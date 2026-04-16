Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Những chú ong áo vàng cam chăm chỉ

Đinh Thành Trung
(Hà Nội)
16/04/2026 07:56 GMT+7

Trong ký ức tôi về những người làm công việc vất vả và đáng quý thì màu áo vàng cam của người thợ điện luôn hiện diện mỗi ngày. Hình ảnh các anh cần mẫn như những con ong chăm chỉ, luôn hoạt động hết công suất để đem dòng điện đi muôn nơi phục vụ nhân dân.

Trong ánh nắng chói chang của thành phố, tôi chợt nhớ cuộc đời còn… dễ thương vì có những người thợ điện, dù cường độ làm việc rất căng thẳng nhưng luôn giữ vững niềm tin với cuộc sống. Khi đứng dưới nhìn lên, chúng ta nghĩ rằng việc phải đứng làm việc trên cao cũng bình thường, nhưng nếu ở vị trí của họ sẽ thấy đó là sự khác biệt. Tôi từng có chút thời gian để trải nghiệm trên độ cao ấy, cảm nhận được thế nào là chông chênh và nguy hiểm.

Kỷ niệm lần vào TP.HCM, đó là một ngày hè cách đây chục năm, khi một du khách như tôi đã chứng kiến hình ảnh đẹp của người thợ điện. Công việc phải trèo cao, nguy hiểm là thế nhưng các anh vẫn nở nụ cười lạc quan, đặt trách nhiệm của người làm công trình điện lên trên hết. Thái độ làm việc tích cực của những con người ấy dù dưới trời nắng chang chang để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.

Nhân viên EVNHCMC trên công trình lưới điện Côn Đảo (TP.HCM)

Có dạo, tôi hỏi một người thợ kỹ thuật điện rằng tại sao có thể giữ vững được tinh thần trong cái áp lực của nghề, bạn trả lời rằng vì tự tin mình đã có tay nghề tốt nên khi làm việc dù khó nhưng vẫn có sự thoải mái. Ngành điện TP.HCM đã trải qua nhiều năm phát triển, phấn đấu hy sinh, trưởng thành lớn mạnh để giờ đây đã có một vị thế vững chắc trong nền kinh tế thành phố. Những con người của ngành điện cũng được trui rèn qua bao gian truân để đương đầu và vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Điều tôi ấn tượng với những kỹ sư, công nhân trực tiếp làm việc tại công trình là luôn có tinh thần lao động không kể ngày đêm để kịp tiến độ, công việc luôn được tiến hành khẩn trương với tinh thần quyết tâm cao.

Tôi từng thán phục khi công việc đấu nối của đường dây vừa hoàn thành cho một công trình. Một đường dây cao lớn, đẹp đẽ và hùng vĩ trong mắt con người nhưng không phải tự nhiên mà có, vì đó là mồ hôi và công sức của biết bao kỹ sư, công nhân ngành điện góp sức xây dựng nên. Trong ánh nắng rực rỡ, màu áo vàng của những con người ngành điện lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết, thể hiện vai trò to lớn trong việc đảm bảo điện năng cho người dân cả nước, góp công lớn vào sự phát triển KT-XH, xứng đáng là một bản anh hùng ca của con người VN trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Những người thợ điện cần cù chính là ngọn lửa tinh thần mãi rực cháy, mãi trường tồn của ngành điện. Dù khó khăn vất vả, nhưng họ vẫn quyết gắn bó với nghề, vẫn dùng quyết tâm của chính mình vượt qua hiểm nguy gian khó. Họ bám trụ trên cao chót vót, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bất kể nắng mưa. Khâm phục biết bao khi thấy những đôi tay dù nứt nẻ, rớm máu nhưng vẫn kiên trì làm việc.

Trong nền kinh tế đất nước hừng hực khí thế, ngành cơ bản như năng lượng càng phải chắc chắn để làm bệ đỡ cho kinh tế phát triển. EVNHCMC đang góp một phần rất lớn cho ngành điện cả nước, đó là điều không thể phủ nhận. Người thợ điện thành phố mang tên Bác với bộ trang phục màu vàng cam cùng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn lặng lẽ làm việc vì cuộc sống tốt đẹp và tiện nghi cho mọi gia đình sẽ luôn là hình ảnh đẹp in mãi trong tôi.

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

