Những công bộc trẻ giỏi của nhân dân

Chủ động, sáng tạo trong những khâu yếu, việc khó của cơ quan

Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi là một trong 85 đại biểu tiên tiến toàn quốc được trao giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2024. Giải thưởng hết sức ý nghĩa này là sự ghi nhận của T.Ư Đoàn đối với những đóng góp, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức chúng tôi trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính tại đơn vị. Đồng thời, giải thưởng cũng đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không ngại khó, ngại khổ, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm"; tích cực trong tham mưu, đề xuất nhiều ý tưởng sáng kiến; tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ.

Đại úy Phạm Danh Vỵ NVCC

Là một cán bộ trẻ trong lực lượng CAND, có thời gian 8 năm công tác tại Học viện An ninh nhân dân, tôi luôn tâm niệm, khắc ghi sâu sắc Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, trong đó Bác nhấn mạnh "Đối với công việc phải tận tụy", lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", tôi coi đây là kim chỉ nam trong tư tưởng, hành động của bản thân. Tôi luôn nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là những khâu yếu, việc khó của cơ quan; trọng tâm là hoạt động chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền của học viện.

Tôi thấy rằng điều quan trọng nhất đối với cán bộ trẻ là phải tự xây dựng, hình thành cho bản thân một chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử với đồng nghiệp, với nhân dân và tinh thần nhiệt huyết, đam mê, tư duy chủ động, sáng tạo đối với vị trí việc làm được giao. Đây là những thành tố gốc rễ, để xây dựng nên nhân cách, hình mẫu người cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Trong thời gian công tác tại Học viện An ninh nhân dân, tôi đã có 7 sáng kiến, cải tiến được học viện công nhận, đưa vào áp dụng trong thực tiễn. Trong đó, tôi tâm đắc, dành nhiều công sức nghiên cứu là giải pháp truyền hình trực tiếp trong học viện. Bởi mỗi mặt công tác, lĩnh vực của học viện đều phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, nên không phải lúc nào cũng sử dụng các giải pháp công nghệ của đơn vị bên ngoài. Với giải pháp này, học viện đã giải quyết được nhiều bài toán, không chỉ áp dụng trong công tác tuyên truyền, mà còn góp phần vào hoạt động chuyển đổi số của công tác giáo dục, đào tạo như xây dựng bài giảng điện tử, giảng dạy trực tuyến…

Đại úy Phạm Danh Vỵ

(Chuyên viên Phòng Chính trị, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an)

Những sáng kiến giảm tải công sức, mang lại hiệu quả công việc

Tôi rất vinh dự, tự hào và may mắn được là một trong những đại biểu góp mặt trong Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ toàn quốc" năm 2024. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự động viên, thôi thúc, tạo động lực cho bản thân phải cố gắng hơn, tích lũy trau dồi hơn, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến các đoàn viên trong Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng nói riêng và anh chị em đồng nghiệp tại đơn vị nói chung.

Trần Vũ Hoàn NVCC

Là một công chức trẻ, không những trong công tác chuyên môn, mà trong hoạt động khác của đơn vị, bản thân tôi luôn đặt lợi ích tập thể, tổ chức lên hàng đầu. Tôi luôn tâm niệm rằng "Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau", cần tạo sự đoàn kết trong mỗi tập thể, quan hệ tốt giữa từng cá nhân thì mới cùng hoàn thành được nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Ngoài ra, bản thân tôi tự nhận thức được cần phải luôn học hỏi, cống hiến, trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức. Đầu tư cho bản thân không bao giờ thừa, không những cho hiện tại, mà cả tương lai.

Những sáng kiến của tôi cùng các thành viên trong nhóm trước hết với mục đích là giảm tải công sức, mang lại hiệu quả trong công việc cho đơn vị chứ không phải mỗi cá nhân. Ngay từ đầu viết sáng kiến, thì nhóm đã nghĩ ngay đến hiệu quả mà nó mang lại là gì, tính ứng dụng ra sao, không chỉ riêng nội bộ đơn vị mà có thể triển khai nội ngành ở các tỉnh, thành phố khác. Sáng kiến làm sao dễ sử dụng, dễ cài đặt, đơn giản đối với đại đa số anh chị em đồng nghiệp trong ngành. Đồng thời cũng góp phần công sức, hưởng ứng lời kêu gọi trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Một trong những sáng kiến tôi tâm đắc là "Công cụ tự động hóa hạch toán chứng từ dịch vụ công trực tuyến (DVC-TT)", sáng kiến này kết hợp với sáng kiến năm 2021 được công nhận cấp ngành của nhóm tôi, trở thành bộ công cụ hữu dụng, đối với mỗi giao dịch viên nhận hàng chục đến hàng trăm chứng từ hằng ngày. Không những giảm thời gian giao nhận, hoàn thiện chứng từ dịch vụ công, mà còn giảm sai sót, rủi ro trong quá trình kiểm soát hằng ngày đối với giao dịch viên Kho bạc Nhà nước.

Trần Vũ Hoàn

(Chuyên viên Kho bạc Nhà nước Thanh Khê, TP.Đà Nẵng)

Mạnh dạn chấp nhận thiếu sót để rút kinh nghiệm và khắc phục

Là một người trẻ, làm công tác thanh niên, hơn ai hết đối với nhiệm vụ chuyên môn tôi cũng mang tâm thế xung kích của tuổi trẻ là "dám nghĩ, biết làm và dám chịu trách nhiệm"; chủ động, xung kích đảm nhận, không ngại khó để dấn thân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác thì luôn có tinh thần đổi mới, trăn trở, trách nhiệm đối với từng công việc và lĩnh vực mình phụ trách. Khi mình tốt thì phải hỗ trợ đồng chí, đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công việc, tôi không quá cầu toàn về hiệu suất, cũng mạnh dạn chấp nhận thiếu sót hoặc hạn chế để rút kinh nghiệm và khắc phục, tạo điều kiện cho các bạn trẻ mạnh dạn phát huy ý tưởng, sáng kiến khi làm việc cùng.

Trịnh Thị Như Trang NVCC

Giải thưởng tuyên dương những cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác và thực hiện phong trào "3 trách nhiệm", phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" do T.Ư Đoàn triển khai và có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn. Với tôi, "3 trách nhiệm", "Tuổi trẻ sáng tạo" là hai phong trào rất ý nghĩa và thiết thực cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Khi thực hiện hai phong trào này, bản thân tôi nghĩ mình nêu gương rồi mới vận động các bạn khác cùng hiểu và thực hiện. Theo tôi, để phong trào hiệu quả sát với thực tiễn của mỗi nơi thì đoàn viên, cán bộ Đoàn cũng cần đề ra các giải pháp thi đua để thực hiện phong trào tại cơ quan, đơn vị. Ví dụ như: phát động khẩu hiệu làm hết việc chứ không hết giờ; cây sáng kiến, hòm thư hiện thực hóa ý tưởng, 100 giờ tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính... Song song đó lấy kết quả thực hiện hai phong trào là phương châm, thước đo trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công vụ tại cơ quan, đơn vị.

Trịnh Thị Như Trang

(Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh)

Tinh thần trách nhiệm trong công việc rất quan trọng

Với vai trò là công chức trẻ, đảng viên trẻ, đồng thời là Bí thư Chi đoàn tại đơn vị, trong công tác chuyên môn bản thân tôi luôn tâm niệm phải có tinh thần trách nhiệm với công việc. Tinh thần trách nhiệm được thể hiện qua việc thực hiện đúng nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn tại đơn vị. Khi đảm bảo được tinh thần trách nhiệm đối với công việc thì bản thân cũng sẽ có được lòng tin từ đồng nghiệp, lãnh đạo và của mọi người. Từ đó sẽ tạo nên niềm tin cho bản thân trong cuộc sống và công việc.

Lê Phú Huy NVCC

Công tác trong ngành thuế, tôi luôn ghi nhớ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên, công chức ngành thuế lúc sinh thời là "Thu thuế phải thu được lòng dân". Phải lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đặt bản thân vào vị trí của người nộp thuế để luôn có cách hỗ trợ, đồng hành phù hợp nhất trong văn hóa ứng xử. Khi đó sự hài lòng của người nộp thuế sẽ làm thước đo chính cho hiệu quả hoạt động của ngành nói chung và bản thân nói riêng.

Đất nước đang ngày càng phát triển, nhưng đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, vẫn còn những em nhỏ đang khao khát con chữ, bữa ăn… Là công chức trẻ, tôi ngày càng nhận thức về vai trò của mình với giai đoạn phát triển này của đất nước. Bản thân tôi càng cần phải phấn đấu, cống hiến trong công việc và tích cực lan tỏa tinh thần đó đến các công chức trẻ trong cơ quan để cùng nhau góp phần vào nhiệm vụ chung: thu đúng, thu đủ cho ngân sách tại đơn vị. Để rồi sẽ có ngày càng nhiều ngôi trường, bữa ăn, dịch vụ y tế và an sinh xã hội với chất lượng tốt được xây dựng, để rồi từ đó các em nhỏ lại có cơ hội phát triển bản thân và phục vụ cho Tổ quốc, xây dựng một nước VN ngày càng giàu mạnh.

Bản thân là công chức trẻ, được tiếp xúc nhiều với kiến thức xung quanh qua các phương tiện truyền thông hiện nay, tôi nhìn nhận có sự liên hệ giữa tinh thần sáng tạo và sức khỏe bản thân. Chẳng hạn khi bản thân chúng ta vui vẻ, hạnh phúc thì sẽ sáng tạo hơn, có nhiều suy nghĩ sáng kiến mới trong công việc. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng của công việc và rồi tinh thần sáng tạo đó sẽ khiến những đồng nghiệp xung quanh ta cũng cảm nhận được và thực hiện theo. Ngoài ra, việc sáng tạo giúp chúng ta có nhiều hướng đi mới, bỏ qua lối mòn cũ nhưng vẫn sẽ đảm bảo đúng quy định, từ đó góp phần giúp công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả hơn.

Lê Phú Huy

(Kiểm tra viên thuế, Chi cục Thuế Q.Tân Bình, TP.HCM)

Nỗ lực để bệnh nhân được khám và điều trị trong môi trường tiên tiến nhất

Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc" là giải thưởng rất cao quý và cũng là niềm vinh dự, động lực để tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hơn nữa.

Với tôi, tuổi trẻ, nhất là tuổi trẻ ngành y là sống cống hiến. Cống hiến vì chính bản thân mình và vì cộng đồng, bởi lẽ mọi cống hiến đều là trải nghiệm của bản thân mình sau này. Quan trọng hơn là tôi may mắn được công tác trong một môi trường làm việc thân thiện, được các thế hệ lãnh đạo tạo điều kiện phát huy năng lực, sở trường công tác, chăm lo cho công tác đoàn thể. Các nhân viên luôn đoàn kết, chia sẻ những khó khăn trong công việc.

Nguyễn Ngọc Trang NVCC

Với lý tưởng và niềm đam mê dành cho công tác Đoàn, sự xung kích của tuổi trẻ, chính những điều này đã thôi thúc bản thân không ngừng cống hiến, phát huy hơn nữa sức sáng tạo trong công việc.

Bản thân tôi luôn tâm niệm với phương châm của các thế hệ lãnh đạo ngành y tế là "Lấy bệnh nhân làm trung tâm", do đó, tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh về sản khoa và nhi khoa của người dân tỉnh nhà, rút ngắn khoảng cách so với các bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, với vai trò của mình, tôi luôn chăm lo, vận động về công tác an sinh, xã hội hướng tới chăm lo toàn diện để bệnh nhân được khám và điều trị trong môi trường tiên tiến nhất.

Nguyễn Ngọc Trang

(Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng

Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần với người trẻ

Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi mình là một người may mắn được tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm nay.

Trần Tuấn Hiệp NVCC

Trong công cuộc đổi mới và tiến trình toàn cầu hóa hiện nay, tác động của môi trường kinh tế - xã hội đối với nghệ thuật cổ truyền vô cùng mạnh mẽ. Là một người trẻ đang theo đuổi bộ môn nghệ thuật tuồng truyền thống, cá nhân tôi cùng tập thể các bạn nghệ sĩ trẻ trong cơ quan luôn đau đáu để cống hiến cho nghề, không ngừng học hỏi, đổi mới và sáng tạo giúp nghệ thuật tuồng truyền thống của dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ. Để mỗi bạn trẻ sẽ cùng trở thành những đại sứ văn hóa dân tộc.

Tuy rằng nghệ thuật tuồng còn gặp nhiều khó khăn, từ việc khán giả khó tiếp cận đến thu nhập rất thấp, nhưng được nhìn ngắm, học hỏi và truyền lửa từ thế hệ đi trước, những người trẻ như chúng tôi tự nhận thấy rằng khó khăn phía trước so với tâm huyết cống hiến của các thế hệ tiền bối vẫn là vô cùng nhỏ bé. Từ đó lửa nghề trong các bạn trẻ bùng cháy, yêu nghề hơn và quyết tâm gìn giữ, phát huy nghệ thuật tuồng truyền thống, góp phần nhỏ bé vào nền văn hóa dân tộc VN, tiên tiến nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Trần Tuấn Hiệp

(Ủy viên BCH Đoàn Bộ VH-TT-DL; Bí thư Chi đoàn, diễn viên Nhà hát Tuồng VN)

Tiếp thu và không ngừng đổi mới

Bản thân tôi rất vui và vinh dự khi được tuyên dương là cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc. Đây là một giải thưởng lớn lao đối với bản thân và cũng là động lực giúp tôi cố gắng tiếp tục phấn đấu.

Thái Hồng Cường NVCC

Tiếp thu và không ngừng đổi mới là điều rất quan trọng đối với một người công tác trong cơ quan chuyên trách Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh. Môi trường công tác thanh niên luôn yêu cầu mỗi người cán bộ Đoàn phải luôn thường xuyên làm mới mình. Do đó, bản thân tâm niệm phải luôn tiếp thu và không ngừng đổi mới vì đây là môi trường trẻ, năng động. Việc tiếp thu những bài học kinh nghiệm giúp công việc được thực hiện nhanh chóng; việc không ngừng đổi mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc và để bắt kịp những thay đổi của nhiệm vụ công việc trong thời đại mới.

Là người được thụ hưởng thành quả của phong trào "3 trách nhiệm" và "Tuổi trẻ sáng tạo", tôi nhận thấy việc thực hiện phong trào giúp cán bộ, công chức, viên chức được rèn giũa bản thân ngày càng tốt lên, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trong suy nghĩ, hành động của mình đối với công việc, bản thân và xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức trẻ cần có tinh thần chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, tham mưu với cơ quan, đơn vị cải tiến các quy trình nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... tạo nên những giá trị mới đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị và toàn xã hội.

Thái Hồng Cường

(Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn Quảng Nam)

Động lực để tiếp tục lao động sáng tạo

Tôi rất vinh dự khi được tuyên dương là cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm nay. Giải thưởng này sẽ là động lực giúp tôi tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực công tác, tiếp tục dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với công việc.

Huỳnh Thị Ngọc NVCC

Trong công tác chuyên môn tôi tâm niệm công việc luôn mang đến cho chúng ta cơ hội sáng tạo mỗi ngày.

Như lời Bác dạy thanh niên: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", vì vậy khi gặp khó khăn, tôi sẽ suy nghĩ tích cực tìm những giải pháp, cách làm sáng tạo, từ đó giải quyết công việc thiết thực và hiệu quả hơn.

Là cán bộ làm việc tại Phòng Phân tích thử nghiệm, thuộc Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm Đồng Tháp, tôi ý thức rằng công việc mình làm không chỉ có ý nghĩa đối với tổ chức mà còn có thể đóng góp vào việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ an toàn và chất lượng cho cộng đồng. Bên cạnh đó, sự ghi nhận của tập thể, sự quan tâm từ lãnh đạo đã giúp bản thân có thêm động lực không ngừng cống hiến và sáng tạo trong công việc.

Huỳnh Thị Ngọc

(Phó trưởng phòng Phân tích thử nghiệm, Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm, Sở KH-CN Đồng Tháp)

Luôn tìm cách cải tiến, đổi mới quy trình

Tôi rất vui mừng, vinh dự và tự hào khi nhận được thông tin bản thân đạt các tiêu chí tuyên dương là Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2024.

Bản thân là một viên chức, mình luôn tâm niệm phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, cùng với đó là tự rèn luyện đạo đức công vụ, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp và người dân trong quá trình giải quyết công việc. Ngoài ra, phải liên tục bổ sung kiến thức chuyên môn và cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật trong lĩnh vực công tác. Từ đó, tìm cách cải tiến, đổi mới quy trình, cách thức thực hiện để ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng và cải thiện hiệu quả công việc được giao.

Lê Trần Duy Sang NVCC

Sáng kiến "Giải pháp tăng hiệu quả quản trị website với công cụ Looker Studio" và "Quy trình và phương pháp thực hiện bài báo cáo phân tích xu hướng công nghệ dựa trên dữ liệu sáng chế quốc tế WIPS Global" được Sở KH-CN TP.HCM công nhận năm 2022 và 2023, đều là do bản thân tôi lên ý tưởng và đề xuất áp dụng thực tế vào giải quyết vấn đề trong công tác chuyên môn. Do đó, tôi đều tâm đắc cả hai sáng kiến này. Đây cũng là thành quả sau quá trình học hỏi và ứng dụng các kiến thức về trực quan hóa dữ liệu và chuẩn hóa quy trình phân tích dữ liệu. Hai sáng kiến không chỉ mang lại hiệu quả cho công việc của bản thân mình, mà còn giúp lãnh đạo và đồng nghiệp cùng phòng dễ dàng áp dụng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Trần Duy Sang

(Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, Sở KH-CN TP.HCM)

Xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiện đại

Tôi rất vinh dự khi là một trong 85 đại biểu được vinh danh là cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm nay.

Phạm Thị Sao Mai NVCC

Dù công tác, hoạt động trên lĩnh vực nào, tôi luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và sáng tạo của một đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, luôn trau dồi kiến thức, ham học hỏi; tích cực học tập, trau dồi, tu dưỡng đạo đức công vụ, xứng đáng là công bộc của nhân dân; rèn luyện kỹ năng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Và bản thân tôi mỗi ngày luôn phấn đấu trở thành một công chức năng động, sáng tạo góp phần xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiện đại.

Phạm Thị Sao Mai

(Chuyên viên Phòng LĐ-TB-XH H.Tuy An, Phú Yên)