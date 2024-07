Những công dân 'nhí' đầu tiên ở TP.HCM hào hứng nhận thẻ căn cước

Chiều 5.7, PC06 và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an các quận huyện, TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã trao 488 thẻ căn cước cho người dân.

TP.HCM thu nhận 16.495 hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước

Tính đến nay, Công an TP.HCM đã thu nhận 16.495 hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước. Trong đó, có 399 hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 6 tuổi; 11 hồ sơ đề nghị tích hợp ADN vào thẻ căn cước; 4 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Việc triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử sẽ bắt đầu từ 8 giờ - 17 giờ mỗi ngày tại trụ sở tiếp dân của PC06, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH tại công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức và tại bộ phận một cửa các quận, huyện, TP.Thủ Đức. Riêng tại Công an Q.Gò Vấp và Công an Q.Bình Tân thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước đến 21 giờ hằng ngày.

Bất ngờ khi nhận thẻ căn cước sớm

Bé Nguyễn Hùng Anh (10 tuổi, ngụ Q.8) là một trong những công dân "nhí" đầu tiên tại TP.HCM nhận thẻ căn cước.

Trước đó, sáng 1.7, bé Hùng Anh theo chân bố và chị gái đến trụ sở PC06 để làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước và tích hợp sinh trắc học ADN vào thẻ căn cước.

Cầm trên tay thẻ căn cước mới, Hùng Anh nói: "Con không nghĩ mình nhận được thẻ căn cước sớm như vậy. Con rất vui và hào hứng".

Bất ngờ và vui mừng là cảm xúc chung của những công dân đầu tiên được cấp thẻ căn cước tại TP.HCM, chị Lê Thị Thu Hương (ngụ Q.1) chia sẻ: "Tôi làm thẻ căn cước từ ngày 1.7, mà hôm nay đã nhận được thẻ căn cước rồi. Tôi rất bất ngờ khi nhận thẻ căn cước sớm hơn thời gian ghi trong giấy hẹn".

Chị Hương cũng gửi lời cám ơn đến các cán bộ thuộc PC06, Công an TP.HCM vì đã hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

"Rất là vui và tự hào vì tôi là những công dân đầu tiên nhận thẻ căn cước", chị Hương xúc động.