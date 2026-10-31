Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11

Thay đổi quy định về họp Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15.11.2026.

Một thay đổi đáng chú ý là không còn quy định tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp 3 lần trong năm học vào các thời điểm cố định như trước đây.

Theo quy định mới, hội nghị cha mẹ học sinh được tổ chức vào đầu năm học. Nội dung tập trung trao đổi thông tin về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, tình hình học tập, rèn luyện và phát triển của trẻ mầm non, học sinh; thống nhất nội dung phối hợp và bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp. Các hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức khi cần thiết.

Các cuộc họp và biểu quyết có thể được tiến hành bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai.

Vi phạm hành chính trong kinh doanh xổ số bị phạt tới 200 triệu

Chính phủ ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14.10.2026, có hiệu lực từ ngày 30.11.2026, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bị phạt tới 200 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm. Cụ thể, mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, nghị định còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung gồm: đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm...

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Chính phủ ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP ngày 2.10.2026 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16.11.2026.

Nghị định 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô gồm: xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Nghị định quy định đối tượng áp dụng là các cục loại 1 và tương đương trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, trừ các cơ quan, đơn vị thuộc diện áp dụng quy định riêng.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục loại 1 và tương đương được xác định trên cơ sở tổng số biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc, không tính biên chế của các đơn vị ngành dọc được quy định riêng.

Trường hợp cục loại 1 và tương đương có đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và có từ 20 biên chế trở lên thì số xe của đơn vị này được xác định theo định mức riêng.

Đối với đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn cấp tỉnh hoặc liên tỉnh, thành phố, định mức được xác định theo số biên chế. Cụ thể, đơn vị có đến 40 biên chế được sử dụng tối đa 1 xe; trên 40 - 80 biên chế, tối đa 2 xe; trên 80 - 120 biên chế, tối đa 3 xe. Đơn vị có trên 120 biên chế, ngoài số xe xác định theo mức trên, cứ 50 biên chế tăng thêm được bổ sung 1 xe.

Nghị định quy định mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa 950 triệu đồng/xe. Trường hợp cần thiết trang bị xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,3 tỉ đồng/xe; xe ô tô 2 cầu loại 7 hoặc 8 chỗ ngồi, mức giá tối đa 1,6 tỉ đồng/xe.

Đối với một số nhiệm vụ đặc thù cần sử dụng xe có công suất lớn, mức giá được quy định cao hơn.

Mức phạt hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép

Chính phủ ban hành Nghị định số 363/2026/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11.11.2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia sẽ bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng.

Nghị định 363/2026/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Nghị định này không điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Quy định về giáo dục bắt buộc

Nghị định 353/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 - 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1.11.2026.

Giáo viên chào đón học sinh lớp 1 ngày tựu trường chuẩn bị năm học mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng giáo dục trung học cơ sở bắt buộc là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 - 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Nghị định đặt ra tiêu chuẩn công nhận đối với cấp xã: tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 85%; tỷ lệ trẻ em 14 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 100%; tỷ lệ trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học và có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt ít nhất 60%. Đối với cấp tỉnh, có ít nhất 95% số xã được công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc mức độ hoàn thành.

Về tiêu chuẩn công nhận giáo dục trung học cơ sở bắt buộc, cấp xã phải bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc mức độ hoàn thàn; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 - 18 hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; tỷ lệ thanh niên 18 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở đạt 100%; tỷ lệ người khuyết tật trong độ tuổi trung học cơ sở và có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt ít nhất 60%. Đối với cấp tỉnh, có ít nhất 95% số xã được công nhận đạt chuẩn giáo dục trung học cơ sở bắt buộc mức độ hoàn thành.

Thay đổi thủ tục hưởng trợ cấp mai táng đối với cựu chiến binh

Thông tư 21/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, có hiệu lực từ ngày 10.11.2026.

Theo quy định mới, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng gồm bản khai giải quyết chế độ, giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử và giấy tờ xác nhận người đã mất là cựu chiến binh. Trường hợp thông tin khai tử có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thì không cần nộp giấy tờ này.

Người đề nghị có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến UBND cấp xã nơi cựu chiến binh thường trú trước khi mất.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận bản khai và chuyển hồ sơ đến sở Nội vụ. Trong 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, sở Nội vụ kiểm tra và ban hành quyết định giải quyết chế độ theo quy định.