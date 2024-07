Toàn TP.HCM thu nhận 4.109 hồ sơ cấp mới thẻ căn cước

Sau 1 ngày triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho người dân trên địa bàn TP.HCM theo luật căn cước năm 2023 (chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2024), ngày 2.7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về TTXH (PC06, Công an TP.HCM) cho biết toàn TP.HCM nhận 4.109 hồ sơ cấp mới thẻ căn cước.

Người dân đi làm thẻ căn cước ở Công an Q.10 NHẬT THỊNH

Cụ thể, trong 4.109 trường hợp thu nhận có 3.537 trường hợp thường trú, 519 trường hợp tạm trú, 53 trường hợp có nơi ở hiện tại; trong đó có 377 công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi; 135 công dân dưới 6 tuổi; 3 trường hợp cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch và 9 trường hợp tích hợp thông tin sinh trắc học ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước, còn lại các trường hợp công dân từ đủ 14 tuổi trở lên.

Từ ngày 1.7, tại trụ sở PC06, tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH của công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức và bộ phận một cửa các quận, huyện, TP.Thủ Đức đồng loạt triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước.

Để thuận tiện cho người dân, Công an TP.HCM đang thí điểm thu nhận căn cước có tích hợp sinh trắc học ADN đối với một số trường hợp công dân có nhu cầu tại PC06, Công an Q.1, Công an Q.Tân Bình, TP.Thủ Đức; cấp giấy chứng nhận căn cước đối với một số trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch tại Công an Q.10, Công an Q.11, Công an Q.Tân Bình. Công an Q.Gò Vấp và Q.Bình Tân làm thủ tục cấp thẻ căn cước đến 21 giờ mỗi ngày.

Để việc cấp thẻ căn cước cho người dân diễn ra thuận lợi, PC06 đã bố trí lực lượng túc trực cả trong lẫn ngoài để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Trường hợp trẻ em, người lớn tuổi… sẽ được các cán bộ ưu tiên thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Ngày 1.7, nhiều người dân TP.HCM đi làm thẻ căn cước tại trụ sở PC06 NHẬT THỊNH

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng PC06 cho biết có 2 trường hợp bắt buộc phải làm thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước là công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp thẻ căn cước hoặc thẻ CCCD và công dân đã có thẻ CCCD nhưng hết thời hạn sử dụng.

Đối với thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 1.7 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ. Nếu công dân đã được cấp thẻ CCCD trước ngày 1.7 muốn bổ sung mống mắt thì có thể đến cơ quan công an nơi gần nhất đăng ký.

Riêng đối với sinh trắc học ADN và giọng nói là những thông tin do công dân tự nguyện cung cấp để được thu nhận và tích hợp vào trong dữ liệu căn cước của công dân.