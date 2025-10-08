Những cảnh quan thiên nhiên bí ẩn và kỳ lạ nhất thế giới

Từ những cái cây trông giống quái vật, đến hố sụt đầy màu sắc, khối đá cao chót vót hay thác nước dung nham nóng chảy, đây là những cảnh quan bí ẩn, kỳ lạ và hấp dẫn nhất trên thế giới, theo CNN.
Kingley Vale, Sussex, Vương quốc Anh: Một số cây thủy tùng cổ thụ và cong queo trên khu đất rộng 204,4 ha này có niên đại ít nhất 2.000 năm
ẢNH: GETTY
Fairy Chimneys, Thổ Nhĩ Kỳ: Kỳ quan địa chất, những khối đá có tên "ống khói thần tiên" hình thành khác thường này là kết quả của quá trình xói mòn đá mềm xung quanh trong hàng nghìn năm. Dưới những khối đá còn có hệ thống hang động và thành phố ngầm
ẢNH: AP
Giant's Causeway, Bắc Ireland: Được hình thành cách đây 50 đến 60 triệu năm, những khối đá Giant's Causeway đã trở thành Di sản thế giới đầu tiên của Bắc Ireland vào năm 1986
Great Blue Hole, Belize: Với chiều rộng 300 mét và độ sâu khoảng 125 mét, hố sụt dưới nước lớn nhất thế giới này là một phần của Hệ thống Rạn san hô Belize Barrier trên biển Caribe
Cano Cristales, Colombia: Thường được gọi là "Dòng sông năm màu", dòng nước của Cano Cristales trở nên bùng nổ với nhiều màu sắc tươi sáng giữa mùa mưa và mùa khô ở Colombia. Hiện tượng rực rỡ trên là do Macarenia clavigera, một loài thực vật được tìm thấy dưới lòng sông tạo nên
Dead Vlei, Namibia: Một trong những địa điểm hấp dẫn nhất ở Namibia, Dead Vlei (Thung lũng chết) nằm giữa những cồn cát cao nhất thế giới, một số cao tới 400 mét. Khu vực từng trù phú này, giờ đây gần như cằn cỗi, là nơi sinh sống của rừng cây Camel Thorn khổng lồ đã chết khô do biến đổi khí hậu dữ dội 900 năm trước
Kilauea, Hawaii: Là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên đảo Hawaii, Kilauea đang trong tình trạng phun trào gần như liên tục, dù vậy vẫn thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng những cột dung nham màu cam sáng rực rỡ cao tới hơn 90 mét
Hồ Hillier, Úc: Hồ nước mặn này nằm ở rìa hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Recherché, nổi tiếng với làn nước màu hồng, được cho là do sự kết hợp của tảo và nồng độ muối cao
Dallol, Ethiopia: Với nhiệt độ trung bình khoảng 37 độ C, Dallol là nơi nóng nhất hành tinh. Bên cạnh cái nóng khủng khiếp, Dallol còn nổi tiếng với những cánh đồng thủy nhiệt đầy màu sắc, với những hồ nước xanh ngọc bích và những tảng đá vàng hiện lên như một bức tranh siêu thực trên nền đá đỏ rực rỡ
Con mắt Sahara, Mauritania: Còn được gọi là Cấu trúc Richat, kỳ quan địa chất rộng 40 km này có thể nhìn thấy từ không gian
Thung lũng Mặt Trăng, Argentina: Thung lũng xa xôi này, còn được gọi là Công viên Tỉnh Ischigualasto, nằm trong khu vực được bảo vệ
Vermilion Cliffs, Arizona: Nằm trải dài trên biên giới Utah-Arizona, Vermilion Cliffs là một trong những địa điểm có cảnh quan đẹp nhất ở Mỹ
Mỏ địa nhiệt Haukadalur, Iceland: Nằm cách Reykjavik 60 km về phía đông, tài liệu lâu đời nhất về các mỏ địa nhiệt ở đây có niên đại từ năm 1294
Hồ Spotted, Canada: Nằm giữa lòng British Columbia, hồ Spotted trông giống như một hồ nước ngọt thông thường vào mùa đông. Nhưng khi nhiệt độ tăng lên và nước bốc hơi, nó trở nên hoàn toàn khác biệt.Những đốm xanh lam, vàng và xanh lục khổng lồ xuất hiện, kết quả của sự lắng đọng magie sunfat, natri sunfat và canxi
Thác Máu, Nam Cực: Chảy từ sông băng Taylor ở Nam Cực, màu sắc ma quái của thác Máu bắt nguồn từ thời xa xưa. Năm 2017, các nhà khoa học phát hiện ra màu đỏ tươi là do sắt bị oxy hóa trong nước mặn, mất một triệu rưỡi năm mới đến được thác, chứ không phải do tảo đổi màu như trước đây người ta vẫn nghĩ
ẢNH: ALAMY
Công viên địa chất Zhangye Danxia, Trung Quốc: Được gọi là "Dãy núi cầu vồng", những khối đá đầy màu sắc trên là kết quả của hàng triệu năm hoạt động địa chất
Hố khí Darvaza, Turkmenistan: Được người dân địa phương gọi là Cổng địa ngục, hiện tượng lửa cháy tự nhiên này do con người gây ra cách đây nửa thế kỷ
