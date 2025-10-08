Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Những cảnh quan thiên nhiên bí ẩn và kỳ lạ nhất thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
08/10/2025 08:39 GMT+7

Dù có rất nhiều điểm đến nhân tạo đầy cảm hứng trên khắp thế giới, nhưng không gì sáng tạo bằng thiên nhiên.

Từ những cái cây trông giống quái vật, đến hố sụt đầy màu sắc, khối đá cao chót vót hay thác nước dung nham nóng chảy, đây là những cảnh quan bí ẩn, kỳ lạ và hấp dẫn nhất trên thế giới, theo CNN.

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 1.

Kingley Vale, Sussex, Vương quốc Anh: Một số cây thủy tùng cổ thụ và cong queo trên khu đất rộng 204,4 ha này có niên đại ít nhất 2.000 năm

ẢNH: GETTY

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 2.

Fairy Chimneys, Thổ Nhĩ Kỳ: Kỳ quan địa chất, những khối đá có tên "ống khói thần tiên" hình thành khác thường này là kết quả của quá trình xói mòn đá mềm xung quanh trong hàng nghìn năm. Dưới những khối đá còn có hệ thống hang động và thành phố ngầm

ẢNH: AP

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 3.

Giant's Causeway, Bắc Ireland: Được hình thành cách đây 50 đến 60 triệu năm, những khối đá Giant's Causeway đã trở thành Di sản thế giới đầu tiên của Bắc Ireland vào năm 1986

ẢNH: GETTY

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 4.

Great Blue Hole, Belize: Với chiều rộng 300 mét và độ sâu khoảng 125 mét, hố sụt dưới nước lớn nhất thế giới này là một phần của Hệ thống Rạn san hô Belize Barrier trên biển Caribe

ẢNH: AP

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 5.

Cano Cristales, Colombia: Thường được gọi là "Dòng sông năm màu", dòng nước của Cano Cristales trở nên bùng nổ với nhiều màu sắc tươi sáng giữa mùa mưa và mùa khô ở Colombia. Hiện tượng rực rỡ trên là do Macarenia clavigera, một loài thực vật được tìm thấy dưới lòng sông tạo nên

ẢNH: AP

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 6.

Dead Vlei, Namibia: Một trong những địa điểm hấp dẫn nhất ở Namibia, Dead Vlei (Thung lũng chết) nằm giữa những cồn cát cao nhất thế giới, một số cao tới 400 mét. Khu vực từng trù phú này, giờ đây gần như cằn cỗi, là nơi sinh sống của rừng cây Camel Thorn khổng lồ đã chết khô do biến đổi khí hậu dữ dội 900 năm trước

ẢNH: AP

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 7.

Kilauea, Hawaii: Là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên đảo Hawaii, Kilauea đang trong tình trạng phun trào gần như liên tục, dù vậy vẫn thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng những cột dung nham màu cam sáng rực rỡ cao tới hơn 90 mét

ẢNH: AP

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 8.

Hồ Hillier, Úc: Hồ nước mặn này nằm ở rìa hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Recherché, nổi tiếng với làn nước màu hồng, được cho là do sự kết hợp của tảo và nồng độ muối cao

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 9.

Dallol, Ethiopia: Với nhiệt độ trung bình khoảng 37 độ C, Dallol là nơi nóng nhất hành tinh. Bên cạnh cái nóng khủng khiếp, Dallol còn nổi tiếng với những cánh đồng thủy nhiệt đầy màu sắc, với những hồ nước xanh ngọc bích và những tảng đá vàng hiện lên như một bức tranh siêu thực trên nền đá đỏ rực rỡ

ẢNH: GETTY

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 10.

Con mắt Sahara, Mauritania: Còn được gọi là Cấu trúc Richat, kỳ quan địa chất rộng 40 km này có thể nhìn thấy từ không gian

ẢNH: GETTY

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 11.

Thung lũng Mặt Trăng, Argentina: Thung lũng xa xôi này, còn được gọi là Công viên Tỉnh Ischigualasto, nằm trong khu vực được bảo vệ

ẢNH: GETTY

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 12.

Vermilion Cliffs, Arizona: Nằm trải dài trên biên giới Utah-Arizona, Vermilion Cliffs là một trong những địa điểm có cảnh quan đẹp nhất ở Mỹ

ẢNH: GETTY

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 13.

Mỏ địa nhiệt Haukadalur, Iceland: Nằm cách Reykjavik 60 km về phía đông, tài liệu lâu đời nhất về các mỏ địa nhiệt ở đây có niên đại từ năm 1294

ẢNH: GETTY

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 14.

Hồ Spotted, Canada: Nằm giữa lòng British Columbia, hồ Spotted trông giống như một hồ nước ngọt thông thường vào mùa đông. Nhưng khi nhiệt độ tăng lên và nước bốc hơi, nó trở nên hoàn toàn khác biệt.Những đốm xanh lam, vàng và xanh lục khổng lồ xuất hiện, kết quả của sự lắng đọng magie sunfat, natri sunfat và canxi

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 15.

Thác Máu, Nam Cực: Chảy từ sông băng Taylor ở Nam Cực, màu sắc ma quái của thác Máu bắt nguồn từ thời xa xưa. Năm 2017, các nhà khoa học phát hiện ra màu đỏ tươi là do sắt bị oxy hóa trong nước mặn, mất một triệu rưỡi năm mới đến được thác, chứ không phải do tảo đổi màu như trước đây người ta vẫn nghĩ

ẢNH: ALAMY

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 16.

Công viên địa chất Zhangye Danxia, Trung Quốc: Được gọi là "Dãy núi cầu vồng", những khối đá đầy màu sắc trên là kết quả của hàng triệu năm hoạt động địa chất

ẢNH: AP

Những cảnh quan độc lạ hấp dẫn nhất thế giới mà bạn không thể bỏ qua - Ảnh 17.

Hố khí Darvaza, Turkmenistan: Được người dân địa phương gọi là Cổng địa ngục, hiện tượng lửa cháy tự nhiên này do con người gây ra cách đây nửa thế kỷ

ẢNH: GETTY

Tin liên quan

Điều gì xảy ra khi máy bay gặp mưa đá?

Điều gì xảy ra khi máy bay gặp mưa đá?

Thông thường, các chuyến bay dựa vào dự báo thời tiết để né mưa đá nhưng có trường hợp máy bay đã bị hư hại nghiêm trọng khi không tránh được.

Khám phá thêm chủ đề

thủy tùng cổ thụ ống khói thần tiên hố sụt khổng lồ Thung Lũng Chết núi lửa cảnh quan bí ẩn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận