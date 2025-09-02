Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Những cột mốc mang tên 'Quốc khánh'

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
02/09/2025 14:09 GMT+7

Mốc biên giới số 29 thường được gọi là mốc Quốc khánh, do có con số giống ngày 2.9.

Phóng viên Thanh Niên đã theo chân các đội tuần tra của bộ đội biên phòng, tìm đến các mốc 29 - Quốc khánh trên 3 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

- Ảnh 1.

Mốc giới số 29 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc nằm ở khu vực cửa khẩu U Ma Tu Khoàng (xã Thu Lũm, Lai Châu)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, mốc giới số 29 được đặt trên đường phân thủy biên giới ở khu vực cửa khẩu U Ma Tu Khoàng (Việt Nam) - Long Phú (Trung Quốc). Phía Việt Nam là xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu (trước kia là xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). 

- Ảnh 2.

Bộ đội Đồn biên phòng Thu Lũm (Lai Châu) kiểm tra mốc giới số 29

ẢNH: MAI THANH HẢI

Mốc giới số 29 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc là mốc đơn loại trung làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23.9.2008. Mốc cao 1,6 m nằm ở vị trí có độ cao 1.889,42 m so với mực nước biển.

- Ảnh 3.

Chào cột mốc biên cương

ẢNH: MAI THANH HẢI

Mốc giới số 29 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Đồn biên phòng Thu Lũm (Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu) quản lý bảo vệ, về phía Việt Nam.

Tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Trong số 3 mốc 29 - Quốc khánh thì mốc 29 tuyến biên giới Việt Nam - Lào khó đi nhất. Từ Đồn biên phòng Nậm Kè, tỉnh Điện Biên (xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé cũ) lên đến mốc phải đi bộ 1 ngày đêm, qua các địa hình hiểm trở khó khăn. Mỗi chuyến tuần tra bảo vệ biên giới khu vực mốc 29, bộ đội Đồn biên phòng Nậm Kè (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên), ngoài vũ khí trang bị, phải mang theo đủ tăng võng, lều bạt ngủ đêm, lương thực, thực phẩm.

- Ảnh 4.

Bộ đội Đồn biên phòng Nậm Kè (Điện Biên) tuần tra bảo vệ mốc giới số 29 tuyến Việt Nam - Lào trong những ngày mưa gió, đường sá đi lại cực kỳ khó khăn

ẢNH: MAI THANH HẢI

Mốc giới số 29 tuyến Việt Nam - Lào là mốc đơn (mốc tiểu) làm bằng đá hoa cương, được cắm ngày 11.3.2013. Mốc cao 1,20 m cắm trên đỉnh núi, trên đường biên giới, ở tọa độ có độ cao 1.565,78 m so với mực nước biển. Mốc 29 cách mốc 28 là 1.234,14 m và cách mốc 30 là 1.330,26 m.

- Ảnh 5.

Mốc giới số 29 tuyến biên giới Việt Nam - Lào, nhìn từ phía Việt Nam

ẢNH: MAI THANH HẢI

Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

Mốc giới số 29 tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia là mốc đơn, loại B. Mốc được cắm ngày 13.1.2011 trên giông núi, ở vị trí có độ cao 153,68 m so với mực nước biển. Mốc 29 cách mốc 28/2 là 510,84 m và cách mốc số 29/1 là 285,53 m.

- Ảnh 6.

Mốc giới số 29 tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia do Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai) quản lý bảo vệ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Mốc giới số 29 tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia do Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) quản lý bảo vệ.



