoàn xã A Vương cũng kỳ vọng từ chương trình kết nghĩa sẽ xuất hiện thêm nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả, góp phần giữ chân người trẻ gắn bó với quê hương vùng cao. "Điều quý giá nhất mà chương trình mang lại chính là sự gần gũi và niềm tin giữa những người trẻ. Thanh niên A Vương còn nhiều khó khăn, điều kiện tiếp cận công nghệ và thông tin chưa đồng đều, vì vậy sự đồng hành từ các đơn vị bạn sẽ là động lực quan trọng giúp đoàn viên địa phương tự tin phát triển", anh Bling Vơn bày tỏ.

Kỳ vọng vào sức trẻ

Tham dự lễ ký kết, ông A Rất Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã A Vương, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của mô hình kết nghĩa giữa 2 Đoàn xã. Trong bối cảnh các địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, việc tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm là rất cần thiết.

"Lễ kết nghĩa không đơn thuần là một sự kiện phong trào, nó là một nhịp cầu nối, nơi những người trẻ gặp nhau, cùng nhìn về một hướng để phát triển, sẻ chia và trưởng thành", ông Hoàng nói.

Ông A Rất Hoàng cũng cho hay, các bạn trẻ được kết nối, được chia sẻ kinh nghiệm từ các đơn vị bạn sẽ tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. "Đây không chỉ là văn bản ký kết, mà là sự mở lòng giữa con người với con người, giữa miền xuôi và miền ngược, giữa những điều kiện sống khác nhau nhưng chung một lý tưởng cống hiến", ông Hoàng nhấn mạnh.

Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần chủ động của 2 đơn vị. Anh khẳng định kết nghĩa không phải là sự hỗ trợ một chiều mà là sự trao đổi hai chiều để cùng phát triển. "Tôi cũng kỳ vọng từ những mô hình nhỏ như thế này sẽ hình thành nên mạng lưới liên kết thanh niên rộng hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền", anh Thường nói.

Anh Thường cho rằng, phương châm "Thắt chặt tình đoàn kết - Vững bước tương lai" không chỉ là khẩu hiệu khô khan trên tấm băng rôn, mà đã trở thành một niềm tin vững chắc được gieo xuống từ vùng cao, hứa hẹn sẽ nảy mầm và đơm hoa kết trái trong những hành trình sắp tới của tuổi trẻ hai địa phương.