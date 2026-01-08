Những công nghệ đột phá vừa xuất hiện tại CES 2026

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 9.1 tại Las Vegas (Mỹ). Đây không chỉ là nơi các nhà sản xuất công nghệ trình diễn thiết bị mới nhất mà còn gợi mở nhiều xu hướng công nghệ mới trong tương lai.

Dưới đây là những sản phẩm công nghệ đột phá, gây ấn tượng mạnh tại CES 2026.

Robot hút bụi có thể leo trèo, lau bậc thang

Một năm trước, Roborock ra mắt robot hút bụi Saros Z70 tại CES 2025 với cánh tay robot có khớp nối, có thể vươn tới phía trước để nhặt các vật dụng như tất thay vì cán qua chúng. Năm nay, hãng mang đến triển lãm mẫu Saros Rover mới, cũng gắn các bộ phận phụ nhưng ở dạng hai chân có thể kéo dài với bánh xe. Thiết kế này giúp robot có thể leo trèo và làm sạch cầu thang.

Robot hút bụi Saros Rover có thể leo cầu thang và làm sạch các bậc thang vừa đi qua ẢNH: ROBOROCK

Một robot hút bụi có thể làm sạch nhiều tầng trong nhà bằng cách di chuyển trên cầu thang không phải là ý tưởng mới, nhưng Saros Rover cũng có thể làm sạch từng bậc thang khi leo lên. Tại CES 2026, bản thử nghiệm cho thấy việc lau các bậc thang vẫn còn rất chậm, nhưng đây là bước tiến đáng kinh ngạc, cho thấy robot lau nhà ngày càng mô phỏng được thao tác giống con người, phạm vi hoạt động không còn bị giới hạn bởi địa hình. Hiện chưa có thời gian và giá bán cụ thể cho mẫu robot đặc biệt này.

Tai nghe tích hợp camera AI

Trong năm qua, thị trường chứng kiến xu hướng AI tích hợp sẵn trong tai nghe, camera để cải thiện hiệu suất, chất lượng âm thanh, hình ảnh. Nhưng Razer đã có cách tiếp cận thú vị hơn. Họ cho rằng kính thông minh không phải tương lai công nghệ, tai nghe có thể là thứ người dùng đang tìm kiếm.

Tai nghe tích hợp camera AI NGUỒN: RAZER

Bản thử nghiệm Project Motoko của Razer trông tương tự tai nghe không dây nhưng được tích hợp thêm một cặp camera 4K, đặt ngang tầm mắt. Thiết bị còn có thêm micro thu âm gần và xa, tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Tai nghe được trang bị chip Qualcomm Snapdragon, tương thích với các mô hình AI để nhận dạng hình ảnh, âm thanh hoặc phản hồi yêu cầu của người dùng. Thời lượng pin đã được thử nghiệm lên đến 36 giờ, vượt trội so với tất cả loại kính thông minh AI trên thị trường.

Màn hình OLED gập không nếp gấp

Dù chỉ là một ý tưởng nghiên cứu và phát triển, Samsung Display đã gây tiếng vang lớn tại CES 2026 khi giới thiệu tấm nền OLED gập không có nếp gấp. Điều thú vị là công nghệ này có thể không dành cho chiếc flagship tiếp theo của Samsung mà lại là chìa khóa mở đường cho đối thủ lớn nhất của họ là Apple.

Mẫu màn hình OLED gập không nếp gấp (phải) được Samsung trưng bày tại CES 2026 ẢNH: SAMSUNG DISPLAY

Samsung Display từ lâu là nhà cung cấp tấm nền cho Apple, do đó việc màn hình không nếp gấp xuất hiện tại CES 2026 làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc iPhone gập đầu tiên sẽ sớm ra mắt. Ngoài ra, Samsung cũng có thể tích hợp tấm nền này vào Galaxy Z Fold 8 và Wide Fold - smartphone được đồn đoán có kích thước tương đương iPhone gập của Apple.

Máy tính Lego

Lego không thường xuyên trưng bày sản phẩm tại CES, nhưng tại triển lãm năm nay, hãng đã giới thiệu Smart Brick - nền tảng máy tính nhúng nằm trọn trong khối gạch Lego tiêu chuẩn 2x4. Đây không chỉ là tham vọng 50 năm của Lego mà còn mở ra xu hướng PC mới, nơi linh kiện không dây có thể gói gọn trong các khối nhựa nhỏ và dễ dàng lắp ghép với nhau.

Mẫu máy tính lắp ráp của Lego ẢNH: LEGO

Máy tính Lego có đèn LED tương tác, kết nối không dây, loa, micro và nhiều cảm biến có thể phát hiện ánh sáng, chuyển động, độ nghiêng và cử chỉ. Khối vuông Smart Brick hoạt động cùng với các thẻ thông minh NFC (các mảnh ghép Lego) và các nhân vật minifigure mở ra cách tương tác hoàn toàn mới. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Smart Brick để kích hoạt âm thanh va chạm khi một chiếc xe đua Lego bị lật, hoặc bắt đầu phát bản nhạc The Imperial March khi nhân vật Hoàng đế Palpatine mới được đặt lên ngai vàng.

TV Micro RGB khổng lồ 130 inch

Samsung đã ra mắt một trong những chiếc TV ấn tượng nhất tại CES năm nay với mẫu Micro RGB khổng lồ 130 inch. Đây là màn hình Micro RGB lớn nhất từ trước đến nay của hãng, đồng thời mở ra một ngôn ngữ thiết kế mới cho dòng TV siêu cao cấp.

Thiết kế Timeless Frame mang phong cách phòng tranh hiện đại, biến công nghệ thành một tác phẩm nghệ thuật. Màn hình lớn được thiết kế như khung cửa sổ lơ lửng, trong khi hệ thống âm thanh được tích hợp và cân chỉnh theo kích thước màn hình để tạo sự liền mạch giữa hình ảnh và âm thanh.

Samsung chưa công bố giá và thời gian bán chính thức, tuy nhiên model này sẽ được định vị ở phân khúc siêu cao cấp.