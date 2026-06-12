Trend mùa thi 2026: Điểm 10 của lòng nhân ái mang tên 'Tiếp sức mùa thi'

Từ sáng sớm tinh mơ, khi phố phường còn ngái ngủ, sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi đã có mặt trước cổng trường thi. Trên tay là những tấm bảng nhỏ ghi lời chúc: "Bình tĩnh nhé!", "Cố lên nhé!", "Chúc bạn làm bài thật tốt!". Những câu chữ giản dị ấy không làm thay được bài thi, nhưng lại có sức mạnh kỳ lạ. Chúng như một cái nắm tay vô hình, như một lời động viên ấm áp giúp các thí sinh bớt đi lo lắng, thêm vững tin để bước vào phòng thi.

Tình nguyện viên của Trường phổ thông dân tộc nội trú và THCS Quan Sơn, Xã đoàn Quan Sơn phục vụ ăn, nghỉ miễn phí cho thí sinh trong 2 ngày dự thi ẢNH: LỮ LINH

Giữa cái nắng gay gắt của tháng sáu hay những cơn mưa bất chợt đầu mùa, sinh viên tình nguyện vẫn miệt mài đứng đó. Người phát chai nước mát, người trao hộp sữa nhỏ, người gửi chiếc khăn lạnh, người chuẩn bị những cây bút, cục gôm, thước kẻ cho những thí sinh lỡ quên dụng cụ học tập. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia chân thành giữa những con người chưa từng quen biết.

Có những thí sinh bước vào điểm thi với tâm trạng căng thẳng. Có những phụ huynh đứng ngoài cổng trường thấp thỏm không yên. Sự hiện diện của các bạn sinh viên đã làm dịu đi phần nào những lo âu ấy. Các em hỗ trợ phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự, che nắng, che mưa cho thí sinh và phụ huynh. Những việc làm tưởng như rất nhỏ nhưng lại mang giá trị lớn lao bởi nó xuất phát từ trái tim biết yêu thương và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

tại điểm thi Trường THCS Vân Đồn (P.Xóm Chiếu, TP.HCM), 3 sinh viên tình nguyện cùng phụ huynh cẩn thận đưa nữ sinh Nguyễn Phạm Quỳnh Trâm ngồi xe lăn lên phòng thi ở lầu 2 đã gây xúc động

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Điều đáng quý hơn cả là người trẻ đang được thắp sáng bằng sự cống hiến. Trong những ngày nghỉ hè, thay vì lựa chọn những niềm vui riêng, các bạn trẻ lại chọn đứng dưới nắng nóng, chọn những giờ trực kéo dài, chọn sự vất vả để mang lại niềm vui và sự an tâm cho người khác. Chính sự lựa chọn ấy làm nên vẻ đẹp của thanh niên Việt Nam, sống có ích, biết cho đi và biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên sự thuận tiện của bản thân.

Nhìn màu áo xanh tình nguyện giữa dòng người tấp nập, chúng ta cảm nhận rõ hơn những giá trị tốt đẹp vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Giữa nhịp sống hiện đại với biết bao bộn bề lo toan, giữa thế giới công nghệ đôi khi khiến con người trở nên xa cách, vẫn có những trái tim trẻ đang âm thầm kết nối yêu thương bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Các em đã góp phần làm cho xã hội trở nên văn minh hơn, nhân ái hơn và đáng sống hơn.

"Tiếp sức mùa thi" không đơn thuần là một chương trình tình nguyện. Đó là bài học sinh động về lòng nhân ái. Đó là minh chứng đẹp đẽ cho truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là nơi những hạt giống tử tế được gieo vào lòng người, để rồi từ đó lan tỏa thành những cánh đồng yêu thương rộng lớn.

Những lời chúc đặc biệt như “Thi tốt nha em”, “Cố lên em”, “10 điểm văn nha” liên tục vang lên trước cổng trường, góp phần xua tan phần nào áp lực của ngày thi ẢNH: AN VY

Tình nguyện viên chấp nhận ướt người để giữ khô giấy tờ cho thí sinh ẢNH: TUẤN QUANG

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các sinh viên tình nguyện. Cảm ơn những nụ cười luôn nở trên môi, cảm ơn những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi dưới nắng hè, cảm ơn những bước chân không quản ngại khó khăn để đồng hành cùng các thí sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Xin cảm ơn Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và tất cả những đơn vị đã chung tay làm nên chương trình đầy ý nghĩa này. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên một nét đẹp rất riêng của giáo dục và của thanh niên Việt Nam.

Mỗi mùa thi rồi sẽ khép lại. Những đề thi sẽ được cất đi. Những hàng rào trước cổng trường sẽ trở về vẻ bình yên thường nhật. Nhưng hình ảnh màu áo xanh tình nguyện vẫn sẽ còn ở lại trong lòng mọi người như một ký ức đẹp. Bởi giữa cuộc đời rộng lớn này, điều làm nên giá trị của con người không chỉ là những gì ta nhận được, mà còn là những gì ta trao đi.

"Tiếp sức mùa thi" chính là một đóa hoa đẹp của lòng nhân ái, là một dấu son của tuổi trẻ, là hương thơm ngọt lành góp phần làm cho cuộc đời này trở nên ấm áp hơn, tử tế hơn và đáng yêu hơn.