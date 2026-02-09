Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời

Thấy khách vào, bà Phượng mất khoảng 10 phút nhưng không thể mở được cửa do trời quá tối. Sau đó, bà phải dùng điện thoại soi ổ khóa, nhờ sự trợ giúp của người khác mới mở được cửa. Bà Phượng chia sẻ, bà sinh ra ở tỉnh Hà Tây cũ, theo cha mẹ lên Hà Nội từ khi 10 tuổi nên đã sống gần trọn đời ở phố cổ. Cuộc đời bà gắn liền với nghề làm tóc, trải qua bao thăng trầm, đến nay đã gần 90 nhưng bà vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện rời nơi này. "Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất đầy đủ, dù nhà trong ngõ nhưng trời phú cho sức khỏe, có lộc, đại khái kiếm được tiền nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ chuyển đi nơi khác", bà Phượng nói.