Đời sống

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời

Đình Huy - Nguyễn Trường
09/02/2026 09:46 GMT+7

Đi dọc khu phố cổ Hà Nội, không khó để bắt gặp những con ngõ nhỏ với lối đi chật hẹp, chiều rộng chỉ vừa một người qua, thậm chí nhiều ngõ tối om, không có ánh sáng mặt trời, phải soi đèn pin để di chuyển.

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 1.

Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt của những cửa hàng mọc lên san sát ở phố cổ Hà Nội là những con ngõ nhỏ sâu hun hút, quanh năm không có ánh sáng mặt trời. Sống trong những ngôi nhà ở các con ngõ này, đa phần người dân vẫn cảm thấy hài lòng, bởi đây là khu vực trung tâm của Hà Nội, có đầy đủ những dịch vụ, tiện ích.

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 2.

Con ngõ không thấy ánh sáng mặt trời tại 22 Hàng Cân (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội)

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 3.

Hàng ngày, con ngõ này vẫn đông đúc người ra vào bởi bên trong có cửa hàng gội đầu của mẹ con bà Vũ Thị Phượng (88 tuổi)

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 4.

Thấy khách vào, bà Phượng mất khoảng 10 phút nhưng không thể mở được cửa do trời quá tối. Sau đó, bà phải dùng điện thoại soi ổ khóa, nhờ sự trợ giúp của người khác mới mở được cửa. Bà Phượng chia sẻ, bà sinh ra ở tỉnh Hà Tây cũ, theo cha mẹ lên Hà Nội từ khi 10 tuổi nên đã sống gần trọn đời ở phố cổ. Cuộc đời bà gắn liền với nghề làm tóc, trải qua bao thăng trầm, đến nay đã gần 90 nhưng bà vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện rời nơi này. "Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất đầy đủ, dù nhà trong ngõ nhưng trời phú cho sức khỏe, có lộc, đại khái kiếm được tiền nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ chuyển đi nơi khác", bà Phượng nói.

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 5.

Xung quanh phố Hàng Cân không khó để bắt gặp những con ngõ "siêu nhỏ", chật hẹp đến mức hai người đi bộ còn phải né nhau, ngay giữa ban ngày nhưng phải soi đèn pin mới thấy đường mà đi

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 6.
Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 7.
Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 8.
Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 9.
Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 10.

Bên trong các con ngõ được người dân tận dụng mọi chỗ để đồ đạc. Thậm chí, nội quy và tiêu lệnh PCCC cũng bị đồ đạc của người dân che đi.

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 11.

Không chỉ phố Hàng Cân, ở khu vực phố cổ có rất nhiều ngõ nhỏ khác

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 12.
Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 13.
Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 14.

Những hình ảnh bên trong các con ngõ nhỏ

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 15.

Những biển thông báo quen thuộc của những hộ dân trong ngõ nhỏ

ẢNH: HUY TRƯỜNG

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 16.

Con ngõ "không bao giờ có ánh mặt trời" tại 67 Hàng Bồ

ẢNH: TUẤN MINH

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 17.

Con ngõ 33 Hàng Điếu có khoảng 20 hộ dân cùng sinh sống, có nhà có tới 3 - 4 thế hệ ở trong một nhà. Muốn ra, vào, các hộ chỉ có lối đi duy nhất là qua ngõ này.

ẢNH: TUẤN MINH

Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 18.
Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 19.
Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 20.
Những con ngõ nhỏ tại phố cổ Hà Nội quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời- Ảnh 21.

Khung cảnh sinh hoạt bên trong những ngôi nhà trong ngõ nhỏ tại phố cổ

ẢNH: TUẤN MINH

 

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ sắm tết

Người Hà Nội tìm về chợ hoa phố cổ sắm tết

Những ngày giáp tết, chợ hoa Hàng Lược trên phố cổ Hà Nội lại trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn, mua sắm.

Xem thêm bình luận