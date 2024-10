Những cặp đôi phụ được yêu mến trên màn ảnh Hàn

1. Yoon Ji On và Kim Ji Eun trong Con trai bạn mẹ



Yoon Ji On và Kim Ji Eun có nhiều màn tung hứng đáng yêu trong phim ẢNH: IDNTIMES

Con trai bạn mẹ (Love Next Door) chiều lòng những ai đang mong muốn tìm kiếm các yếu tố nhẹ nhàng, hài hước để giải trí dịp cuối tuần.

Bên cạnh "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa cặp đôi chính Jung Hae In và Jung So Min thì tuyến tình cảm của nhân vật Jeong Mo Eum (Kim Ji Eun đóng) và Kang Dan Ho (Yoon Ji On) cũng đem lại nhiều điểm sáng và chiều sâu, rất đáng để trông đợi.



Tác phẩm đang phát sóng tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN và Netflix. Rating trên toàn Hàn Quốc hai tập mới nhất của Con trai bạn mẹ lần lượt đạt 5,4% và 7,1%.

2. Lee Sang Yi và Han Ji Hyun trong No gain no love

Lee Sang Yi và Han Ji Hyun mang đến một chuyện tình thú vị trong No gain no love ẢNH: KOREABOO

Trong No gain no love, Lee Sang Yi vào vai Bok Kyu Hyun - CEO thế hệ thứ ba không tin vào tình yêu định mệnh và Han Ji Hyun vào vai Nam Ja Yeon - một tác giả chuyên viết tiểu thuyết 18+ trên mạng.

Hai người có tính cách đối lập nhưng khi kết đôi đã tạo nên chuyện tình đầy hài hước, thú vị, bên cạnh cặp đôi chính là "chị đẹp" Shin Min Ah và nam diễn viên trẻ Kim Young Dae.

No gain no love có cốt truyện thú vị, tình tiết hài hước, dễ thương. Ngoài ra, "loveline" (tuyến tình cảm lãng mạn) từ cặp đôi chính và phụ là điều khiến tác phẩm được các "mọt phim" yêu thích.

Phim phát sóng vào cuối tháng 8 và mới kết thúc đầu tháng 10 này.

3. Kwak Dong Yeon và Lee Joo Bin trong Nữ hoàng nước mắt

Kwak Dong Yeon và Lee Joo Bin vào vai vợ chồng trong phim Nữ hoàng nước mắt Ảnh: TVN

Đầu năm 2024, khán giả mê phim Hàn thích thú trước tác phẩm Nữ hoàng nước mắt do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính.

Bên cạnh chuyện tình đẹp như cổ tích và cũng lắm thăng trầm của cặp đôi chính, phim còn thu hút khán giả nhờ diễn xuất hài hước nhưng đầy tình cảm của cặp đôi phụ Kwak Dong Yeon (vai Hong Soo Choel, em trai của nữ chính) và Lee Joo Bin (vai Cheon Da Hye, vợ của Soo Cheol).

Ban đầu cả hai đến với nhau không đơn thuần vì tình yêu nhưng cuối cùng tình cảm chân thành của Hong Soo Choel đã cảm hóa được trái tim Cheon Da Hye, khiến cô quyết tâm hoàn lương để được sống những tháng ngày êm đẹp bên chồng và con trai.