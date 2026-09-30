Ghi nhận thực tế tại công trình thi công trên tuyến đường Thạnh Xuân 25 (phường Thới An, TP.HCM) trưa 28.9, dù nước sau những cơn mưa lớn đã bắt đầu rút bớt, mặt đường vẫn lộ rõ cảnh nham nhở. Nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi đọng nước sâu chiếm tới 2/3 bề mặt đường; nơi khô ráo thì bụi bay mịt mù, đoạn ẩm ướt lại trơn trượt bởi bùn sình lầy lội.

Những 'cái bẫy' trên con đường thi công gần 3 năm chưa xong ở TP.HCM

Đáng lo ngại, nhiều hố ga, miệng cống thoát nước chỉ được che chắn sơ sài, thậm chí có những hố miệng rất rộng nhưng không hề có tấm đan, nắp sắt bảo vệ, tạo thành những "cái bẫy" chết người khuất dưới làn nước đục. Dọc bên đường, ống cống đúc sẵn để ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm, trong khi máy cuốc, xe cơ giới nằm im lìm bên trong rào chắn tôn vây quanh.

Nỗi ám ảnh té ngã, gãy chân

Trước phản ánh của người dân vì đường hư hỏng nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã cho đổ đá, lu chèn tạm một đoạn hơn 200 m gần khu vực cầu Sắt Sập. Tuy nhiên, theo người dân, chỉ sau một trận mưa và vài lượt xe tải qua lại, đá dăm đã bị cuốn trôi, bề mặt lại tiếp tục lồi lõm, lởm chởm như cũ.

Mặt đường san sát các hố nước ẢNH: TRẦN KHA

Trước thực trạng tai nạn luôn rình rập và cuộc sống bị đảo lộn từng ngày, người dân tuyến đường Thạnh Xuân 25 kiến nghị các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần khẩn trương xem xét, tái khởi động công trình và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Việc sớm trả lại mặt đường bằng phẳng, thông thoáng không chỉ đảm bảo an toàn cho học sinh, người dân đi lại mà còn giúp bà con yên tâm khôi phục hoạt động kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ khẩn trương khảo sát, kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với đơn vị thi công để bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.

Đường Thạnh Xuân 25 là một trong những tuyến kết nối khu vực TP.HCM với Bình Dương trước đây. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường dài 2,8 km, tổng vốn đầu tư gần 490 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Một đoạn hơn 200 m gần khu vực cầu Sắt Sập vừa được lực lượng chức năng đổ đá lu chèn. Tuy nhiên, đá dăm bắt đầu đã bị cuốn trôi, bề mặt lại tiếp tục lồi lõm, lởm chởm ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin khi khởi công, đường Thạnh Xuân 25 sẽ được đầu tư đồng bộ mặt đường bê tông nhựa cùng hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập nước, chỉnh trang đô thị. Đường Thạnh Xuân 25 cũng giúp tăng khả năng kết nối giao thông, giảm áp lực cho khu vực đường Hà Huy Giáp - Tô Ngọc Vân, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.