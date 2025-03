Những con tàu giữ đảo: Huyền thoại HQ-613

Đá Tây - đóng đi giữ lại

Đêm 24.10.1987, Phó đô đốc (trung tướng) - Tư lệnh Quân chủng Hải quân Giáp Văn Cương (năm 1988 được thăng hàm Đô đốc - thượng tướng và mất tháng 3.1990 vì bệnh hiểm nghèo) lệnh: chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao ở các đảo Trường Sa; Vùng 4, Lữ đoàn 125 sẵn sàng người và phương tiện để làm nhiệm vụ chi viện, đóng giữ đảo.

Một số cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-613 chụp hình lưu niệm trong chuyến vận tải Trường Sa ẢNH: TƯ LIỆU

8 giờ sáng 28.10.1987, tàu HQ-613 do đại úy Cao Đức Tại làm thuyền trưởng, chở khung đóng giữ đảo của Lữ đoàn 146 (do trung tá Nguyễn Trung Cang, Phó lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 chỉ huy) xuất phát từ Cam Ranh (Khánh Hòa), ra đóng giữ đảo Đá Tây.

Sáng 30.10.1987, tàu thả neo tại Đá Tây, cho lực lượng đổ bộ lên đảo và chiều hôm ấy, bộ đội Lữ đoàn 146 làm xong nhà bạt, triển khai các vị trí phòng thủ đảo. Tàu HQ-613 neo lại Đá Tây để bảo vệ đảo.

Tàu vận tải quân sự trực bảo vệ chủ quyền tại Trường Sa, tháng 5.1988 ẢNH: NGUYỄN VIẾT THÁI

Phó đô đốc Mai Xuân Vĩnh (nguyên Tư lệnh Hải quân) nhớ lại: "Cuối tháng 11.1987, chúng tôi đã lập kế hoạch đưa 1 biên đội tàu ra tập kết tại Đá Tây và cho tàu HQ-727 thay trực, để tàu HQ-613 chở lực lượng đi khảo sát và sau đó cùng biên đội đóng giữ bãi Chữ Thập. Sở dĩ chọn HQ-613 vì tàu này làm nhiệm vụ ở Trường Sa cả chục năm nay".

Tuy nhiên, kế hoạch này không thực hiện được do thời điểm cuối năm 1987, gió mùa đông bắc liên tục tràn về khiến biển động dữ dội. Các tàu hải quân của ta vừa nhỏ, không chịu được sóng lớn, vừa hỏng hóc bất thường nên việc trực chiến, đóng giữ các đảo vô cùng khó khăn.

Cựu chiến binh Cao Đức Tại hồi tưởng lại những ngày công tác ở quần đảo Trường Sa ẢNH: M.T.H

Thiếu tá Cao Đức Tại (67 tuổi, nguyên thuyền trưởng tàu HQ-613, hiện nghỉ hưu tại TP.Chí Linh, Hải Dương), kể lại: "Tàu HQ-613 đưa vào biên chế của Lữ đoàn 125 hải quân từ năm 1967. Tàu có lượng giãn nước 590 tấn, thủy thủ đoàn 22 người, chở được 100 m3 nước, 80 tấn dầu và hoạt động liên tục 2 - 3 tháng trên biển. Tàu được trang bị 2 súng phòng không 12,7 mm. Chỉ có 2 phòng riêng (1 cho thuyền trưởng, 1 cho thông tin), và thực tế tàu thường chở quá trọng tải quy định và người có khi gấp 5 - 6 lần". "Lúc ấy, tàu HQ-613 là khổ nhất, đã bé lại cứ chạy đi chạy lại", ông Tại nói thêm.

Chiều 30.10.1987, tàu HQ-613 đến Đá Tây, bộ đội đổ bộ lên đảo làm nhà bạt đóng giữ Đá Tây, tàu neo ngoài bảo vệ. Mấy ngày sau, biển động dữ dội, sóng lớn làm sập nhà bạt, tàu HQ-613 kéo còi báo động, đưa bộ đội đảo Đá Tây về đảo Trường Sa Đông tránh trú.

Trung tâm đảo Đá Tây hôm nay ẢNH: M.T.H

Ngày 27.11.1987, tàu HQ-613 nhận lệnh đưa bộ đội quay lại, tiếp tục chốt giữ Đá Tây. Tuy nhiên, do sóng lớn nhiều lần tràn qua đảo, gây mất an toàn nên Quân chủng Hải quân lại lệnh cho tàu HQ-613 tạm thời đưa bộ đội rời đảo Đá Tây, và ngày 14.12.1987, HQ-613 về đến Cam Ranh.

Ngày 28.12.1987, tàu HQ-604 do thuyền trưởng Thụ chỉ huy, tiếp tục đưa bộ đội và chở vật liệu đi Đá Tây. Ngày 15.1.1988, lực lượng này làm xong nhà cấp 3 ở đảo Đá Tây, chính thức ổn định việc đóng giữ.

Dấu ấn Tiên Nữ - Núi Le

Sau gần 1 tháng sửa chữa, rạng sáng 23.1.1988, tàu HQ-613 do đại úy Cao Đức Tại làm thuyền trưởng, chở bộ đội Lữ đoàn 146 xuất phát từ Cam Ranh ra đóng giữ đảo Tiên Nữ. Đây là đảo nằm ở cực đông quần đảo Trường Sa, điểm xa nhất về phía đông VN, nên quãng đường hành quân gần 400 hải lý (hơn 700 km) trong điều kiện thời tiết rất xấu, sóng to gió lớn. Sau 2 ngày vật lộn, tàu HQ-613 đã tới địa điểm và lực lượng thực hành đổ bộ đóng giữ, triển khai xây dựng nhà cấp 3 ở Tiên Nữ.

Bộ đội Vùng 4 Hải quân chuẩn bị lên tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, tháng 12.1988 ẢNH: TƯ LIỆU

Ngày 6.2.1988, công binh làm xong nhà cấp 3 và bàn giao cho bộ đội đảo. Trong thời gian này, HQ-613 trực bảo vệ Tiên Nữ và do sóng to gió lớn, ngày 14.2 tàu bị đứt cả 2 dây neo, phải quay về Cam Ranh. "Lẽ ra chúng tôi cũng đóng giữ Đá Lớn", thuyền trưởng Cao Đức Tại nói và cười: "Trên đường về thì cấp trên gửi lệnh, bắt quay lại ủi bãi Đá Lớn. Tuy nhiên do mất thông tin liên lạc nên cập cảng mới biết".

Cuối tháng 2.1988, khi bộ đội công binh triển khai xây dựng nhà cấp 3 trên đảo Núi Le và sau đó bàn giao cho Lữ đoàn 146 đóng giữ, tàu HQ-613 đã cùng với HQ-13 bảo vệ đảo Núi Le trong thời gian dài.

Dựng nhà trên Cô Lin, Len Đao

Đầu tháng 5.1988, Quân chủng Hải quân quyết định làm nhà cấp 2, đóng giữ đảo Cô Lin và Len Đao. Tàu HQ-613 cùng các tàu khác tham gia nhiệm vụ này. "Chúng tôi xác định đó là nhiệm vụ cảm tử, bởi đối phương mới nổ súng bắn chìm, bắn cháy 3 tàu ta, làm nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh và lực lượng của họ đang tập trung dày đặc quanh khu vực chiến sự, vừa bảo vệ quân họ xây dựng Gạc Ma, vừa ngăn ta đóng giữ Cô Lin, Len Đao", thiếu tá Cao Đức Tại trầm giọng kể.

Tàu HQ-931 đưa thương binh và bộ đội chiến đấu trong trận 14.3.1988 từ đảo Sinh Tồn về Cam Ranh ẢNH: TƯ LIỆU

Ngày 21.6.1988, tàu HQ-613 xuất phát từ Cam Ranh, chở toàn bộ lực lượng và vật liệu đi xây dựng nhà cấp 2 ở Cô Lin, Len Đao. Gần trưa 23.6, tàu HQ-613 đến đảo Sinh Tồn trong sự lo âu của cấp trên.

Trưa 25.6.1988, bộ đội tàu HQ-613 nhanh chóng cẩu kéo khung nhà sắt, vật liệu xây dựng và chuyển khung cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 83 công binh… sang tàu HQ-706 để triển khai xây dựng nhà cấp 2 ở Len Đao.

Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh trận 14.3.1988 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa ẢNH: TƯ LIỆU

2 ngày sau, để tránh sự theo dõi của tàu Trung Quốc và tạo yếu tố bất ngờ, tối 27.6.1988, bộ đội tàu HQ-613 đã phối hợp các lực lượng, bí mật di chuyển khung công binh của Trung đoàn 83 (do đại đội trưởng Nguyễn Văn Tuân chỉ huy) cùng khung nhà sắt, vật liệu xây dựng… từ HQ-613 sang HQ-965, đưa lên đảo làm nhà cấp 2 ở Cô Lin.

"Nếu không sử dụng phương án dùng HQ-613 chở cả khung nhà, vật liệu, công binh từ Cam Ranh ra và sau đó bí mật chuyển tải sang các tàu khác nhỏ hơn, thì chúng ta cũng rất vất vả trong việc đóng giữ thành công Len Đao (7.7.1988) và Cô Lin (10.7.1988)", Phó đô đốc Mai Xuân Vĩnh cho biết về một trong những chiến thuật xây dựng, bảo vệ đảo.

Ngày 7.5.1988, trong lễ kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân, được tổ chức trên đảo Trường Sa, đại tướng Lê Đức Anh (khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã thề: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta” ẢNH: NGUYỄN VIẾT THÁI