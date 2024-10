Những cô nàng gen Z xinh đẹp và tài giỏi

Hướng đến hình ảnh người phụ nữ tự tin, trí tuệ

Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường ĐH, mình có cơ hội tham gia và đạt được một số thành tích. Mình cũng thử sức với vai trò là MC cho nhiều chương trình, làm cộng tác viên tại Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM. Bên cạnh việc phát triển chuyên môn, mình cũng rất thích các hoạt động thiện nguyện. Những trải nghiệm này không chỉ giúp mình học hỏi và phát triển bản thân, từ đó tự tin hơn trên hành trình sự nghiệp, mà còn mang lại cho mình cơ hội để cống hiến, kết nối với cộng đồng và lan tỏa tình yêu thương. Sắp tới mình sẽ chính thức là thí sinh đại diện Đồng Tháp tại cuộc thi Hoa hậu Quốc gia VN 2024, mình mong muốn mang đến hình ảnh một người phụ nữ tự tin, trí tuệ và đậm nét văn hóa VN. Mình hy vọng có thể lan tỏa giá trị và bản sắc văn hóa quê hương Đồng Tháp cũng như thế hệ trẻ VN đến với cộng đồng trong và ngoài nước.

Hiện tại, mình đang tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ. Với mình, việc học không chỉ là con đường dẫn đến tri thức mà còn là chìa khóa mở ra những cơ hội để khám phá và theo đuổi đam mê. Mình nghĩ phụ nữ hiện đại phải có sự tự tin và biết nắm bắt cơ hội; luôn học hỏi, cập nhật kiến thức và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong công việc cũng như cuộc sống; có tính độc lập, tự chủ về tài chính, tư duy; có chí cầu tiến, luôn sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi, thách thức mới; có sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ. Mình tin rằng phụ nữ biết sống tích cực, sẽ luôn thành công và hạnh phúc!

Lê Phan Ngọc Khánh (Hoa khôi Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM 2022)

Hết lòng vì học sinh

Là một giáo viên trẻ, mình luôn ý thức được rằng trách nhiệm đối với công việc và học sinh là điều hết sức quan trọng. Tri thức không chỉ thể hiện qua sách vở mà nó còn là những bài học trong cuộc sống, và giáo viên là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục học sinh. Mình luôn tự nhủ phải có tâm với nghề, kiên nhẫn, trách nhiệm với công việc, chỉn chu trong giáo án, bài giảng, kiến thức để đưa tới những điều tốt đẹp nhất cho học sinh. Trong quá trình giảng dạy, mình luôn cập nhật những phương pháp mới để giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức. Ngoài ra, mình hay lồng ghép những câu chuyện trong lúc giảng bài để học sinh nhớ được tốt hơn...

Mình nghĩ trong thời buổi hiện nay, phụ nữ luôn có thể làm được tất cả những gì mà họ muốn. Phụ nữ được gọi là phái yếu nhưng thực ra họ rất mạnh mẽ và tự cường. Vì vậy, mình xin chúc tất cả phụ nữ sẽ luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, yêu thương bản thân và trân quý cuộc sống này. Mình cũng mong rằng những người đàn ông hãy luôn ở bên cạnh bảo vệ và yêu thương người phụ nữ của mình.

Trần Thanh Nga (giáo viên dạy vật lý, Trường THPT Hòa Bình Latrobe, Hà Nội)

Luôn phấn đấu học tốt, sống tốt và đặc biệt là giúp đỡ mọi người

Năm 2022, mình thành lập Dự án "Người yêu Anh". Đây là dự án hoàn toàn phi lợi nhuận, có cả lớp dạy tiếng Anh trực tiếp và trực tuyến để hỗ trợ các học sinh toàn quốc; có quỹ khuyến học được xây dựng 100% bằng tiền của cá nhân, không nhận tài trợ.

Là một thế hệ trẻ, được thừa hưởng những thành quả ông cha để lại, mình mong muốn đóng góp để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Mình đã và đang không ngừng phát triển những dự án cộng đồng để có thể giúp đỡ hoàn cảnh kém may mắn hơn trong xã hội. Từ năm học lớp 9 đến nay, mình có rất nhiều dự án phục vụ cộng đồng, như: Người yêu Anh, chương trình Nấu ăn cho em, hay dự án tâm lý học đường The AM Project. Bên cạnh đó, mình cũng tổ chức rất nhiều talkshow để mang lại kiến thức, thông tin, định hướng cho các bạn trẻ.

Thời điểm hiện tại, mình vẫn đang phấn đấu học tập tại 2 ngôi trường là Học viện Ngoại giao và Trường ĐH Ngoại thương. Mình nhận thức được rằng bản thân sinh ra may mắn hơn rất nhiều người khác nên luôn phấn đấu cố gắng để học tốt, sống tốt và đặc biệt là giúp đỡ mọi người.

Nguyễn Nam Bảo Ngọc (sinh viên Học viện Ngoại giao và Trường ĐH Ngoại thương - Hà Nội)

Phụ nữ hãy luôn tự tin và yêu quý bản thân

Cho đến hiện tại, mình vẫn luôn duy trì cuộc sống của bản thân xoay quanh học tập, công việc, thể thao và nuôi dưỡng tâm hồn. Mình tự tin trên hành trình của riêng mình, trân quý những điều đang có, tận hưởng thành công đến trong đời và học hỏi từ những sai lầm, biết tha thứ, chấp nhận từ bỏ những gì mình không thể kiểm soát.

Là một cô gái VN, mình xin được ví bản thân như một bông hoa nhỏ bé giữa một vườn hoa rực rỡ đầy sắc màu. Để cả vườn hoa đều rạng rỡ và thơm mát, mình phải không ngừng hoàn thiện, phát triển bản thân, tự tạo nguồn cảm hứng cho chính mình cùng những người xung quanh. Và mình cũng đang hướng đến hình ảnh một cô gái hiện đại, năng lượng nhưng không quên đi những giá trị văn hóa truyền thống.

Nhân ngày 20.10, mình xin gửi lời cảm ơn thân thương nhất đến tất cả những phụ nữ vì sự mạnh mẽ, kiên cường và những đóng góp cho gia đình, xã hội. Mình mong rằng mỗi người phụ nữ hãy luôn tự tin và yêu quý bản thân, vì giá trị của mình không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn sâu sắc ở tài năng và tâm hồn.

Nguyễn Ngân Hà (Top 10 Hoa hậu Thế giới VN 2023)

Mong muốn đóng góp cho cộng đồng và xã hội càng nhiều càng tốt

Hiện tại, mình đang là phó chủ nhiệm của hệ sinh thái "Nuôi Em". Năm 2022, ở thời điểm mới ra trường, lúc đó mình đã đồng hành và hỗ trợ dự án Nuôi Em được 2 năm. Mình đã nghĩ rằng chỉ đồng hành với những hoạt động cộng đồng trong khoảng 2 năm sau khi ra trường. Thế nhưng sau khi gắn bó với những hoạt động cộng đồng đã mang lại cho mình rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kể từ thời điểm nhận ra điều đó, mình đã không còn quá đặt nặng việc phải lo kiếm tiền mà chú tâm hơn vào những việc có thể đóng góp cho cộng đồng và xã hội càng nhiều càng tốt.

Mình không kêu gọi hay khuyến khích mọi người hãy tham gia dự án mà nhóm mình đang thực hiện. Mình chỉ mong rằng nếu có thể thì cùng đồng hành giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đôi khi không nhất định phải là tiền bạc mà có thể là một hành động nhỏ giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại, trong hệ sinh thái Nuôi Em cũng có thêm nhiều dự án khác hướng về các bạn học sinh, giáo viên vùng cao, sinh viên dân tộc thiểu số. Ví dụ dự án phòng tin học cho em, lắp đặt những bộ máy tính mới cho các học sinh; dự án tủ sách Nuôi Em… Qua đó, chúng mình hy vọng rằng có thể đóng góp một điều nhỏ bé nào đó trong sự phát triển của các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số để con đường các bạn đến với thành công dễ dàng hơn một chút.

Trần Thị Thu Hương (Phó chủ nhiệm của hệ sinh thái "Nuôi Em")

Khởi nghiệp khi mới 16 tuổi

Mình bắt đầu khởi nghiệp từ năm 16 tuổi. Để có được thành công như hôm nay, mình đã trải qua rất nhiều lần thất bại. Ban đầu lúc mới bắt đầu khởi nghiệp, việc khó khăn và áp lực lớn nhất đối với mình chính là cân bằng thời gian giữa việc học và làm, nhưng rồi nhờ sự cố gắng phấn đấu nên bản thân đã không bỏ cuộc.

Vì vậy, điều khiến mình tự hào về bản thân nhất chính là việc dám nghĩ dám làm. Ban đầu mình cũng không thể tin rằng một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường như mình lại dám khởi nghiệp với nến thơm. Những khó khăn, thử thách đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn và không bao giờ chịu bỏ cuộc trước bất kỳ trở ngại nào. Và đối với mình, đam mê sẽ là động lực lớn nhất để vượt qua mọi khó khăn. Kiên trì là yếu tố quyết định thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Mình nghĩ rằng nếu còn trẻ thì hãy cố gắng học hỏi và không ngừng cải thiện, phát triển bản thân; dám nghĩ, dám làm và đừng sợ thất bại.

Hiện tại, mình đang học ngành quản trị truyền thông, ngành học này sẽ hỗ trợ mình trên chặng đường phát triển thương hiệu nến thơm trong tương lai. Bên cạnh đó, mình thường xuyên tham gia các khóa học, hội thảo để mở rộng mối quan hệ và học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị. Mình luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn để không ngừng phấn đấu và phát triển.

Nguyễn Hoàn Lê Vy (sinh viên ĐH Greenwich VN, đồng sáng lập thương hiệu nến thơm Jaros Candle)