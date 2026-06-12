Những chiếc vòng tay đặc biệt cùng thí sinh vượt qua kỳ thi

Tình nguyện viên đan vòng tay, tặng các sĩ tử với mong ước mang đến may mắn trong phòng thi. Món quà tuy nhỏ bé nhưng tiếp thêm sự tự tin, tinh thần lạc quan và cả tính tâm linh dành cho thí sinh trong kỳ thi.

Nhiều thí sinh chủ động đến tại bàn tiếp sức để xin đeo chiếc vòng tay từ các tình nguyện viên ẢNH: THẾ DUY

Theo ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Phước Long (P.Phước Long), các tình nguyện viên đến từ Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM đã tự tay thực hiện những chiếc vòng tay may mắn để dành tặng cho các thí sinh tại điểm thi. Mỗi chiếc vòng tay không chỉ mang theo thông điệp và lời chúc may mắn mà còn chứa đựng tình cảm của những tình nguyện viên đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi.

Huỳnh Nguyễn Ý Vy, sinh viên ngành giáo dục mầm non, chia sẻ: "Đây là ý tưởng do Đoàn, Hội Sinh viên trường đề ra. Sản phẩm tụi mình làm là chiếc vòng tay cùng với biểu tượng cỏ bốn lá để mang lại may mắn cho các bạn thí sinh khi thi".

Vy cho biết, đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của thời sinh viêm. Trong lần đầu tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Vy mong muốn đồng hành cùng các bạn thí sinh để tiếp thêm động lực trước khi vào phòng thi.

Thích thú khi được các tình nguyện viên tặng vòng tay may mắn ẢNH: THẾ DUY

Hình ảnh các thí sinh thích thú, chủ động đến tại bàn tiếp sức để xin đeo chiếc vòng tay từ các tình nguyện viên cho thấy sự đón nhận món quà, xem đây vừa là điều động viên tinh thần, vừa mang sức mạnh tâm lý trước khi vào phòng thi.

Nói thêm về những chiếc vòng tay đầy ý nghĩa, Đoàn Thị Thủy Tiên, sinh viên ngành sư phạm mầm non, chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi các bạn thí sinh đón nhận món quà là công sức của chúng mình đã bỏ ra để đan từng chiếc vòng tay nhỏ, gửi đến các em". Ngoài việc đan vòng tay, trong 2 ngày qua, các tình nguyện viên đã đến điểm thi từ 5 giờ 30 sáng, thực hiện các công tác chuẩn bị, để đón thí sinh được chỉn chu nhất.

Mỗi chiếc vòng tay không chỉ mang theo thông điệp và lời chúc may mắn mà còn chứa đựng tình cảm của những tình nguyện viên đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi ẢNH: THẾ DUY

Sau khi nhận món quà đặc biệt này từ các anh chị tình nguyện viên, Vũ Như Xuân, học sinh lớp 12D3, Trường THPT Nguyễn Huệ, thí sinh tại điểm thi, tâm sự, "Em thấy mấy anh chị tình nguyện viên rất dễ thương. Trong 2 ngày vừa qua, mấy anh chị che nắng, che mưa, chuẩn bị mấy phần quà nhỏ xinh để tặng cho tụi em lấy hên. Em rất cảm động".

Với các tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi, những ngày thi dù có phần vất vả, phải dậy sớm hơn ngày thường, tiếp sức bất chấp nắng mưa nhưng cũng chính những điều đó sẽ trở thành kỷ niệm đẹp và ý nghĩa của thời sinh viên.

Với Mai Thị Ngọc Ánh, sinh viên ngành quản trị sự kiện, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, tình nguyện viên tại điểm thi Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú) đây đã là năm thứ 2 tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Được nhìn thấy các thí sinh vào phòng thi an toàn, Ánh như được tiếp thêm động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. "Cả năm ngoái lẫn năm nay thì mùa thi luôn rơi vào những ngày thời tiết thất thường. Lúc thì nắng gắt đến kiệt sức, lúc lại mưa rất to. Tuy nhiên, dù áo đẫm mồ hôi hay ướt mưa thì mọi người vẫn luôn giữ tinh thần tích cực và kiên trì bám vị trí để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh được chu đáo nhất", Ánh tâm sự.