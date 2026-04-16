Những chú ong áo vàng cam chăm chỉ

Trong ánh nắng chói chang của thành phố, tôi chợt nhớ cuộc đời còn… dễ thương vì có những người thợ điện, dù cường độ làm việc rất căng thẳng nhưng luôn giữ vững niềm tin với cuộc sống. Khi đứng dưới nhìn lên, chúng ta nghĩ rằng việc phải đứng làm việc trên cao cũng bình thường, nhưng nếu ở vị trí của họ sẽ thấy đó là sự khác biệt. Tôi từng có chút thời gian để trải nghiệm trên độ cao ấy, cảm nhận được thế nào là chông chênh và nguy hiểm.

Kỷ niệm lần vào TP.HCM, đó là một ngày hè cách đây chục năm, khi một du khách như tôi đã chứng kiến hình ảnh đẹp của người thợ điện. Công việc phải trèo cao, nguy hiểm là thế nhưng các anh vẫn nở nụ cười lạc quan, đặt trách nhiệm của người làm công trình điện lên trên hết. Thái độ làm việc tích cực của những con người ấy dù dưới trời nắng chang chang để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.

Nhân viên EVNHCMC trên công trình lưới điện Côn Đảo (TP.HCM) ẢNH: QUỲNH TRÂN

Có dạo, tôi hỏi một người thợ kỹ thuật điện rằng tại sao có thể giữ vững được tinh thần trong cái áp lực của nghề, bạn trả lời rằng vì tự tin mình đã có tay nghề tốt nên khi làm việc dù khó nhưng vẫn có sự thoải mái. Ngành điện TP.HCM đã trải qua nhiều năm phát triển, phấn đấu hy sinh, trưởng thành lớn mạnh để giờ đây đã có một vị thế vững chắc trong nền kinh tế thành phố. Những con người của ngành điện cũng được trui rèn qua bao gian truân để đương đầu và vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Điều tôi ấn tượng với những kỹ sư, công nhân trực tiếp làm việc tại công trình là luôn có tinh thần lao động không kể ngày đêm để kịp tiến độ, công việc luôn được tiến hành khẩn trương với tinh thần quyết tâm cao.

Tôi từng thán phục khi công việc đấu nối của đường dây vừa hoàn thành cho một công trình. Một đường dây cao lớn, đẹp đẽ và hùng vĩ trong mắt con người nhưng không phải tự nhiên mà có, vì đó là mồ hôi và công sức của biết bao kỹ sư, công nhân ngành điện góp sức xây dựng nên. Trong ánh nắng rực rỡ, màu áo vàng của những con người ngành điện lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết, thể hiện vai trò to lớn trong việc đảm bảo điện năng cho người dân cả nước, góp công lớn vào sự phát triển KT-XH, xứng đáng là một bản anh hùng ca của con người VN trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Những người thợ điện cần cù chính là ngọn lửa tinh thần mãi rực cháy, mãi trường tồn của ngành điện. Dù khó khăn vất vả, nhưng họ vẫn quyết gắn bó với nghề, vẫn dùng quyết tâm của chính mình vượt qua hiểm nguy gian khó. Họ bám trụ trên cao chót vót, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bất kể nắng mưa. Khâm phục biết bao khi thấy những đôi tay dù nứt nẻ, rớm máu nhưng vẫn kiên trì làm việc.

Trong nền kinh tế đất nước hừng hực khí thế, ngành cơ bản như năng lượng càng phải chắc chắn để làm bệ đỡ cho kinh tế phát triển. EVNHCMC đang góp một phần rất lớn cho ngành điện cả nước, đó là điều không thể phủ nhận. Người thợ điện thành phố mang tên Bác với bộ trang phục màu vàng cam cùng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn lặng lẽ làm việc vì cuộc sống tốt đẹp và tiện nghi cho mọi gia đình sẽ luôn là hình ảnh đẹp in mãi trong tôi.

