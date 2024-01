Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông: Tháng 8.2023, Thái Trác Nghiên xác nhận chia tay bạn trai thiếu gia sau 6 năm gắn bó. Thông tin này trở thành đề tài gây bàn tán ở làng giải trí Hồng Kông với nhiều lời đồn đoán liên quan đến lý do bộ đôi này chia tay. Có tin đồn rằng chuyện tình của họ đổ vỡ do "hoàng tử mạt chược" cặp kè với người đẹp khác. Thậm chí, dân mạng còn đưa ra một số cái tên được cho là "kẻ thứ ba" khiến mối tình này tan vỡ, trong số đó có Á hậu Hồng Kông Lương Siêu Di song cô giữ im lặng. Trước những thông tin thất thiệt, Thái Trác Nghiên khẳng định cô và Thạch Hằng Thông chia tay không phải do bị phản bội đồng thời cho biết họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp