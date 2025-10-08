Những cảnh quan thiên nhiên bí ẩn và kỳ lạ nhất thế giới

Dead Vlei, Namibia: Một trong những địa điểm hấp dẫn nhất ở Namibia, Dead Vlei (Thung lũng chết) nằm giữa những cồn cát cao nhất thế giới, một số cao tới 400 mét. Khu vực từng trù phú này, giờ đây gần như cằn cỗi, là nơi sinh sống của rừng cây Camel Thorn khổng lồ đã chết khô do biến đổi khí hậu dữ dội 900 năm trước