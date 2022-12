Những cột trụ trong quan hệ Việt - Hàn

Một quan chức dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc vào thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao kể lại rằng ông đã trao đổi với phía Việt Nam cụm từ hàm nghĩa “Cây thông mọc um tùm thì cây tùng vui”, theo lời một quan chức Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM.

Sau 30 năm, Hàn Quốc đứng vào hàng ngũ các nước phát triển, còn Việt Nam nổi lên như một quốc gia nòng cốt của khu vực Đông Nam Á. Quan hệ hai nước đạt được những thành tựu đáng kể chỉ trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và được kỳ vọng trở thành tiền lệ mẫu mực cho sự thịnh vượng chung trong cộng đồng quốc tế.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra tuyên bố chung với Tổng thống chủ nhà Yoon Suk Yeol nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Trong đó, hợp tác kinh tế là lĩnh vực then chốt đưa quan hệ song phương phát triển nhanh chóng.

Kim ngạch thương mại song phương từ mức 500 triệu USD vào thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, đã lần lượt tăng lên 10 tỉ USD vào năm 2010 và hơn 80 tỉ USD năm 2021, theo số liệu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Mục tiêu trong năm 2023 là nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD và 150 tỉ USD vào năm 2030, và tăng lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài với gần 80 tỉ USD, thứ hai về hợp tác phát triển và thứ ba về hợp tác thương mại. Ước tính hiện tại đang có hơn 8.000 công ty Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, cung cấp khoảng 1 triệu việc làm và hằng năm chiếm từ 25 - 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.





Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM dẫn một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 71% số công ty Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam (khảo sát 268 đối tượng) có ý định mở rộng đầu tư trong tương lai. Khi nâng tầm lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, trọng tâm phát triển hợp tác trong thời gian tới là tập trung hồi sinh ngành công nghiệp sản xuất, phát triển mô hình đôi bên cùng có lợi, tìm kiếm, phát hiện tài năng trẻ Việt Nam và bồi dưỡng các doanh nghiệp địa phương tự phát triển bền vững.

Trong Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc về Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phía Hàn Quốc khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong việc triển khai Sáng kiến quốc gia chủ chốt toàn cầu, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, hòa bình, thịnh vượng và Sáng kiến đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc. Về phần mình, Việt Nam hoan nghênh Hàn Quốc trở thành quốc gia toàn cầu, phát huy vai trò quan trọng tại khu vực và trên thế giới.

Hiện Hàn Quốc không ngừng tăng cường hợp tác ASEAN vì hòa bình khu vực và thịnh vượng chung, và Việt Nam là quốc gia trọng tâm trong chính sách của Hàn Quốc đối với ASEAN. Việc nâng cấp quan hệ ngoại giao song phương không chỉ đảm bảo lợi ích chung mà còn đóng góp vào hòa bình và phát triển của khu vực. Hơn bất kỳ nước nào, Hàn Quốc và Việt Nam hiểu rõ sự thiết thực của việc đảm bảo an ninh. Điều này dựa trên những nét tương đồng về lịch sử và địa chính trị.

Vì thế, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác; tăng cường trao đổi đoàn bao gồm cả Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng, hợp tác an ninh hàng hải, hợp tác công nghệ, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, giáo dục, đào tạo, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ, hợp tác chung giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Hợp tác an ninh hàng hải

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam và Hàn Quốc có một số hợp tác về an ninh hàng hải, bao gồm hai trường hợp Hàn Quốc chuyển giao tàu chiến đã loại biên cho Việt Nam. Cụ thể, lần lượt vào năm 2017 và 2018, Hàn Quốc bàn giao hai tàu săn ngầm lớp Pohang cho hải quân Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải. Tàu hải quân hai nước cũng có hoạt động giao lưu, như đợt hai tàu huấn luyện tuần tra trên biển của hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị TP.HCM giữa tháng 9. Tháng 10.2018, Hải quân nhân dân Việt Nam cử hai tàu và đoàn cán bộ tham gia Lễ duyệt binh tàu quốc tế do Hải quân Hàn Quốc tổ chức tại vùng biển Căn cứ Hải quân Jeju.