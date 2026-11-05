Thanh xuân là những tháng năm dám đi, dám trải nghiệm và dám sống vì những điều lớn hơn bản thân mình. Với nhiều thế hệ sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Mùa hè xanh không chỉ là một chiến dịch tình nguyện, mà còn là hành trình để mỗi người mang kiến thức, sức trẻ và nhiệt huyết đến với cộng đồng. Trên những vùng quê còn nhiều khó khăn, màu áo xanh Bách khoa đã hiện diện trong những ngày nắng gắt, những công trường còn ngổn ngang đất đá, những con đường làng và cả những nhịp cầu nối đôi bờ.

Với chủ đề "Những cây cầu và những con đường – mở lối tuổi thanh xuân", số thứ hai của talkshow "Thanh niên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp" sẽ diễn ra vào 10 giờ hôm nay (5.11) trên các nền tảng của Báo Thanh Niên

Từ năm 2001 đến nay, trải qua 25 mùa chiến dịch, Mùa hè xanh Bách khoa đã ghi dấu một hành trình bền bỉ với hơn 16.500 lượt thanh niên tình nguyện tham gia. Từ những ngày đầu gắn bó với vùng đất Bến Tre đến hành trình mở rộng địa bàn tại Đồng Tháp trong những năm gần đây, các thế hệ sinh viên đã cùng chính quyền và người dân địa phương thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Những con số phần nào kể lại hành trình ấy: Hàng trăm cây cầu nông thôn được xây mới hoặc sửa chữa, hàng trăm km đường bê tông được hoàn thành, 72 căn nhà tình nghĩa và nhà tình thương được xây dựng, cùng 86 tuyến đường được thắp sáng bằng hệ thống đèn năng lượng. Hơn 120 công trình thanh niên, hơn 520 lớp sinh hoạt hè và lớp kỹ năng dành cho thiếu nhi, hơn 230 buổi tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cũng đã được triển khai, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho hơn 60.000 lượt người dân.

Nhưng phía sau mỗi con số là những câu chuyện mà không phải ai cũng nhìn thấy. Đó có thể là những ngày thanh niên tình nguyện cùng người dân vận chuyển vật liệu, góp sức làm đường; là những đôi tay còn vụng về với công việc xây dựng nhưng vẫn kiên trì học hỏi; là những buổi lao động kéo dài dưới nắng hè, những bữa cơm giản dị và những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi bên đồng đội. Đó cũng có thể là nụ cười của người dân khi một cây cầu hoàn thành, niềm vui của những em nhỏ khi có thêm con đường đến trường thuận tiện hơn, hay sự lưu luyến trong ngày đội hình tình nguyện chia tay địa phương.

Bởi một cây cầu không chỉ nối hai bờ sông. Một con đường không chỉ giúp việc đi lại dễ dàng hơn. Những công trình ấy còn nối những tấm lòng, gắn kết sinh viên với người dân và mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng. Trong hành trình ấy, người trẻ không chỉ trao đi sức lực, tri thức và nhiệt huyết, mà còn nhận lại những bài học quý giá về sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, lòng kiên trì và cách thấu hiểu cuộc sống từ những điều bình dị nhất.

Với chủ đề "Những cây cầu và những con đường – mở lối tuổi thanh xuân", số thứ hai của talkshow "Thanh niên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp" sẽ cùng khán giả nhìn lại hành trình tình nguyện đầy ý nghĩa ấy qua những câu chuyện, trải nghiệm và góc nhìn của những người đang tiếp nối tinh thần sinh viên Bách khoa.

Đồng hành trong chương trình là 3 khách mời:

1. Lê Bình Đẳng, Phó bí thư thường trực Đoàn trường, giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM).

2. Đỗ Hoài Nam, Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM).

3. Ngô Trần Hoàng Dương, Bí thư Đoàn Khoa Kỹ thuật hóa học, giảng viên Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Qua cuộc trò chuyện, khán giả sẽ có dịp lắng nghe những chia sẻ về hành trình tổ chức và tiếp nối các hoạt động tình nguyện; những trải nghiệm phía sau các công trình cầu, đường; những khó khăn, thử thách mà sinh viên phải đối mặt khi rời giảng đường để đến với địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

Đặc biệt, chương trình sẽ mở ra những câu chuyện về sự gắn bó giữa sinh viên tình nguyện với người dân địa phương, về những kỷ niệm khó quên và những giá trị mà mỗi người mang theo sau một mùa hè cống hiến.

Mùa hè này qua, mùa hè khác lại đến và cứ thế những cây cầu mới tiếp tục nối bờ, những con đường mới lại tiếp tục đưa người dân đến gần hơn với những cơ hội mới. Còn trong ký ức của mỗi sinh viên, những ngày tháng tình nguyện sẽ mãi là một phần thanh xuân đáng nhớ - nơi họ đã sống hết mình, trưởng thành cùng đồng đội và hiểu rằng giá trị của thanh xuân không chỉ nằm ở những điều mình đạt được, mà còn ở những điều tốt đẹp mình có thể trao đi.

Hãy cùng đón xem talkshow số 2 của "Thanh niên Việt Nam – Những câu chuyện đẹp" vào 10 giờ hôm nay (5.11) trên các nền tảng của Báo Thanh Niên để lắng nghe những câu chuyện phía sau những cây cầu, những con đường và hành trình mở lối của tuổi thanh xuân.